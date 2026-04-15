Statek v Rancířově objevila Martina Pártlová před několika lety. Tehdy to byla úplná ruina. Uchvátily ji především původní klenby v hlavní budově. Ty architekti odkryli a zachovali stejně jako velkou část cenné historické stavby.
Zároveň naplánovali velmi pečlivou rekonstrukci, ale také novodobou dostavbu, která do původní historické budovy vnáší moderního ducha, světlo a dispozice potřebné pro současný život. Koncept zachovává původní prostorovou logiku a zároveň přináší nové vrstvy, které zvyšují pohodlí, aniž by potlačovaly charakter místa.
„Cílem nebylo pouze opakovat a zachovat historii, ale interpretovat ji do dnešního jazyka. Důležitý je proto detail, pečlivost, řemeslná zručnost a zajímavý, leč zdrženlivý design,“ vysvětlila architektka Monika Drbalová z ateliéru Tempus Design.
Rekonstrukce statku byla velmi složitá s ohledem na potřebu zachovat historické části objektu. Přestože dům nebyl památkově chráněn, v zájmu udržení genia loci architekti zrekonstruovali vše podstatné a stavbu doplnili o moderní dispozice a veškeré nezbytné technologie. Především nadčasový interiér je pak tím, co viditelně spojuje historii se současným životem.
Přírodní materiály s výraznou barevnou paletou
Základ interiéru tvoří především přírodní materiály jako je dřevo, kámen a texturovaná omítka. „Pracovali jsme s barevnou paletou, kterou si vydefinovala majitelka statku a která se prolíná celým domem. V našem návrhu tak nakonec zvolená výrazná barevnost sehrála klíčovou roli při formování atmosféry,“ vysvětlila Drbalová.
Jemné, tlumené tóny podle ní slouží ke sjednocení jednotlivých prostor a nenápadně odkazují na tradiční venkovské interiéry. Jejich současné využití zase dodává domu svěží a nadčasový vzhled. Otevřená obytná část složená z kuchyně, jídelny a odpočinkových prostor tvoří obytné centrum ideální pro společenské setkávání.