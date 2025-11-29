Z malého bytu s plochou 28 m² vykouzlila půvabný byt se spoustou místa

Realizace malého bytu se tak stává inspirací nejen pro majitele, ale i pro investory. Malé byty dnes totiž představují i obrovskou investiční příležitost.
Klíčovým krokem byla radikální úprava původní dispozice bytu z 50. let. „Přehození funkcí dvou obytných místností bylo zásadním zlomem pro fungování bytu jako celku a přiblížením se dnešním standardům,“ vysvětluje Adéla Bačová první krok rekonstrukce bytu v dvoupodlažní bytovce s výhledem na typickou zahradní zástavbu města Zlín.
A pokračuje: „Větší místnost se stala hlavním obytným prostorem: spojuje kuchyň, jídelní kout i obývací část. Menší místnost se proměnila v intimní ložnici se skrytým úložným systémem.“
Prostorová logika
Byt působí větším dojmem a nastavuje prostorovou logiku, která funguje. Hlavní zásadou bylo použít pouze jeden vestavěný prvek, dostatečně prostornou kuchyňskou linku, aby si interiér zachoval vzdušnost. Původní renovované parkety a stěna s přiznanou strukturou a nánosy barev dodávají prostoru hřejivost a autenticitu.
Designérka pracovala s vizuálním jazykem moderny 20. století. Interiér poskládaný z různých druhů produktů a nábytku navrženého na míru bytu je doplněný o pečlivě vybraná umělecká díla.
„Na jedné stěně tak vidíme různé generace umělců, Stanislava Ondruše a Františka Petráka, jejichž výtvarné jazyky přímo nenavazují, ale příjemně se doplňují. Vznikl tak osobitý prostor s nádechem eklektismu,“ doplňuje Adéla Bačová.
Přirozeným centrem dění se stal velkorysý stůl značky Ton, který obklopují židle rozličných tvarů i barev. Jeho funkce se během dne mění z pracovní na společenskou, tomu napomáhají i skleněná závěsná svítidla Brokis ovlivňující náladu celé místnosti.
Ložnice, chodba a koupelna sjednocují bílé stěny a světlé vinylové terrazzo, který opticky zvětšuje prostor a působí neutrálně. V ložnici sahají závěsy od oken až ke dveřím, vytvářejí tak „úkryt“ pro hlavní úložný prostor bytu a zároveň lehkou, téměř snovou atmosféru. Tu podtrhuje také obraz mladé umělkyně Hany Sommerové, Obloha nad Bílými Karpaty.
Všechny části interiéru, nábytek, barvy i povrchy, představují součást celkové kompozice. Interiér tak působí uceleně, čistě a hravě zároveň.
O projektu
Design: Adéla Bačová
Užitná plocha: 28 m²
Produkty: pohovka Karup Design, svítidla Brokis, židle Ton, chromovaná židle vintage IKEA z 80. let, sklo Bomma a Dechem, doplňky Hay, věšák Master&Master, print Erwan Bouroullec - Vitra, nábytek na míru - kuchyňská linka, komoda obývací část, skříňka v koupelně
Umělecké díla: Stanislav Ondruš, František Petrák, Hana Sommerová, Beneš a Benešová
O autorce
Adéla Bačová je multidisciplinární designérka a držitelka prestižního ocenění Red Dot. Její tvorba se nejčastěji dotýká oblastí produktového designu, designu interiérů a malé architektury.
Zabývá se zakázkovými projekty pro nejrůznější firmy, podílí se na vývoji nových produktů a v neposlední řadě se věnuje tvorbě produktů pod vlastní značkou. Stojí za vznikem projektu What a Hut.