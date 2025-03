Mentalista a kouzelník Michal Nesveda má čarovný domov v pražských Kobylisích

Stát se kouzelníkem není úplně běžné, ovšem iluzionista Michal Nesveda si své originální povolání vysnil už jako malý chlapec. „Viděl jsem několikrát Davida Copperfielda v televizi a pak jsem měl štěstí, že existovalo tady v Kobylisích Divadlo kouzel Praha, což byl takový klub. Ten jsem si našel a od sedmi let jsem tam chodil,“ říká.

Původně měl Michal v plánu studovat herectví, osud mě ale zavedl na jinou cestu. „Měl jsem sen být hercem, přece jen, jak se říká, kouzelník je herec, který si hraje na kouzelníka. Chtěl jsem jít tímto směrem, ale na konzervatoř mě nevzali a já šel studovat produkci, což si myslím, že byla správná volba. Dělám velké iluzionistické show. Produkce je na tom opravdu zásadní, aby všechno fungovalo,“ prozrazuje mladý sympaťák.

Dostatek prostoru pro život

Při vstupu do bytu se člověku naskytne pohled na útulně a moderně zařízený byt se spoustou zeleně. Stačí ovšem udělat jen pár kroků a dostat se do obývacího pokoje, kde už je nespočet kouzelnických dekorací. Konferenční stolek v podobě bedny na kolečkách iluzionista využívá i jako běžnou pomůcku pro přepravu vybavení.

Akvárium s rybičkami, kouzelnické klobouky, karty, knihy kouzel i zarámované kouzelnické plakáty dodávají prostoru přímo čarovnou atmosféru. Spousta zelených rostlin spolu s moderním nábytkem laděným do tmavších barev vytvářejí útulný pocit domova.

I zbylé místnosti obsahují prvky kouzelnictví, což celému obydlí dodává ten pravý šmrnc. Byt je také velmi prostorný, což byl jeden z hlavních důvodů, proč se do něj Michal před čtyřmi lety nastěhoval. „Mám strašně moc věcí a potřeboval jsem velký byt. Jsem tady spokojený,“ usmívá se kouzelník.

Show plná zázraků

Do širšího povědomí se Michal Nesveda dostal ve svých čtyřiadvaceti letech, kdy se odvážil udělat trik od Harryho Houdiniho s tisícilitrovou nádrží na vodu. Do té doby ho udělali pouze dva iluzionisté na světě. Stal se tak nejmladším kouzelníkem na světě a jediným Čechem, který to kdy dokázal. Trik, při kterém visí hlavou dolů v nádrži plné vody a snaží se najít ten pravý klíč mezi dvěma sty dalšími, aby se mohl osvobodit z pout, ale vyžadoval velkou přípravu. „Trénoval jsem rok a půl. Měl jsem kurzy s potápěči, abych se vytrénoval. Přibližně pod vodou bývám tři minuty,“ popisuje.

Jeho kouzelnickou show mohli zájemci zhlédnout na vlastní oči v Royal divadle na pražských Vinohradech. Začátkem března se konaly dvě představení z Michalovy dílny jménem Továrna na zázraky. „Překopali jsme celou show, protože minulý rok měl Harry Houdini sto padesát let od narození. Vyměnili jsme trik s nádrží za únik z kazajky a z pasti, která visí asi čtyři metry nad zemí,“ láká zájemce na novinky ve svém představení.

Sbírka kouzelných předmětů

Kouzelnickému řemeslu se Michal věnuje nejen pracovně, ale také sbírá nejrůznější vybavení a rekvizity.

„Od začátku, co kouzlím, sbírám klobouky. Momentálně mám největší sbírku takových japonských rekvizit, které se jmenují Tenyo. Byla to spíše hračkářská společnost, ale každý rok vyrobila třeba pět nových kouzel, která měla patent některého z kouzelníků z celého světa. Jsou to chytré a inspirativní hračky,“ říká sběratel, který dodnes vyměňuje jednotlivé předměty s ostatními stejně zaměřenými lidmi.

Kouzelnictví není obor pro každého, a proto je jedním z Michalových přání, aby toto řemeslo nevymizelo. „Přál bych si, aby kouzelníci byli i do budoucna. Nevím, jestli zájem o tento obor klesá, možná ani nejsou takové možnosti pro to, stát se kouzelníkem, jako když jsem byl dítě já. Dnešní děti nemají žádný vzor, aby viděly, že to opravdu jde,“ přiznává. Být správným vzorem dalším kouzelnickým generacím se mu ovšem daří bravurně.