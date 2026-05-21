Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Uvnitř šokuje komfortem. Maringotka dokazuje, že k celoročnímu bydlení stačí

Alena Řezníčková
Romantika, ale také udržitelná alternativa k tradičnímu bydlení. A dokonce celoročně, a to díky moderním technologiím. Interiér má pouhých 21,6 metru čtverečního, přesto díky promyšlenému vybavení nabízí kvalitní prostor k bydlení. Prostě maringotka snů.
Maringotka doplněná citlivě o terasu, zvýšené truhlíky a posezení skvěle...

Maringotka doplněná citlivě o terasu, zvýšené truhlíky a posezení skvěle komunikuje s okolní přírodou. Schody mají žárově pozinkované schodnice doplněné o masivní terasová prkna. | foto: Simon Kunc

Každý detail byl navržený s důrazem na ergonomii, jednoduchost, ale i s důrazem...
V interiéru převládají přírodní materiály a světlé barvy.
Použitím velkoformátových prosklených dveří a přilehlých schodů se podařilo...
Večer se interiér mění v intimní, téměř meditativní prostor.
19 fotografií

„Projekt Maringotka snů představuje současnou interpretaci tradičního kočovného obydlí v kontextu dnešního nízkonákladového bydlení. Zadáním bylo vytvořit plnohodnotný obytný prostor s minimálními pořizovacími i provozními náklady, který nabídne komfort trvalého bydlení na malé ploše a s minimální ekologickou stopou,“ popisuje Kateřina Hadravová.

Svůj projekt přihlásila do soutěže soutěže Interiér roku 2025 v kategorii Nízkonákladové bydlení. Do již jedenáctého ročníku této soutěže se mohli hlásit architekti a interiéroví designéři z České i Slovenské republiky do 28. února 2026. Vítězové byli vyhlášeni 19. května v pražském Centru současného umění DOX.

Všechno na jednom malém prostoru

Maringotka nabízí vše potřebné k bydlení, tedy část pro spaní, vaření, koupelnu i úložné prostory bez pocitu stísněnosti. „Citlivě vybraná barevná paleta ozvláštňuje jednoduchý monochromatický základ celého interiéru,“ upozorňuje autorka.

A pokračuje: „Specifikem projektu je samotná podstata stavby. Mobilní objekt na ocelovém podvozku vyžaduje přesnou práci s hmotností, stabilitou i konstrukční logikou. Každý prvek interiéru je navržený jako integrální součást celku. Vestavěný nábytek je pevně kotvený a tvoří konstrukční i estetický rámec prostoru.“

Každý detail byl navržený s důrazem na ergonomii, jednoduchost, ale i s důrazem na podtrhnutí architektury oblouku maringotky nábytkem vestavěným až ke stropu a pohledovými stropními žebry.
Maringotka doplněná citlivě o terasu, zvýšené truhlíky a posezení skvěle komunikuje s okolní přírodou. Schody mají žárově pozinkované schodnice doplněné o masivní terasová prkna.
V interiéru převládají přírodní materiály a světlé barvy.
Použitím velkoformátových prosklených dveří a přilehlých schodů se podařilo propojit interiér s okolím. Krbová kamna jsou Jøtul F 602 Eco, nominální výkon 4,9 kW.
Večer se interiér mění v intimní, téměř meditativní prostor.
19 fotografií

Díky dostatku přirozeného světla působí prostor mnohem větší, než opravdu je. Napomáhá tomu i použití světlých barev a přírodních materiálů. Ty pocházejí z lokálních zdrojů: dominuje zde masivní smrkové a dubové dřevo, které mají dlouhou životnost a dokážou přirozeně stárnout. Časem získávají příjemnou patinu. Povrchy jsou totiž ošetřené voskovým olejem a bílou lazurou. „Tak podporují haptickou kvalitu materiálu,“ vysvětluje Kateřina Hadravová.

Barevnost je jinak tlumená, najdete zde teplé tóny dřeva, lomenou bílou, černé kovové detaily, antracitové rámy oken a obložek.

Stavební povolení?

