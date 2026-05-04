Architekt jim rozmluvil rozkládací sedačku. Místo ní nafoukl byt pomocí dveří

Alena Řezníčková
Měli jasnou představu o rohové sedačce, která by po rozložení sloužila jako postel pro hosty. Architekt se jim ale vzepřel. Místo těžkopádného kusu nábytku, který by zabíral místo, navrhl geniálně jednoduchý systém. Díky vtipnému triku s dveřmi získali majitelé takzvaný třetí prostor, který se mění přesně podle toho, co je zrovna potřeba.
foto: Relja Ivanič

Architekt Slavoj Žižko ze studia Cherry Art Hub navrhl v bytě s celkovou plochou pouhých 38 m2 zajímavý prvek, s nímž majitelé opravdu nepočítali. Nechal se totiž inspirovat slavnou scénou z filmu Matrix, kdy si Neo vybírá mezi červenou a modrou pilulkou. Ke slovu přijde nakonec „třetí pilulka“. Odtud také název projektu: The Third Pill.

Vytvořený vestavný kout tak funguje jako místo pro odpočinek na matracích, jindy jako ložnice nebo malá soukromá pracovna.

Něco navíc

Část pokoje oddělil architekt posuvnými prosklenými dveřmi, které lze ponechat zcela otevřené, nebo uzavřít. Za nimi se skrývají matrace s polštáři, které slouží jako pohovka, nechybí ani policová skříň na knihy.

Pro spaní pak slouží sklopná postel umístěná po straně, kterou lze snadno sklopit. Pokud byste potřebovali klid na práci, stačí dveře uzavřít a máte k dispozici malou pracovnu s denním osvětlením.

Světlé barvy a přírodní materiály napomáhají optickému zvětšení prostoru.
Sklopná postel je vhodná pro každodenní spaní, umístění u okna zaručuje skvělé větrání.
Sklopit postel je velmi snadné a rychlé.
Při plném otevření posuvných dveří je vestavěný kout plnohodnotnou součástí obývacího pokoje.
Díky prosklení se dostává denní světlo do obývací části i při částečném uzavření dveří.
I další prostor je řešený v minimalistickém pojetí: malou kuchyňku odděluje kuchyňský ostrůvek, který zároveň slouží jako jídelní stůl. Optickému zvětšení prostoru slouží světlé barvy, přírodní materiály i velká zrcadlová plocha.

„Není to místnost, ale může jí být; není to obývací pokoj, ale může jím být. Není to venkovní prostor, ale místo, které se může přizpůsobit náladě uživatele,“ hodnotí autor.

Oceňuje, že vzniklý prostor lze použít i jako pódium, místo pro meditaci nebo prostě místo, kde si můžete na matracích uvolnit svaly, a zmírnit tak napětí během relaxace.

O projektu

Místo: Novi Sad

Plocha bytu: 38 m2

Rok dokončení: 2025

Řešíte i vy svůj malý byt? Další inspiraci můžete najít v knize Minimal z nakladatelství Idealab, která nabízí 49 architektonických řešení malých bytů, převážně z Česka, ale také rozhovory s architekty, developery, interiérovými designéry a teoretiky, které ukazují, jak může malý byt nabídnout stejný komfort jako prostorné bydlení.

