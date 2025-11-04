Šťastný život na 24 metrech. Svůj domek by spokojená žena za nic nevyměnila

Lenka Weberová
Marjolein Jonkerová žije v Nizozemsku v domě o rozloze pouhých 24 metrů čtverečních a říká, že by ho neopustila ani po výhře v loterii.
Marjolein Jonkerová žije v Nizozemsku v domě o rozloze pouhých 24 metrů... Padesátiletá Nizozemka zahájila hnutí „malých domů“ už v roce 2016. Tehdy si nechala od tří studentů navrhnout svůj první minidům. Stavbu postavil... V malém domku na kolečkách bydlela sama. Stavba o rozměrech 6,6 × 2,6 metru... Brzy se stala tváří rostoucího trendu miniaturního bydlení (tiny house).... Nakonec založila nadaci Tiny House Netherlands. Stala se ambasadorkou hnutí za malé domy, které propaguje bydlení v menších,... Dům v Alkmaaru milovala, ale po pěti letech věděla, že se musí znovu... Začala hledat pozemek. Vhodný našla na druhé straně země – v Olstu, který leží... Svůj nový malý domek považuje za ještě krásnější, než byl ten první. Nový domek je o něco větší. Obytná plocha má 24 m&#178; a jeho součástí je i zimní zahrada.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (37 příspěvků)

Nejčtenější

Unikátní vila v Praze nemá obdoby, nic jí nechybí, sauna ani bazén

S palisandrem, teplým a krásným materiálem s nádhernou kresbou se nesetkáte příliš často. Architekt Klaška však společně s designéry studia Le bon dokázal tuto dřevinu dokonale využít. V interiéru...

Parádní přístavba s krásným výhledem vyrostla na skalnatém svahu nad Sázavou

Na skalnatém svahu nad Sázavou stojí rodinný dům z počátku 20. století a visutá přístavba, která přestala vyhovovat potřebám majitele. Ten si přál otevřený ateliérový prostor s dostatkem světla,...

Terasový dvojdům v Praze má šest bytů, společnou zahradu a výhled do zeleně

Dvojice rodinných domů v pražské Krči vyrůstá z prudkého svahu a reaguje na rozmanitou směs okolní zástavby. Z ulice působí střídmě – jednopodlažní hmotou se šikmou střechou, do svahu se však...

Zpěvačka si vytvořila oázu klidu. Odpočívá v dobře promyšleném bungalovu

Klid, harmonie a relaxace. To jsou emoce, které návštěvník okamžitě pocítí, jakmile projde brankou domu Marcely Laiferové v Piešťanech. Slovenská zpěvačka si zde vytvořila útočiště, které slouží...

Šťastný život na 24 metrech. Svůj domek by spokojená žena za nic nevyměnila

Marjolein Jonkerová žije v Nizozemsku v domě o rozloze pouhých 24 metrů čtverečních a říká, že by ho neopustila ani po výhře v loterii.

Šťastný život na 24 metrech. Svůj domek by spokojená žena za nic nevyměnila

Marjolein Jonkerová žije v Nizozemsku v domě o rozloze pouhých 24 metrů čtverečních a říká, že by ho neopustila ani po výhře v loterii.

4. listopadu 2025

Unikátní vila v Praze nemá obdoby, nic jí nechybí, sauna ani bazén

S palisandrem, teplým a krásným materiálem s nádhernou kresbou se nesetkáte příliš často. Architekt Klaška však společně s designéry studia Le bon dokázal tuto dřevinu dokonale využít. V interiéru...

4. listopadu 2025

Terasový dvojdům v Praze má šest bytů, společnou zahradu a výhled do zeleně

Dvojice rodinných domů v pražské Krči vyrůstá z prudkého svahu a reaguje na rozmanitou směs okolní zástavby. Z ulice působí střídmě – jednopodlažní hmotou se šikmou střechou, do svahu se však...

3. listopadu 2025

Tři chaty v chladném Norsku dostaly odpočinkový prostor jako na Bali

Tři chaty vedle sebe užívá široká rodina, sjíždí se sem až 35 lidí! Interiéry má na „svědomí“ babička, která jim v roce 1972 dala ještě stále přetrvávající podobu, což už samozřejmě mladé generaci...

3. listopadu 2025

Dokonalá chata s hliníkovou střechou je zajímavě řešená a má severský šmrnc

Když vyrazíte ze švédského Hamburgsundu k západnímu pobřeží, ostrov Hee neminete. A zrovna tak nepřehlédnutelná je zajímavě řešená rodinná chata. Svou nápadnou vysokou střechou k sobě přitahuje...

2. listopadu 2025

Před zvědavými pohledy je chrání šikmé betonové lamely, výhledu ven nebrání

Na první pohled nenápadný rodinný dům, na ten druhý však zcela fascinující stavba, která dýchá s okolní krajinou. „Dům se žábrami“, jak jej sami architekti nazývají, chrání své obyvatele před okolím,...

1. listopadu 2025

Dcera sousedů nám nonstop dupe nad hlavou. Jsme zoufalí a nevíme si rady

Premium

Bydlíme v obecním domě v prvním poschodí. Sousedé nad námi nechávají svou dnes již osmiletou dceru dělat každý den hluk, který nás obtěžuje. Dupání, skákání a bouchání předmětů o podlahu je zcela na...

31. října 2025

Složili se na stavbu kaple, a tak má vesnice Nesvačilka nejlepší stavbu

Ze 155 projektů přihlášených do soutěže Grand Prix Architektů, kterou v roce 1993 založila Alena Šrámková, vybrala mezinárodní porota 50 nejlepších do druhého kola, z něhož vyšel i vítěz. Národní...

31. října 2025

Tep industriálního srdce. Panelárna získala po rekonstrukci nový život

Málem šla k zemi, přitom by to byla obrovská škoda. Architekti ze studia A8000 si vzali pod palec budovu někdejší panelárny Prefa v pražských Holešovicích a udělali z ní sídlo hodné 21. století....

30. října 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

Parádní přístavba s krásným výhledem vyrostla na skalnatém svahu nad Sázavou

Na skalnatém svahu nad Sázavou stojí rodinný dům z počátku 20. století a visutá přístavba, která přestala vyhovovat potřebám majitele. Ten si přál otevřený ateliérový prostor s dostatkem světla,...

30. října 2025

Japonské pojetí chat: ze šesti vznikl unikátní dům s tvarovanou střechou

Dům Hand in Hand od designového studia Nendo najdete v kopcích Karuizawy ve středním Japonsku. Tvoří jej šest propojených chat s jedinečným výhledem na horu Asama. Architekti zvolili do interiéru...

30. října 2025

Hudebník The Weeknd koupil palác v Miami. Zaplatil rekordní cenu 1,15 miliardy

Kanadský hudebník The Weeknd, vlastním jménem Abel Makkonen Tesfaye, se stal novým majitelem luxusní vily v exkluzivní čtvrti v Coral Gables v Miami na Floridě.

29. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.