Když nebudete chtít v maringotce celoročně bydlet, nemusíte mít pro její umístění stavební povolení. Je však nutné ji ohlásit na stavebním úřadě. Pro trvalé bydlení je nutný vhodný pozemek, tedy takový, který je určený pro výstavbu rodinného domu nebo pro rekreaci, podmínky se mohou lišit podle dotčeného města či obce.

Aby mohla maringotka sloužit i v zimě nebo v horkém létě, bylo potřeba pečlivě vyřešit izolaci. Použitím velkoformátových prosklených dveří a přilehlých schodů se podařilo propojit interiér s okolím.

Projekt představuje alternativu k tradičnímu bydlení a rekreaci a reaguje na současnou potřebu finančně dostupných, modulových a udržitelných objektů na klíč.

„Maringotka snů není pouze malý obytný objekt. Je manifestem návratu k přírodě a sami k sobě. Je to prostor, který je úsporný, udržitelný a přesto plnohodnotný a s velkými možnostmi pro seberealizaci a spočinutí. Projekt ukazuje, že kvalita prostoru není otázkou velikosti, ale promyšlenosti a vztahu k místu i materiálu,“ říká na závěr Kateřina Hadravová.

28. dubna 2024
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ruinu srovnali se zemí a postavili skvost. Starý sad je teď bohatě zásobí

Petra je vášnivou kuchařkou.

Petra s manželem vyměnili život v paneláku za venkovský klid. Starou ruinu museli srovnat se zemí, na jejím místě však postavili dům, který s úctou navazuje na odkaz původního stavení. Podařilo se...

Český zázrak v Chorvatsku: Ze staré zříceniny vybudovali snové bydlení u moře

V prvním patře je kuchyň s přídavnými odkládacími prostory, jídelním stolem pro...

Je to vlastně zázrak. Ze starého domu na ostrově Cres, z něhož zůstaly jen čtyři obvodové zdi a nenajdete tu pravý úhel, vzniklo útulné útočiště, domov. Stavba má pět podlaží, každé o ploše sotva 30...

Dřina na Šumavě. Dal výpověď, žil na stavbě a rodině postavil dům svépomocí

Nikola s partnerem a dětmi žijí v domku v menším městě na okraji Šumavy.

Nikola s partnerem a dětmi žijí v domku v menším městě na okraji Šumavy. Manželé dům stavěli svépomocí a toto období zpětně hodnotí jako jedno z nejtěžších v životě. Dnes si užívají zařizování...

Vila je okouzlila, pak přišel šok. Podívejte se, s čím vším majitelé bojovali

Na uliční fasádě se v 70. letech počítalo s rekonstrukcí a s použitím copilitů....

Majitelé, kteří jsou zároveň architekty, o formě svého nového bydlení dlouho diskutovali. Když se objevil na prodej dům, o kterém už před léty snili a který splňoval všechny požadavky, bylo...

KVÍZ: Betonová džungle pod lupou. Zvládnete 65 otázek o panelácích?

1

Paneláky. Milované i nenáviděné, všudypřítomné. Na to, že měly přetrvat jen pár desetiletí, stojí dodnes v každém větším městě a nejspíš nás všechny přežijí. Utkejte se s pamětí českých sídlišť, ať...

Vila, les a čtyři ruce. Jak se rodí moderní bydlení bez pomoci profesionálů

Funkcionalistická vila se nachází na pozemku s velkou zahradou a dokonce s...

Majitelé se do funkcionalistické vily určené k rekonstrukci zamilovali na první pohled. Podle exteriéru začali tvořit také interiér, kde nenajdete nábytek s ostrými rohy ani světlé barvy. Bez pomoci...

21. května 2026

Uvnitř šokuje komfortem. Maringotka dokazuje, že k celoročnímu bydlení stačí

Maringotka doplněná citlivě o terasu, zvýšené truhlíky a posezení skvěle...

Romantika, ale také udržitelná alternativa k tradičnímu bydlení. A dokonce celoročně, a to díky moderním technologiím. Interiér má pouhých 21,6 metru čtverečního, přesto díky promyšlenému vybavení...

21. května 2026

Dům na klíč za 6 milionů? Proč se finální cena často liší o statisíce?

