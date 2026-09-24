Rozhodnutí pustit se do kompletní rekonstrukce přišlo z jednoduchého důvodu. Původní dispozice 1+1 přestala Evě a jejímu partnerovi vyhovovat a chyběla jim především samostatná ložnice. V roce 2023 proto přišla na řadu kompletní proměna bytu – z původního 1+1 vzniklo 2+kk s ložnicí a obývacím pokojem propojeným s kuchyní.
Zbytečná chodbička dostala nový smysl
Rekonstrukce trvala necelé čtyři měsíce a majitelé ji svěřili firmě Bestwood. Byt prošel proměnou doslova od A do Z. Nová je elektřina, voda i topení, vznikla nová koupelna s toaletou, sádrokartonové podhledy, příčky, omítky, podlahy, kuchyně i nábytek na míru. Celková investice se vyšplhala přibližně na milion korun.
Největší změnou ale byla samotná dispozice. Z původní kuchyně se stala ložnice. Naopak kuchyň se přesunula do původně nevyužité chodbičky. Díky tomu se v hlavní obytné místnosti uvolnilo překvapivě mnoho prostoru.
„Do zbytečné chodbičky jsme nasoukali kuchyň a tím pádem nám zbylo místo na prostorný jídelní stůl, obývací pokoj, velkou knihovnu i pracovní koutek s počítačem,“ popisuje majitelka.
Právě promyšlené využití každého centimetru bylo při rekonstrukci klíčové.
Kuchyňská linka vznikla přesně na míru prostoru. A protože jsou oba majitelé vyšší postavy, nenechali nic náhodě ani u její výšky. Pracovní desku si nechali osadit ve výšce 98 centimetrů, což se podle nich ukázalo jako jedno z nejlepších rozhodnutí celé rekonstrukce.
Díky návrhu na míru se podařilo využít i místa, která by v běžné kuchyni zůstala nevyužitá. Pod troubou například vznikla zásuvka, do které se pohodlně vejde celá sada hrnců. Neobvyklým, ale velmi praktickým řešením je také zásuvka nad myčkou.
Kuchyně se tak stala nejen místem pro vaření, ale skutečným srdcem celého „krcálku“, jak bytu s nadsázkou říká maminka majitelky.
V malém bytě je podle majitelů nejdůležitější dobře promyslet úložné prostory. Proto vznikla na míru také skříň v ložnici, která respektuje velikost postele i rozměry místnosti. Nábytek na míru nechybí ani v předsíni, na toaletě nebo v koupelně.
Právě koupelna přitom dokazuje, že ani pouhých tři a půl metru čtverečních nemusí znamenat kompromisy. Podařilo se sem umístit sprchový kout o rozměrech 75 × 100 centimetrů.
Zvláštní pozornost poutá také umyvadlo. Kamarádi majitelů mu přezdívají „salátová miska“. Na běžné ranní rituály, jako je mytí rukou nebo čištění zubů, je ale podle majitelů jeho velikost naprosto dostačující.
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Promyšlené řešení se nachází také v jídelní části. Díky chytrému stolu z IKEA mají majitelé nejen pohodlné místo k jídlu, ale také prostor pro své oblíbené deskové hry. A když je potřeba ještě více místa, lze stůl úplně sklopit a vytvořit tak místo například pro cvičení.
Multifunkčnost se zkrátka v tomto bytě stala základním pravidlem.
Káva, knihy, hry a hlavně kytky
Oba majitelé mají své koníčky a snaží se je v malém prostoru vzájemně skloubit. Jednou z jejich velkých vášní je káva. Industriální kávový koutek se proto postupně rozrůstá – hlavně o další a další hrnečky.
Velkou roli v interiéru hrají také pokojové rostliny. Jejich počet dokonce v jednu chvíli narostl natolik, že majitelé kvůli nim zrušili televizi. A překvapivě zjistili, že jim vůbec nechybí.
Kromě rostlin zaplňují byt také knihy a deskové hry. A právě deskových her není podle majitelů nikdy dost. Knihovna se tak někdy plní deskovkami dokonce rychleji než knihami.
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Barevnost interiéru chtěli majitelé od začátku držet spíše při zemi. Bílá kuchyně i koupelna pro ně byly jasnou volbou. Nechtěli ale, aby byt působil chladně nebo sterilně.
O potřebný charakter se proto postaral dekor dubu Halifax, do kterého se majitelé zamilovali na první pohled. Dřevo vneslo do interiéru teplo a zároveň mu dodalo výraznější šmrnc.
Barvy pak do bytu přinášejí především doplňky a množství zeleně. Výsledkem je interiér, který nepůsobí přeplněně, přestože se do něj musí vejít život dvou lidí, jejich koníčky, návštěvy i početná sbírka rostlin a deskových her.
„Z původního malého bytu 1+1 vznikl po rekonstrukci promyšlený 2+kk, ve kterém má všechno své místo. A hlavně – místo, které nevnímáme jako kompromis kvůli malým rozměrům, ale jako svůj skutečný domov,“ uzavírá Eva, která proměnou inspiruje na svém instagramovém profilu.