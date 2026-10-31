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Máte doma psa či kočku? Poradíme, jak vybrat podlahu odolnou vůči mazlíčkům

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Kusové koberce s vysokým vlasem jsou příjemné pro člověka i zvířata.

Kusové koberce s vysokým vlasem jsou příjemné pro člověka i zvířata. | foto: ChatGPT

Celoplošné koberce tlumí hluk, hůře se ale čistí.
U laminátů nehrozí poškození konstrukce krytiny, pokud mají speciální 100%...
Laminátové podlahy se snadno udržují, netlumí ale zvuk cvakajících drápků.
Laminátové podlahy se snadno udržují, netlumí ale zvuk cvakajících drápků.
7 fotografií
Pes nadšeně přiběhne z procházky, kočka si s oblibou protahuje drápky nebo štěně občas zapomene, že venčení ještě chvíli počká. Domácí mazlíčci přinášejí do bytu spoustu radosti, ale také vyšší nároky na podlahu.

Než začnete vybírat konkrétní dekor nebo odstín, zamyslete se nad tím, kdo po podlaze bude chodit. Rozdíl je mezi malým psem a padesátikilovým labradorem, mezi klidnou kočkou a hravým kotětem. Roli hraje i věk zvířete – štěňata nebo starší psi mohou mít častěji „nehody“, zatímco aktivní kočky dávají podlaze zabrat svými drápky.

Téměř bez kompromisů

Za jednu z nejodolnějších variant jsou dnes považovány SPC podlahy s minerálním jádrem. Dobře odolávají poškrábání, vlhkosti i každodennímu zatížení a bez problémů zvládnou mokré tlapky nebo rozlitou vodu. Právě proto bývají častou volbou do domácností se psy i kočkami. Výhodou je také snadná údržba a rozměrová stálost.

Moderní laminátové podlahy jsou mnohem odolnější než jejich starší předchůdci. Dobře snášejí běžný provoz i dětské hry a poradí si také se zvířaty. Pokud ale hrozí častější kontakt s vodou nebo psí močí, vyplatí se vybírat voděodolné varianty s ochranou spojů. Klasický laminát totiž při dlouhodobém působení vlhkosti může nabobtnat. Počítejte ale s tím, že drápky na nich budou „klapat“.

Kusové koberce s vysokým vlasem jsou příjemné pro člověka i zvířata.
Celoplošné koberce tlumí hluk, hůře se ale čistí.
U laminátů nehrozí poškození konstrukce krytiny, pokud mají speciální 100% voděodolný nátěr Aqua-Stop.
Laminátové podlahy se snadno udržují, netlumí ale zvuk cvakajících drápků.
Laminátové podlahy se snadno udržují, netlumí ale zvuk cvakajících drápků.
7 fotografií

Dřevo potřebuje péči

Dřevěná podlaha dodává interiéru teplo i eleganci a mnoho majitelů domácích mazlíčků se jí nechce vzdát. Je však potřeba počítat s tím, že drápky časem vytvoří drobné škrábance.

U olejovaných podlah bývají méně nápadné a lze je při pravidelné údržbě částečně opravit. Lakované povrchy jsou proti běžnému opotřebení odolnější, na lesklém laku ale bývají rýhy více vidět. Na trhu jsou už také speciální laky s výrazně vyšší odolností proti poškrábání.

Tichý a příjemný vinyl

Vinylové podlahy patří mezi nejoblíbenější krytiny v bytech. Jsou teplé na dotek, dobře tlumí kroky a snadno se udržují. Oproti SPC jsou ale měkčí, takže u velkých psů mohou být stopy po drápcích časem patrnější. Pozornost si zaslouží také rychlé odstranění agresivních tekutin, které mohou při dlouhém působení zanechat na povrchu skvrny.

Keramika vydrží téměř všechno

Pokud jde čistě jen o odolnost, málokterá krytina překoná keramickou dlažbu. Nepoškodí ji voda ani drápky a snadno se udržuje. V bytech se proto často používá alespoň v kuchyni nebo předsíni. Nevýhodou je tvrdý a chladnější povrch, který nemusí být příjemný pro dlouhé stání ani pro starší psy s citlivějšími klouby.

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Koberec s rozmyslem

Celoplošné koberce už sice nejsou tak rozšířené jako dříve, přesto mají v některých bytech své místo. Tlumení hluku i příjemný pocit při chůzi ocení lidé i zvířata. Zároveň ale zachytávají chlupy, prach a pachy, vyžadují pravidelné vysávání a hůře se čistí při nehodách. Praktickým kompromisem mohou být menší kusové koberce, které lze snadněji vyklepat nebo profesionálně vyčistit.

Korek a PVC

Korkové podlahy jsou tiché, pružné a příjemně hřejivé. Díky své pružnosti jsou šetrné ke kloubům lidí i zvířat, jejich povrch je ale náchylnější k mechanickému poškození ostrými drápky.

PVC zůstává cenově dostupnou variantou zejména při rekonstrukcích bytů. Moderní kvalitní PVC je odolnější než dříve, dobře snáší vlhkost a snadno se udržuje. Levnější materiály se však mohou časem promáčknout nebo poškrábat.

Co trápí podlahu nejvíc

Mnoho lidí se obává hlavně bláta z venku. Ve skutečnosti bývají větším problémem dlouhodobě působící tekutiny, zejména psí moč, která může poškodit některé materiály nebo vytvořit obtížně odstranitelné skvrny. Důležité je proto jakoukoli nehodu co nejrychleji uklidit. Také kočky mají své specifikum. Při protahování často zatínají drápky do podlahy, což může zanechat jemné rýhy především na měkčích materiálech nebo dřevě.

Životnost podlahy

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Bydlení mezi panely.

Ani ta nejodolnější krytina nevydrží všechno. Pomůže pravidelné zastřihování drápků, otírání tlapek po příchodu zvenčí i používání čisticích prostředků doporučených výrobcem. U vstupu do bytu se vyplatí kvalitní rohožka a u psů, kteří rádi běhají za hračkami po hladké podlaze, mohou pomoci menší běhouny nebo koberce, které omezí smýkání.

Nakonec ale platí jednoduché pravidlo – ideální podlaha není jen ta nejtvrdší. Měla by odpovídat životnímu stylu celé domácnosti, být příjemná pro každodenní používání a zvládnout běžné situace, které společné soužití s domácími mazlíčky přináší.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Bydlení mezi panely.

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