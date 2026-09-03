Přestože je pracovně poměrně vytížený a doma netráví moc času, oblíbil si Marsell společný byt, který si pronajal s kamarádkou a kolegyní Lucií Bikárovou. Po dvou letech ovšem přišel čas na změnu, a ačkoli stále plánují společně sdílet jeden byt, stěhují se do jiné části hlavního města. Dva roky na jednom místě byly pro zpěváka dostačující.
„Já jsem takový typ člověka, že strašně rád stále někde lítám a nevydržím dlouho na jednom místě. Takže už se tady v tomto bytě moc necítím,“ prozradil Marsell a dodal, že důvodem stěhování není lokalita. Ačkoli se o Žižkově vedou řeči, jak je to divoká čtvrť, Marsell si ji velmi oblíbil. „Žižkov je moje oblíbené místo, mám to tady moc rád. Takže ty dva roky byly moc fajn,“ usmívá se.
Záliba ve vaření
Srdcem bytu je otevřený prostor spojující kuchyň s obývacím pokojem v jednu velkorysou místnost. Kuchyňská linka v lesklé bílé s dřevěnou pracovní deskou se táhne podél celé stěny, doplněná zabudovanými spotřebiči, a uprostřed prostoru vévodí masivní dřevěný ostrůvek. Právě tady tráví Bendig podle svých slov nejraději volný čas.
„Já mám vaření rád, to je můj relax,“ přiznal. Rád vyváří pro přátele a nemá problém s žádným jídlem. „Vařím úplně všechno. Nejradši mám ale tradiční českou kuchyni. Není jednoduchá a to mě baví, protože to je pokaždé výzva,“ svěřil se a jako příklad uvedl oblíbenou svíčkovou.
Obývací část plynule navazuje na kuchyň a vévodí jí prostorná rohová pohovka v tmavě šedé barvě. Dále nízký bílý konferenční stolek, zrcadlo a naproti nim velká televize, kterou si spolubydlící pořídili jako jeden z mála společných nákupů.
„Koupili jsme si velkou televizi, to jsme chtěli a koupili jsme ji společně. Zbytek věcí tady v bytě byl od majitelky,“ popsal Bendig zařizování bytu, které ale nebylo náročné. Ostatně minimalismus mají oba rádi. „My jsme oba úplně stejný typ člověka, nedbáme na to, jak by to mělo vypadat. Jde nám spíše o funkčnost a minimalismus,“ vysvětloval Marsell.
V koupelně, vybavené prostorným sprchovým koutem se skleněnou zástěnou, umyvadlem se zrcadlem a zázemím s pračkou i sušičkou, panuje stejná praktická filozofie jako v ostatních místnostech bytu. Chvíle klidu si Bendig dopřává na lodžii, kam si rád chodí posedět, než se pustí do dalšího pracovního dne.
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Dva roky bez hádky
Mohlo by se zdát, že spolubydlení není snadné, ale podle zpěváka zvládli s Lucií dva roky bez jediné hádky. „Musím říct, že my jsme za ty dva roky neměli ani jednou žádný konflikt, což je obdivuhodné,“ usmíval se zpěvák a přiznal i paradox jejich soužití.
„My se vlastně skoro vůbec nepotkáme, takže to je možná důvod, proč se vlastně vůbec nehádáme,“ směje se Marsell. Spojuje je také záliba v setkávání se s kamarády a paření. „Tady v bytě bylo hodně večírků. Naštěstí musím říct, že jsme tady měli vždy skvělé sousedy, protože si na nás nikdy nestěžovali,“ prozradil.
V Praze je dobrá energie
Pracovně má nyní Marsell plodné období. Objeví se například v připravovaném seriálu televize Nova s názvem Oddíl B, který se odehrává ve vězeňském prostředí a natáčel se mimo jiné u Chomutova. Se svou spolubydlící Lucií Bikárovou zároveň chystá společné EP.
Fanoušci ho můžou zastihnout i na divadelních prknech přímo na Žižkově, v představení Dobré ráno s Findou po boku Ondřeje Sokola a Radky Pavlovčinové. I když se z bytu, kde se zrodila spousta vzpomínek, stěhuje, energii Prahy si prý s sebou bere všude a plánuje ve velkoměstě bydlet nadále „Praha je taková živá, je tady strašně dobrá energie a já si neumím představit, že bych se toho zbavil,“ uzavřel zpěvák.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života.
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6. dubna 2023