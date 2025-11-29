Z malého bytu s plochou 28 m² vykouzlila půvabný byt se spoustou místa

Proměnit malý prostor na plnohodnotné bydlení není vůbec snadné. Designérka Adéla Bačová jej však pojala jako prostorovou výzvu, která dokazuje, že z 28 metrů čtverečních lze vytvořit funkční byt s charakterem a jasným estetickým rukopisem.
Hlavní zásadou bylo pro designérku použít pouze jeden vestavěný prvek,...

Hlavní zásadou bylo pro designérku použít pouze jeden vestavěný prvek, dostatečně prostornou kuchyňskou linku, aby si interiér zachoval vzdušnost. | foto: Adéla Bačová

Detail kuchyňské linky - výrazná modrá se objevuje jako „červená nit“ v celém...
Velkorysý stůl značky Ton doplnily židle rozličných tvarů i barev.
Modrá jako barevný akcent se objevila i na malém koberci v obývací části.
Pohovka je od značky Karup design.
17 fotografií

Realizace malého bytu se tak stává inspirací nejen pro majitele, ale i pro investory. Malé byty dnes totiž představují i obrovskou investiční příležitost.

Klíčovým krokem byla radikální úprava původní dispozice bytu z 50. let. „Přehození funkcí dvou obytných místností bylo zásadním zlomem pro fungování bytu jako celku a přiblížením se dnešním standardům,“ vysvětluje Adéla Bačová první krok rekonstrukce bytu v dvoupodlažní bytovce s výhledem na typickou zahradní zástavbu města Zlín.

A pokračuje: „Větší místnost se stala hlavním obytným prostorem: spojuje kuchyň, jídelní kout i obývací část. Menší místnost se proměnila v intimní ložnici se skrytým úložným systémem.“

Malý byt v Holešovicích: takovou šokující proměnu jen tak neuvidíte

Prostorová logika

Byt působí větším dojmem a nastavuje prostorovou logiku, která funguje. Hlavní zásadou bylo použít pouze jeden vestavěný prvek, dostatečně prostornou kuchyňskou linku, aby si interiér zachoval vzdušnost. Původní renovované parkety a stěna s přiznanou strukturou a nánosy barev dodávají prostoru hřejivost a autenticitu.

Designérka pracovala s vizuálním jazykem moderny 20. století. Interiér poskládaný z různých druhů produktů a nábytku navrženého na míru bytu je doplněný o pečlivě vybraná umělecká díla.

„Na jedné stěně tak vidíme různé generace umělců, Stanislava Ondruše a Františka Petráka, jejichž výtvarné jazyky přímo nenavazují, ale příjemně se doplňují. Vznikl tak osobitý prostor s nádechem eklektismu,“ doplňuje Adéla Bačová.

Přirozeným centrem dění se stal velkorysý stůl značky Ton, který obklopují židle rozličných tvarů i barev. Jeho funkce se během dne mění z pracovní na společenskou, tomu napomáhají i skleněná závěsná svítidla Brokis ovlivňující náladu celé místnosti.

Malý byt zázračně proměnila změna dispozice. Do kuchyně přišla postel

Ložnice, chodba a koupelna sjednocují bílé stěny a světlé vinylové terrazzo, který opticky zvětšuje prostor a působí neutrálně. V ložnici sahají závěsy od oken až ke dveřím, vytvářejí tak „úkryt“ pro hlavní úložný prostor bytu a zároveň lehkou, téměř snovou atmosféru. Tu podtrhuje také obraz mladé umělkyně Hany Sommerové, Obloha nad Bílými Karpaty.

Všechny části interiéru, nábytek, barvy i povrchy, představují součást celkové kompozice. Interiér tak působí uceleně, čistě a hravě zároveň.

O projektu

Design: Adéla Bačová

Užitná plocha: 28 m²

Produkty: pohovka Karup Design, svítidla Brokis, židle Ton, chromovaná židle vintage IKEA z 80. let, sklo Bomma a Dechem, doplňky Hay, věšák Master&Master, print Erwan Bouroullec - Vitra, nábytek na míru - kuchyňská linka, komoda obývací část, skříňka v koupelně

Umělecké díla: Stanislav Ondruš, František Petrák, Hana Sommerová, Beneš a Benešová



O autorce

Adéla Bačová je multidisciplinární designérka a držitelka prestižního ocenění Red Dot. Její tvorba se nejčastěji dotýká oblastí produktového designu, designu interiérů a malé architektury.

Zabývá se zakázkovými projekty pro nejrůznější firmy, podílí se na vývoji nových produktů a v neposlední řadě se věnuje tvorbě produktů pod vlastní značkou. Stojí za vznikem projektu What a Hut.

