Architekti za studia Kilo/Honč pomocí luxfer oddělili koupelnu, technické zázemí i úložné prostory. Sklo propouští světlo a přitom zároveň tlumí zvuk jako klasické zděné příčky. Byt má dvě velká okna, kterými proudí dovnitř dostatek denního světla. Díky skleněné příčce z luxfer však může světlo pronikat do celého prostoru bez omezení.
Světlo na prvním místě
„Milujeme úkoly, které nás i naše klienty ve své finální podobě něčemu naučí. Jako v tomto případě. Úžasná diskuse a zpětná vazba, živé rozhovory, ochota jít o krok dál a vyzkoušet nevyzkoušené. Říkali jsme si, že světlo je důležité. Nový, denní prostor malého bytu, který bude mít dvě krásná a velká okna. V původní dispozici patřilo každé okno do jedné místnosti, čímž vznikla tmavá chodba,“ popisují autoři projektu, Mgr. Art. Richard Kilo a Ing. arch. Matej Honč.
Na jedné straně interiéru je tak pouze obvodová zeď domu, na druhé straně pak průhledná skleněná příčka z luxfer, za níž je vše potřebné k pohodlnému fungování v bytě: koupelna se sprchovým koutem, pračkou, umyvadlem, skříňkami a úložnými prostory.
„Ložnice je jediné místo, které je na hranici obou světů. Ve své poloze na konci bytu již není lemována skleněnou cihlovou stěnou, ale pokračuje betonovým podstavcem v podobě stěny k sezení a závěsu, který nenápadně naznačuje, že se nacházíme v intimnější části bytu,“ objasňují architekti.
Díky umístění příčky z luxfer však lze zároveň vidět ven, do kuchyně a jídelny. Pokud majitelé bytu chtějí, mohou si na plátno před stěnou z luxfer promítat filmy.
Nápady pro malé byty
Řešíte i vy svůj malý byt? Inspiraci můžete najít v knize Minimal z nakladatelství Idealab, která nabízí 49 architektonických řešení malých bytů, převážně z Česka, ale také rozhovory s architekty, developery, interiérovými designéry a teoretiky, které ukazují, jak může malý byt nabídnout stejný komfort jako prostorné bydlení.