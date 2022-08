Interiér malého bytu v pánském stylu vsadil na minimalismus

Byt je ve třetím nadzemním podlaží a jeho největší předností je bezesporu prostorná terasa s výhledem na okolí. Architekti využili malý prostor na maximum.

Další zajímavé návštěvy najdete v magazínu Bydlení mezi panely.

Dispozičně byt obsahuje vstupní chodbu, koupelnu, komoru a hlavní obytný prostor s výstupem na terasu. Mezi hlavní požadavky majitele pak patřil dostatečný úložný prostor, kuchyňský ostrůvek s barem a barovým posezením a tmavé odstíny moderního nábytku.

Kombinace černé a dubového dřeva

Nábytek architekti navrhli v kombinaci černé a šedé barvy a dubového dřeva. V podobném dekoru vybrali i dlažbu do celého bytu. Chtěli udržet jednotný styl v celém bytě. Měli štěstí, že se i klientovi líbila minimalistická řešení, která studio preferuje.

V hlavním obytném prostoru tvoří dominantu vestavná kuchyňská linka doplněna ostrůvkem, na který navazuje bar s dvěma barovými židlemi. Zajímavý prvek představují nasvětlené niky kuchyňské linky a barového sezení, díky kterým si klient může vytvořit příjemnou večerní atmosféru. Spotřebiče jsou vestavěné, aby nenarušovaly vzhled moderní a čisté kuchyňské linky.

Obývací část doplňuje jednoduchá černá skříňka na televizi. Stěna za ní je obložená stejnou dlažbou, která byla použitá na podlaze.

Chodba s úložným prostorem

„Do chodby jsme navrhli vestavěnou skříň na míru. Z delší strany má úložný prostor, z kratší strany je zrcadlo s prostorem pro sezení a uložení bot. Ze strany směrem ke koupelně je nika na uložení věcí, které chce mít klient na očích. Potřebovali jsme využít každý centimetr, protože v dnešní době úložného místa není zkrátka nikdy dost a chodby v nových bytech zkrátka nebývají velké,“ vysvětluje architekt Roman Kučírek.

„Koupelnu jsme s klientem ladili dlouho. Nakonec jsme zvolili ke keramické dlažbě ve světlém odstínu dřeva šedý obdélníkový obklad. Nakreslili jsme spárořezy pro obkladače, které jsme si spolu s klientem odsouhlasili,“ popisuje architekt Jan Komárek.

A pokračuje: „Pečlivě jsme řešili i detaily týkající se sprchového koutu, kde bylo hlavním požadavkem klienta co nejméně skleněných prvků. Nakonec jsme navrhli odtokový žlábek v podlaze, eliminovali jsme tak sprchovou vaničku. Sprchový kout jsme pak doplnili skleněnými dveřmi a fixními částmi. Údržba je tak poměrně jednoduchá.“

Kompletní návrh do posledního detailu

Kromě návrhu kuchyňské linky, vestavné skříně na chodbu a obkladů s dlažbou architekti vybírali i všechny ostatní věci. Od zařizovacích předmětů, zrcadla a skříňky pod umyvadlo do koupelny, přes spotřebiče do kuchyně až po vnitřní dveře, svítidla a solitérní nábytek. Zkrátka vše, co je nutné pro kompletní zařízení bytu.

V koupelně architekti zvolili ke keramické dlažbě s dekorem dřeva šedý obdélníkový obklad.

Celá kuchyň a vestavná skříň v chodbě je navržena na míru a vyrobena podle plánů truhláři, kteří provedli pečlivou řemeslnou práci, domluva na detailech s nimi byla vždy přínosná. Řešilo se také stínění oken. Směrem na terasu je zajištěno venkovními žaluziemi v antracitové barvě, které byly součástí dodávky developera.

„Pásové okno do obýváku je pak stíněno vnitřní roletou, kterou jsme společně s klientem vybrali včetně konkrétní látky na roletu. Po mnoha hodinách naší práce a schůzek s klientem a developerem jsme navrhli přesně to, v čem se klient cítí dobře. Interiér bytu v pánském stylu,“ dodává na závěr architekt Kučírek..

O projektu Umístění: novostavba zděného domu Lokalita: Havlíčkův Brod Byt: 1+kk s lodžií Autoři: studio 3K Architects - Ing. arch. Roman Kučírek, Ing. arch. Jan Komárek Rok realizace: 2020

