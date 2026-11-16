Oranžové sedačky, květované tapety, červené kuchyňské linky nebo masivní dřevěné stoly. Staré katalogy IKEA ukazují, jak výrazně se od sedmdesátých do devadesátých let měnily obývací pokoje a kuchyně. Některé interiéry dnes působí úsměvně, jiné by obstály i v současných domácnostech.
Sedmdesátá léta přála výrazným barvám, odvážným vzorům a experimentům. Postupně se však prosazovalo také přírodní dřevo a rustikální nábytek. V osmdesátých letech se vedle tradičního stylu objevovaly modernější kombinace kovu, skla a jednoduchých geometrických tvarů.
Devadesátá léta pak přinesla světlejší odstíny, čistší linie a důraz na praktičnost. Oblíbené bylo světlé dřevo, bílé kuchyně i útulný venkovský styl. Při pohledu na dobové fotografie je přitom zajímavé, kolik tehdejších trendů se dnes znovu vrací do módy.