Malý horský apartmán má vše potřebné, majitelé se nemusí o nic starat

V horském apartmánu potřebujete úložné prostory pro sportovní vybavení, kuchyňku pro rychlé uvaření základních jídel, pohovku na posezení s partnerem či přáteli a zejména plnohodnotnou postel s kvalitní matrací. Těmito pravidly se řídil i manželský pár nadšených lyžařů a milovníků kol z Prahy ve středním věku. Pohodlí pro ně bylo hodně důležité.

Krátké, ale časté návštěvy

Na míru vyrobená sklopná postel je umístěná za pohovkou, zabírá tak minimum místa. Po sklopení nabízí plnohodnotné pohodlné spaní i po namáhavém dnu na lyžích.

Manželský pár úspěšných manažerů ve středním věku má rád hory, ale pracovní vytížení jim nedovoluje jezdit na dlouhé dovolené. Milují proto prodloužené víkendy, kdy si na horách takzvaně vyčistí hlavu a protáhnou těla.

Pořídili si proto apartmán v Harrachově, kam z Prahy dorazí za hodinu a půl cesty autem. Apartmán má sice jen kolem 23 m2, ale na krátké pobyty jim bohatě stačí. Designérům ze studia Woodface se podařilo i do omezeného prostoru dostat vše potřebné.

Sklopná postel na elektrické ovládání s kvalitní matrací je na spaní ideální, pohovka s odolnou potahovou látkou vypadá stále jako nová. Na míru Woodface vyrobil i malou kuchyňku, kde jídelní stůl nahradil zvýšený barový pult. Digestoř, dřez, varná deska i trouba bohatě stačí na potřeby vaření, a to dokonce i v případě návštěvy přátel.

Na míru je i vyrobené vybavení předsíně i nábytek v koupelně, takže vše potřebné mají manželé na místě a mohou na své sportovní víkendy vyrážet jen s malým zavazadlem.

Malá kuchyňka obsahuje vše potřebné, od trouby a varné desky až po digestoř – jde přece o místnost, kde se spí.

Nadčasové barevné řešení (bílá, šedá, dekor dubu) se jen tak neokouká, takže mají majitelé „vystaráno“ na řadu let dopředu. Už nyní ale zvažují, že se časem, tedy po odchodu do důchodu, na hory přestěhují do většího bytu nebo vlastního domku úplně.

Malý apartmán mohou snadno pronajímat, a mít tak zaručený příjemný finanční příspěvek k penzi. Navíc minimalisticky zařízený interiér z kvalitních materiálů vyžaduje minimum péče.