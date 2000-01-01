Marjolein Jonkerová žije v Nizozemsku v domě o rozloze pouhých 24 metrů čtverečních a říká, že by ho neopustila ani po výhře v loterii.
Autor: Jam Press/Marjolein Jonker / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Padesátiletá Nizozemka zahájila hnutí „malých domů“ už v roce 2016.
Autor: Jam Press/Marjolein Jonker / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Tehdy si nechala od tří studentů navrhnout svůj první minidům. Stavbu postavil tesař a převezl ho do Alkmaaru, kde přesvědčila obec, aby jí na pět let povolila užívat pozemek pro svůj pilotní projekt.
Autor: Jam Press/Marjolein Jonker / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
V malém domku na kolečkách bydlela sama. Stavba o rozměrech 6,6 × 2,6 metru nebyla připojena k elektrické síti.
Autor: Jam Press/Marjolein Jonker / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Brzy se stala tváří rostoucího trendu miniaturního bydlení (tiny house). Pomáhala lidem, kteří toužili po jednodušším a udržitelnějším životě.
Autor: Jam Press/Marjolein Jonker / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Nakonec založila nadaci Tiny House Netherlands.
Autor: Jam Press/Marjolein Jonker / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Stala se ambasadorkou hnutí za malé domy, které propaguje bydlení v menších, cenově dostupnějších a často mobilních domech.
Autor: Jam Press/Marjolein Jonker / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Dům v Alkmaaru milovala, ale po pěti letech věděla, že se musí znovu přestěhovat.
Autor: Jam Press/Marjolein Jonker / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Začala hledat pozemek. Vhodný našla na druhé straně země – v Olstu, který leží východně od Amsterdamu.
Autor: Jam Press/Marjolein Jonker / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Svůj nový malý domek považuje za ještě krásnější, než byl ten první.
Autor: Jam Press/Marjolein Jonker / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Nový domek je o něco větší.
Autor: Jam Press/Marjolein Jonker / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Obytná plocha má 24 m² a jeho součástí je i zimní zahrada.
Autor: Jam Press/Marjolein Jonker / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Stavba není připojena k elektrické síti, na střeše jsou umístěné fotovoltaické panely.
Autor: Jam Press/Marjolein Jonker / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Vodovodní a kanalizační přípojka ale nechybí.
Autor: Jam Press/Marjolein Jonker / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Pračka a toaleta jsou připojené na samostatný systém dešťové vody.
Autor: Jam Press/Marjolein Jonker / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Oba domy byly postavené z biomateriálů. Cílem bylo minimalizovat ekologickou stopu.
Autor: Jam Press/Marjolein Jonker / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Za pozemek zaplatila majitelka 109 tisíc eur, v přepočtu 2,6 milionu korun.
Autor: Jam Press/Marjolein Jonker / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Marjolein říká, že na malém prostoru našla klid, svobodu a skutečný domov.
Autor: Jam Press/Marjolein Jonker / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Tvrdí, že větší dům by jí takovou radost nikdy nepřinesl.
Autor: Jam Press/Marjolein Jonker / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz