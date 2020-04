Zpěvák France málem přišel kvůli sousedovi o život. Prohořel mu strop

France nyní zabydluje útulné 2+kk v Praze nedaleko místa, kde se nešťastná věc stala. „Ke mně se prohořel člověk stropem. Byl to blázen. Kdysi jsme k němu vlítli, ten byt byl úplně příšerný. Spal na zemi, na posteli měl naskládané staré noviny, všude byly chuchvalce prachu a ve vaně měl naházené lahve od toluenu, od alkoholu, od ředidla a noviny. Takže on se vůbec nemyl. A záchod ucpal plechovkami. Na zemi měl ohořelé lino, ale mě tenkrát vůbec nenapadlo, co se může stát,“ popisuje France problematický život vedle problémového souseda.

„V tu osudnou noc jsem se vrátil domů a cítil jsem zápach, jako když něco hoří. Tak jsem šel ještě nahoru k němu, čichal jsem ke dveřím, ale myslel jsem, že jen někdo něco připálil. Ráno jsem se vzbudil a doma přímo nade mnou byl prohnutý strop, v místnosti úplně bílo, protože tou prasklinou šel kouř. Já už jsem byl přidušený, takže jsem rychle otevřel okno, vypnul jsem wafky a zavolal jsem hasiče, majitelku domu a policii. Ten strop se propadl, soused uhořel a mně vyhořel byt. Stal jsem se ze dne na den bezdomovcem,“ popisuje zpěvák tragédii, která pro něj mohla mít fatální následky. „Neměl jsem kde bydlet, neměl jsem co na sebe, protože všechno shořelo. Jediné věci, které mi zůstaly, byly ty z koupelny a z chodby,“ dodává France.

Nový domov našel asi dvě stě metrů od předchozího bytu a je to rozhodně změna k lepšímu. Dům, v němž France bydlí, je starý asi dvanáct let a byl původně stavěn jako poliklinika, která však nebyla dokončena, a tak místo ní vznikly bytové jednotky.

Martin France se do nového bytu přestěhoval před dvěma měsíci. Úpravy, které provázejí každé stěhování, jej neminuly.

Aby se cítil pohodlně a dobře, měl jasnou představu o tom, jak bude nový domov vypadat. Do chodby, z níž vedou dveře do všech dalších místností, nechal vyrobit obrovské vestavěné skříně a zajistil si tak dostatek úložného prostoru, což bývá v malých bytech často problém.



Skříně navíc působí velmi esteticky, jsou nenápadné a díky jejich rozměrům se do nich dá schovat prakticky cokoliv.

„Kuchyň je to jediné, co v bytě bylo. Jinak jsem sem pořizoval všechno nové. A jsem tu spokojen. Poprvé mám balkon a mám z něj radost,“ pochvaluje si zpěvák novotou dýchající byt. Kuchyňský kout je účelně a vkusně zařízený a vínová barva linky s myčkou mu dodává šmrnc.

Pohodlná pohovka je dominantou obývacího pokoje a tmavě hnědé provedení působí velmi útulně.

Pohodlí na prvním místě

Jídelní koutek s pohodlnými židlemi vytváří předěl mezi kuchyní a obývákem. Obrazy a dekorace, které France dostal darem od svých přátel, vhodně dokreslují příjemnou atmosféru.

Zařízení obývací části pokoje vyvolává pocit útulnosti a dekor dřeva působí jako balzám na duši. Nespornou dominantou celého prostoru je obrovská rohová sedačka laděná do tmavých barev, která na první pohled upoutá pozornost a přímo vyzývá k odpočinku.

Letní večery si France bude letos užívat ještě o něco více díky balkonu, jejž dosud neměl. Těší se na jeho zařizování a plánuje na něm vytvořit posezení. Na trhu je dnes naštěstí pestrá nabídka, která umožňuje vytvořit i ze sebemenšího balkonu oázu letní pohody, takže to jistě bude hračka.

Další místností, jež si vyžádala nábytek na míru, je ložnice. Není sice zrovna prostorná, ale díky úspoře místa a využití prostoru na stěnách se do ní vedle pohodlné postele vešel i pracovní stolek.

Poslední místnůstkou v bytě, která se ještě dočká vylepšení, je koupelna s vanou a WC opatřeným speciálním barevným osvětlením. „Je to kvůli tomu, že když jsem v noci rozsvítil, byl jsem jako slepejš. A to teď nemusím, je to na senzor, rozsvítí se to samo. Z toho mám radost,“ dodává France ke své originální vychytávce.