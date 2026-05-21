„Projekt Maringotka snů představuje současnou interpretaci tradičního kočovného obydlí v kontextu dnešního nízkonákladového bydlení. Zadáním bylo vytvořit plnohodnotný obytný prostor s minimálními pořizovacími i provozními náklady, který nabídne komfort trvalého bydlení na malé ploše a s minimální ekologickou stopou,“ popisuje Kateřina Hadravová.
Svůj projekt přihlásila do soutěže soutěže Interiér roku 2025 v kategorii Nízkonákladové bydlení. Do již jedenáctého ročníku této soutěže se mohli hlásit architekti a interiéroví designéři z České i Slovenské republiky do 28. února 2026. Vítězové byli vyhlášeni 19. května v pražském Centru současného umění DOX.
Všechno na jednom malém prostoru
Maringotka nabízí vše potřebné k bydlení, tedy část pro spaní, vaření, koupelnu i úložné prostory bez pocitu stísněnosti. „Citlivě vybraná barevná paleta ozvláštňuje jednoduchý monochromatický základ celého interiéru,“ upozorňuje autorka.
A pokračuje: „Specifikem projektu je samotná podstata stavby. Mobilní objekt na ocelovém podvozku vyžaduje přesnou práci s hmotností, stabilitou i konstrukční logikou. Každý prvek interiéru je navržený jako integrální součást celku. Vestavěný nábytek je pevně kotvený a tvoří konstrukční i estetický rámec prostoru.“
Díky dostatku přirozeného světla působí prostor mnohem větší, než opravdu je. Napomáhá tomu i použití světlých barev a přírodních materiálů. Ty pocházejí z lokálních zdrojů: dominuje zde masivní smrkové a dubové dřevo, které mají dlouhou životnost a dokážou přirozeně stárnout. Časem získávají příjemnou patinu. Povrchy jsou totiž ošetřené voskovým olejem a bílou lazurou. „Tak podporují haptickou kvalitu materiálu,“ vysvětluje Kateřina Hadravová.
Barevnost je jinak tlumená, najdete zde teplé tóny dřeva, lomenou bílou, černé kovové detaily, antracitové rámy oken a obložek.
Stavební povolení?
Když nebudete chtít v maringotce celoročně bydlet, nemusíte mít pro její umístění stavební povolení. Je však nutné ji ohlásit na stavebním úřadě. Pro trvalé bydlení je nutný vhodný pozemek, tedy takový, který je určený pro výstavbu rodinného domu nebo pro rekreaci, podmínky se mohou lišit podle dotčeného města či obce.
Aby mohla maringotka sloužit i v zimě nebo v horkém létě, bylo potřeba pečlivě vyřešit izolaci. Použitím velkoformátových prosklených dveří a přilehlých schodů se podařilo propojit interiér s okolím.
Projekt představuje alternativu k tradičnímu bydlení a rekreaci a reaguje na současnou potřebu finančně dostupných, modulových a udržitelných objektů na klíč.
„Maringotka snů není pouze malý obytný objekt. Je manifestem návratu k přírodě a sami k sobě. Je to prostor, který je úsporný, udržitelný a přesto plnohodnotný a s velkými možnostmi pro seberealizaci a spočinutí. Projekt ukazuje, že kvalita prostoru není otázkou velikosti, ale promyšlenosti a vztahu k místu i materiálu,“ říká na závěr Kateřina Hadravová.
28. dubna 2024