Mezonet pro mladou rodinu a jejich kočku vznikl spojením dvou bytů

SABO Project Zakladatelem a ředitelem studia je architekt Alexandre Delaunay, který vystudoval Columbia University v New Yorku a Ecole Nationale Supérieure d’Architecture v Paříži. Od svého vzniku v roce 2010 se studio zaměřuje na soukromé i veřejné architektonické projekty a interiérový design. Působí v New Yorku a Paříži a mezi jeho klienty patří mj. Brooklyn Academy of Music nebo Centre National de la Danse. Práce studia se objevila v mnoha mezinárodních publikací včetně New York Magazine nebo Dwell a získala řadu ocenění, v loňském roce například „40 under 40“ pro nejlepší mladé architekty v Evropě.