Architekt Slavoj Žižko ze studia Cherry Art Hub navrhl v bytě s celkovou plochou pouhých 38 m2 zajímavý prvek, s nímž majitelé opravdu nepočítali. Nechal se totiž inspirovat slavnou scénou z filmu Matrix, kdy si Neo vybírá mezi červenou a modrou pilulkou. Ke slovu přijde nakonec „třetí pilulka“. Odtud také název projektu: The Third Pill.
Vytvořený vestavný kout tak funguje jako místo pro odpočinek na matracích, jindy jako ložnice nebo malá soukromá pracovna.
Něco navíc
Část pokoje oddělil architekt posuvnými prosklenými dveřmi, které lze ponechat zcela otevřené, nebo uzavřít. Za nimi se skrývají matrace s polštáři, které slouží jako pohovka, nechybí ani policová skříň na knihy.
Pro spaní pak slouží sklopná postel umístěná po straně, kterou lze snadno sklopit. Pokud byste potřebovali klid na práci, stačí dveře uzavřít a máte k dispozici malou pracovnu s denním osvětlením.
I další prostor je řešený v minimalistickém pojetí: malou kuchyňku odděluje kuchyňský ostrůvek, který zároveň slouží jako jídelní stůl. Optickému zvětšení prostoru slouží světlé barvy, přírodní materiály i velká zrcadlová plocha.
„Není to místnost, ale může jí být; není to obývací pokoj, ale může jím být. Není to venkovní prostor, ale místo, které se může přizpůsobit náladě uživatele,“ hodnotí autor.
Oceňuje, že vzniklý prostor lze použít i jako pódium, místo pro meditaci nebo prostě místo, kde si můžete na matracích uvolnit svaly, a zmírnit tak napětí během relaxace.
O projektu
Místo: Novi Sad
Plocha bytu: 38 m2
Rok dokončení: 2025
