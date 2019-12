Miloš Zapletal vrátil život statku v Ostrově. Byl to jeho dětský sen

Zapletal na dětství vzpomíná s dojetím v hlase. „Kolem čtyřicátých let, když jsem byl malý, chodili jsme sem pro vajíčka, pro mléko a pozorovat zvířátka. Byl to krásný vzkvétající statek, než ho komunisti zabavili majiteli, jehož prohlásili za kulaka a vyhnali ho pryč. Potom jsem čtyřicet let přes plot sledoval, jak ten statek devastovali. Vypadalo to tady jako ve filmu Všichni dobří rodáci,“ vzpomíná.

Když po roce 1989 začal podnikat a vydělávat peníze, rozhodl se, že statku vrátí život. A tak ho od vnuka původních majitelů koupil. Budovy statku jsou staré tři sta let, v původní stodole byly dokonce některé prvky neogotické, například staré dřevěné sloupy, trámy a kamenné zdi.

„Můj děda žil a vyrůstal tady v té vesničce. To bylo v předminulém století, kdy se vydal s bratry na vandr do světa pěšky. Dědeček došel do Mnichova, kde žil, vyučil se krejčím a kde se narodila maminka, která tam vyrostla. Čtyři z těch sedmi bratrů se domluvili, že se do vesnice Ostrov vrátí a budou zde na stáří dožívat. Když se vrátili, koupili tady nějaké pozemky, postavili baráčky, je tomu už devadesát let. A my, děti, jsme sem jezdily a milujeme to tady, protože je tu nádherně, máme k tomu prostě vztah… A tak jsem tomu tady vrátil život,“ směje se bývalý prezident Miss.

Zapletal tedy zrekonstruoval svůj dětský sen, zřejmě právě proto se jeho farma orientuje na rodiny s dětmi. S rodinou zde na deseti hektarech vybudoval takzvaný farmapark, který provozují od roku 2011.

Je to areál, v němž jsou výběhy různých domácích zvířat od drůbeže až po koně. „Takže děti mají možnost vidět třeba krávu, že není fialová, jak znají z reklam,“ vtipkuje majitel.

Sezonu mají plnou, lidé se sem rádi vracejí, pochvaluje si. V bývalé sýpce zbudoval dětský svět, kde mají děti různé vyžití, když prší. Na půdě je malá farma, kde žijí králíčci a malá zvířátka, děti tam skáčou do sena, v sezoně zde mají trampolíny, skluzavky a houpačky.

„Býváme tady hlavně v sezoně, ale chodíme sem denně na obědy. Já umím uvařit jen míchaná vajíčka,“ směje se Zapletal. A přitom nám doporučil a objednal místní specialitu - Blaníček.

„Když jsem byl malý kluk, jeden z mých prastrýců měl malý obchůdek, kde prodával takový dezert ve tvaru kopečku. Jmenovalo se to Blaník, podle té hory. A já jsem si to pamatoval, a když jsem to tady rozjel, chtěl jsem v upomínku na to tady zavést něco podobného. A jeden dobrý cukrář z Vlašimi pak vytvořil oválný lívanec proložený smetanovou omáčkou s borůvkami, menší oválek a na ten nejmenší na vrcholek dal snítku a vypadalo to jako Blaníček, strašně to lidem chutná,“ rozplývá se někdejší ředitel Miss ČR.

Poklady blanických rytířů

Kapacita penzionu je sedmdesát pět lůžek v pokojích různých velikostí. „Pojmenoval jsem je po svých vnoučatech, takže to je U Petra, U Kristýnky, U Josífka. Vedle jsou zase pokoje po zvířatech – U oslíků, U koziček, U prasátek. Tak si tady hrajeme.“

Zapletalovou nejoblíbenější místností je Rytířský sál ve staré sýpce. „Je to taková společenská nebo konferenční místnost s padesáti místy k sezení, konají se tu také svatební hostiny nebo zde učíme děti malovat vajíčka a plést pomlázku,“ dodává majitel.

Protože se na horizontu Zapletalova „dětského ostrova“ tyčí hora Blaník, rád využívá historie, konkrétně báje o blanických rytířích. Ve farmaparku vybudovali malý Blaníček identický s horou a rozhlednou.

Je v něm jeskyně, odkud vychází blanický rytíř, který poté, co sem zabloudil, chodí kolem Blaníku a zažívá různé kouzelné věci.

„Takže někdy oblečeme nějakého našeho člověka, ten vyjde z té jeskyňky a fotí se s dětmi. Nebo tu máme chaloupky lesních nočních skřítků. Ti si na stromech vybudovali chaloupky k bydlení. Ve dne spí a v noci vylézají ven a chodí blanickým rytířům na Blaník krást poklady, které si přinášejí pod ty chaloupky, kde je schovávají v listí. A děti tomu věří,“ rozplývá se Zapletal, jenž také napsal knížku Báchorky blanického rytíře.

„Olda Kaiser to potom namluvil na cédéčko. A teď budeme točit v České televizi deset dílů těch báchorek,“ dodává. Na závěr zve na svou farmu všechny „dobré lidi“, zejména rodiče s dětmi, které může nalákat například na hnízdo keltského druida s laserovýma očima, pálení Morény, husí či rybí hody… „A každou sobotu zde máme svatbu oslů a lišky tady pravidelně dávají dobrou noc,“ loučí se Miloš Zapletal.