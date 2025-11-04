|
Unikátní vila v Praze nemá obdoby, nic jí nechybí, sauna ani bazén
S palisandrem, teplým a krásným materiálem s nádhernou kresbou se nesetkáte příliš často. Architekt Klaška však společně s designéry studia Le bon dokázal tuto dřevinu dokonale využít. V interiéru...
Parádní přístavba s krásným výhledem vyrostla na skalnatém svahu nad Sázavou
Na skalnatém svahu nad Sázavou stojí rodinný dům z počátku 20. století a visutá přístavba, která přestala vyhovovat potřebám majitele. Ten si přál otevřený ateliérový prostor s dostatkem světla,...
Terasový dvojdům v Praze má šest bytů, společnou zahradu a výhled do zeleně
Dvojice rodinných domů v pražské Krči vyrůstá z prudkého svahu a reaguje na rozmanitou směs okolní zástavby. Z ulice působí střídmě – jednopodlažní hmotou se šikmou střechou, do svahu se však...
Zpěvačka si vytvořila oázu klidu. Odpočívá v dobře promyšleném bungalovu
Klid, harmonie a relaxace. To jsou emoce, které návštěvník okamžitě pocítí, jakmile projde brankou domu Marcely Laiferové v Piešťanech. Slovenská zpěvačka si zde vytvořila útočiště, které slouží...
Šťastný život na 24 metrech. Svůj domek by spokojená žena za nic nevyměnila
Marjolein Jonkerová žije v Nizozemsku v domě o rozloze pouhých 24 metrů čtverečních a říká, že by ho neopustila ani po výhře v loterii.
Tři chaty v chladném Norsku dostaly odpočinkový prostor jako na Bali
Tři chaty vedle sebe užívá široká rodina, sjíždí se sem až 35 lidí! Interiéry má na „svědomí“ babička, která jim v roce 1972 dala ještě stále přetrvávající podobu, což už samozřejmě mladé generaci...
Dokonalá chata s hliníkovou střechou je zajímavě řešená a má severský šmrnc
Když vyrazíte ze švédského Hamburgsundu k západnímu pobřeží, ostrov Hee neminete. A zrovna tak nepřehlédnutelná je zajímavě řešená rodinná chata. Svou nápadnou vysokou střechou k sobě přitahuje...
Před zvědavými pohledy je chrání šikmé betonové lamely, výhledu ven nebrání
Na první pohled nenápadný rodinný dům, na ten druhý však zcela fascinující stavba, která dýchá s okolní krajinou. „Dům se žábrami“, jak jej sami architekti nazývají, chrání své obyvatele před okolím,...
Dcera sousedů nám nonstop dupe nad hlavou. Jsme zoufalí a nevíme si rady
Bydlíme v obecním domě v prvním poschodí. Sousedé nad námi nechávají svou dnes již osmiletou dceru dělat každý den hluk, který nás obtěžuje. Dupání, skákání a bouchání předmětů o podlahu je zcela na...
Složili se na stavbu kaple, a tak má vesnice Nesvačilka nejlepší stavbu
Ze 155 projektů přihlášených do soutěže Grand Prix Architektů, kterou v roce 1993 založila Alena Šrámková, vybrala mezinárodní porota 50 nejlepších do druhého kola, z něhož vyšel i vítěz. Národní...
Tep industriálního srdce. Panelárna získala po rekonstrukci nový život
Málem šla k zemi, přitom by to byla obrovská škoda. Architekti ze studia A8000 si vzali pod palec budovu někdejší panelárny Prefa v pražských Holešovicích a udělali z ní sídlo hodné 21. století....
Pronájem bytu v Zábřehu na Moravě na ulici Na Krumpachu
Krumpach, Zábřeh, okres Šumperk
14 000 Kč/měsíc
Japonské pojetí chat: ze šesti vznikl unikátní dům s tvarovanou střechou
Dům Hand in Hand od designového studia Nendo najdete v kopcích Karuizawy ve středním Japonsku. Tvoří jej šest propojených chat s jedinečným výhledem na horu Asama. Architekti zvolili do interiéru...
Hudebník The Weeknd koupil palác v Miami. Zaplatil rekordní cenu 1,15 miliardy
Kanadský hudebník The Weeknd, vlastním jménem Abel Makkonen Tesfaye, se stal novým majitelem luxusní vily v exkluzivní čtvrti v Coral Gables v Miami na Floridě.