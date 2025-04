Herec Maryška ze Sex O’Clock se vrátil z USA. Přemohla ho láska k vlasti

Ačkoliv je herec Zdeněk Maryška původem z Mariánských Lázní, v zázemí pražského bytu po boku své manželky herečky Hany Středové spokojeně žije už více než dvě desítky let. „Žena tady bydlí už dlouho a já jsem tady přes dvacet let,“ říká s úsměvem. Třináct let svého života přitom strávil za velkou louží, v Americe. „Vrátil jsem se asi v pětadevadesátém na trvalý pobyt a už mám zpět i občanství, takže je to v pořádku,“ vysvětlil.

Z domova hereckého páru je to jen pár kroků na všechna důležitá místa. „Odsud je všude blízko. Na metro, tramvaj, a pokud je to možné, tak se snažím chodit pěšky, abych udělal nějaké ty kroky a ještě nějakou dobu vydržel,“ směje se sympatický herec.

Pořád má plné ruce práce

Co by kamenem dohodil je i Divadlo Na Jezerce, kde Maryška momentálně hraje v jednom představení. Volného času herec opravdu nemá nazbyt. Působí hned v několika divadlech, plné ruce práce má i v dabingu, kde využívá svůj tolik charakteristický hlas, a nedávno se na televizních obrazovkách objevil například v seriálu televize Nova Sex O’Clock. „S Janou Švandovou tam hrajeme o dvě generace starší pár. Všichni ostatní byli mladí, ale vše bylo absolutně perfektní. Myslím, že pod režijní taktovkou Honzy Bártka to dopadlo velmi dobře,“ říká Zdeněk s úsměvem.

Co kus, to originál

V celém bytě je jasně znát rukopis Zdeňkovy manželky Hany. „Já se spíš starám o ty texty,“ směje se Maryška. O kvalitní a originální kusy nábytku se jeho žena stará s náležitou péčí, ať už jde o krásně zrenovovaný psací stůl, nebo o komodu v obývacím pokoji. „Už jsem se naučila hubit i červotoče,“ prozradila paní Hana s úsměvem. „Koupila jsem ji od kamarádky, která se stěhovala do menšího bytu,“ vysvětlila historii komody.

V bytě sympatických manželů je však prostor pro nejeden kousek se zajímavým příběhem. Na stěně obývacího pokoje visí například velké zrcadlo od umělce Jana Brabence, jehož rám je vyrobený z kůže. „Dlouho žil také ve Vídni a z kůže dělá opravdu krásné věci,“ vysvětlil herec s tím, že je však zrcadlo velmi těžké. „Skoro vůbec sem nechodíme, aby to nespadlo,“ řekl Maryška s humorem sobě vlastním.

Soukromá galerie v bytě

Stěny celého bytu lemují obrazy od nejrůznějších autorů. V obývacím pokoji jsou hlavně obrazy od rodáka z Vrchlabí malíře Václava Mejvalda, v ložnici pak najdete Miloslava Hlaváčka, ale i dárek od Bolka Polívky, obraz, který má na svědomí výtvarník Boris Jirků. Komodu zase zdobí váza od umělce Bořka Šípka, kterou má Zdeněk obzvlášť v lásce. „To je naprosto unikátní záležitost.“

Oblíbeným předmětem paní Hany jsou pak loutky, se kterými hrála Šárka Váchová. „Ty jsou opravdu jako živé, máme je moc rádi,“ usmívá se paní Středová. Loutky jsou stále funkční, teď už si však v domově usměvavých manželů užívají zaslouženého loutkového důchodu.

Maličká, ale útulná

Přestože by ani jednoho z manželů nenapadlo svůj domov v budoucnu opustit, má i tento byt své mouchy. „Jsou tu duté cihly a všechno je hodně slyšet. Taky tu máme rákosové stropy, takže například jakákoliv instalace lustrů by byla dost velký problém,“ postěžovala si paní Hana. Se spoustou nedostatků svého bydlení se však časem chytře vypořádali. Například díky dveřím se skleněnými výplněmi je celý byt plný světla.

Za zmínku rozhodně stojí i důmyslně řešený kuchyňský kout, jehož přesunutím do prostorné chodby získali manželé jeden pokoj navíc. Ten se hodí například při návštěvách dětí s rodinami.

Rafinovaně řešené jsou také úložné prostory v chodbě a kuchyni, které působí, jako by byly součástí stěny odjakživa. Kuchyňský kout samotný je sice menší, ale paní Hana si v něm hravě poradí s nejednou kulinářskou výzvou. Nejčastěji však vaří Zdeňkovy oblíbené šunkofleky.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.