Ve spolupráci
Moderní rodinné domy na klíč

Plánujete si postavit vlastní domov snů? Výběr rodinných domů často začíná pohledem na lákavé ceny. Když v nabídce vidíte moderní rodinné domy na klíč za 6 milionů, kalkulace vypadá skvěle. Jenže...

20. května 2026

Vila je okouzlila, pak přišel šok. Podívejte se, s čím vším majitelé bojovali

Na uliční fasádě se v 70. letech počítalo s rekonstrukcí a s použitím copilitů....

Majitelé, kteří jsou zároveň architekty, o formě svého nového bydlení dlouho diskutovali. Když se objevil na prodej dům, o kterém už před léty snili a který splňoval všechny požadavky, bylo...

20. května 2026

KVÍZ: Betonová džungle pod lupou. Zvládnete 65 otázek o panelácích?

1

Paneláky. Milované i nenáviděné, všudypřítomné. Na to, že měly přetrvat jen pár desetiletí, stojí dodnes v každém větším městě a nejspíš nás všechny přežijí. Utkejte se s pamětí českých sídlišť, ať...

vydáno 20. května 2026

Smíchov, Žižkov i Jizerky. Tyhle byty s terasou či balkonem jsou právě na prodej

Mladá Boleslav II

Toužíte po ranní kávě na čerstvém vzduchu nebo večerním odpočinku pod širým nebem? Vlastní venkovní prostor dělá s bytem hotové divy. Vybrali jsme osm zajímavých nemovitostí z celé republiky, které...

19. května 2026

Dřina na Šumavě. Dal výpověď, žil na stavbě a rodině postavil dům svépomocí

Nikola s partnerem a dětmi žijí v domku v menším městě na okraji Šumavy.

Nikola s partnerem a dětmi žijí v domku v menším městě na okraji Šumavy. Manželé dům stavěli svépomocí a toto období zpětně hodnotí jako jedno z nejtěžších v životě. Dnes si užívají zařizování...

19. května 2026

Jak brownfieldy mění česká města? Z bývalých továren vznikají nové čtvrti

Ve spolupráci
Projekt Nová Papírna

Bývalé papírny, ocelárny nebo nákladová nádraží už v českých městech nejsou vnímány jako přítěž, ale jako obrovská příležitost. Podle odborníků jsou brownfieldy klíčem k řešení bytové krize bez...

18. května 2026

Český zázrak v Chorvatsku: Ze staré zříceniny vybudovali snové bydlení u moře

V prvním patře je kuchyň s přídavnými odkládacími prostory, jídelním stolem pro...

Je to vlastně zázrak. Ze starého domu na ostrově Cres, z něhož zůstaly jen čtyři obvodové zdi a nenajdete tu pravý úhel, vzniklo útulné útočiště, domov. Stavba má pět podlaží, každé o ploše sotva 30...

18. května 2026

Bydlení v Tesle: Jak proměnit 42 m2 v bývalé továrně na žárovky v unikátní loft

V bývalém areálu Tesly v pražských Holešovicích, na místě, kde se kdysi...

V bývalém areálu Tesly v pražských Holešovicích, na místě, kde se kdysi vyráběly žárovky pro celý svět, vznikl na 42 metrech čtverečních stylový loft. Realizace ukazuje, jak lze transformací...

18. května 2026

Takto vypadá dům snů pro rybáře. Za přílivu jídlo samo skáče do kuchyně

Od roku 1997 je také dům na ostrově využíván jako sezónní rekreační obydlí....

Zajistit střechu nad hlavou a postarat se o nějaké to živobytí. Tak se odpradávna odvíjel plán snad každé rodiny. Starý dům ze severního Walesu ale tyhle dvě existenční náležitosti řeší jedním vrzem....

17. května 2026

Cena za noc šokuje. Tady v Cannes přespávají DiCaprio, Beyoncé a další

Legendární Hôtel du Cap-Eden-Roc v Antibes, kam během festivalu v Cannes míří...

Noc za cenu nového auta, soukromé vily za desítky tisíc eur a hotely, kam se běžní hosté nikdy nedostanou. Během filmového festivalu v Cannes se luxus na Francouzské riviéře mění v uzavřený svět...

16. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.