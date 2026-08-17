Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Jak dostat všechno do 40 m2: Podívejte se na promyšlený byt mladého medika

Alena Řezníčková
Architekti se oprostili od dogmatu pravoúhlého uspořádání místností, získali...

Architekti se oprostili od dogmatu pravoúhlého uspořádání místností, získali tak mnoho možností, jak uživatele navigovat prostorem. | foto: Jan Kolský

Barevnou „návnadou“ pro řešení malého bytu se stala oranžová kytarová komba...
Stůl plynule navazuje na kuchyňskou linku, takže může sloužit jako stůl, ale...
Rámy dveří jsou skryté, dveře samotné dostaly samozřejmě barvu stěn.
Průhled do koupelny
16 fotografií
Barev ani originálních řešení se nebál medik a zároveň kytarista, který si pro návrh svého bytu s plochou necelých 40 metrů čtverečních vybral toho správného parťáka. Studio Purpura si na sterilní návrhy opravdu nepotrpí. V tomto případě se tak architekti nerozpakovali použít nejen výrazné barvy, ale „pohrdli“ i pravými úhly.

„Na začátku jsme věděli, že do tohoto malého bytu bude potřeba umístit docela dost různých funkcí. Také to, že majitel je medik a zároveň kytarista. Zadání navíc znělo: žádný generický byt, který by vypadal jako hotelový pokoj v cappuccino barvách. Za nás dobrý výchozí bod!“ popisuje architekt Adam Novotník ze studia Purpura.

Zapomeňte na pravé úhly

„Pro člověka není přirozené zatáčet přesně v pravém úhlu, ale spíš po kontinuální křivce, proto působí organický prostor přirozeně. V lese nebo skalní průrvě těžko najdete pravý úhel, vše je přirozeně zakřivené. Křivky se však složitě vyrábějí běžnou stavební a truhlářskou technologií, proto jsme použili zalomené tvary a šikminy,“ vysvětluje svůj přístup Adam Novotník.

Pouhé opuštění pravých úhlů by nestačilo. Pro malé byty bývá často nutné posunout i dveře, vestavěný nábytek v „šikmém“ provedení pak vytváří přirozený koridor pro pohyb po bytě. „Díky šikminám jsme vše ohnuli, kam bylo potřeba,“ upozorňuje autor.

Barevnou „návnadou“ pro řešení malého bytu se stala oranžová kytarová komba firmy Orange.
Architekti se oprostili od dogmatu pravoúhlého uspořádání místností, získali tak mnoho možností, jak uživatele navigovat prostorem.
Stůl plynule navazuje na kuchyňskou linku, takže může sloužit jako stůl, ale také pracovní plocha a naopak.
Rámy dveří jsou skryté, dveře samotné dostaly samozřejmě barvu stěn.
Průhled do koupelny
16 fotografií

Omezený prostor je v návrhu využitý do posledního centimetru: vestavěné skříně jsou až do stropu, stůl plynule navazuje na kuchyňskou linku, takže může sloužit jako stůl, ale také jako pracovní plocha. Kvůli vysokým parapetům oken je jídelní stůl umístěný přímo k oknům jako zvýšený barový pult. Díky tomu strávníci vidí dobře ven. A proč použít troubu a mikrovlnku, když stačí jeden kombinovaný spotřebič? Opět úspora místa.

Díky přesunům dveří a drobným úpravám příček se podařilo získat místo pro pračku a bojler, do obývacího pokoje se vešel velký gauč a do ložnice postel se skříněmi.

Malý byt s obří energií na Vinohradech. Barvy na 41 metrech popírají nudu

Hra s barvami

Studio Purpura je známé svou oblibou barev, V tomto bytě se nejen nebáli použít výrazné barvy, ale díky výrazné kombinaci modré a béžové se dokonce podařilo v jediné místnosti vytvořit hned dva pokoje, ložnici a pracovnu.

„Při volbě barev a materiálů sice respektujeme univerzální poučky vycházející ze zkoumání lidské psychologie, ale byty navrhujeme hlavně na míru lidem, kteří je budou užívat. Není tak náhoda, že jsme kytary v interiéru vizuálně uplatnili, zavěšené na stěně fungují jako výtvarná instalace,“ upozorňuje architekt Novotník.

Vzala byt 3+1 a udělala z něj dva samostatné. Společná pračka je teprve začátek

A protože interiér užívá medik a zároveň kytarista, nesměla se opomenout ani akustika. Pracovní místo totiž slouží i pro občasné nahrávání hudby, proto jsou na stěnách a na dveřích vestavěných skříní akustické panely, které regulují dobu dozvuku. Nechybějí ani akustické závěsy, které ložnici samozřejmě i zatemňují.

Své musel dostat i medik, nejen kytarista: v zrcadle koupelny se proto odráží biologie, tvar připomíná buňku a její organely. „Tyto detaily jsou navrženy tak, aby nejen sloužily, ale také inspirovaly. Interiér bytu je ve výsledku scénou, kde jednotlivé prvky vyprávějí příběh jeho obyvatele,“ říká na závěr Adam Novotník.

Svůj projekt přihlásil do soutěže Interiér roku 2025 v kategorii Nízkonákladové bydlení. Vítězové byli vyhlášeni 19. května v pražském Centru současného umění DOX.

Nejkrásnější interiér roku: podívejte se na fantastický mezonet na Břevnově

O studiu Purpura

Jsme hlavně architekti, ale na projektech spolupracujeme s mnoha odborníky, od statiků přes specialisty na energetickou optimalizaci budov.

Hlavní hybnou silou a zakladatelem studia je Adam Novotník, který je autorizovaný architekt České komory architektů. Obor studoval v Brně, Praze a belgickém Gentu a zkušenosti sbíral v tuzemských architektonických kancelářích, ale také ve studiu modernisty, izraelského architekta Cvi Heckera v Berlíně.

Za více než dekádu práce v oblasti architektury máme za sebou úspěchy v architektonických soutěžích a podíleli jsme se na vzniku mnoha projektů od rodinných vil až po bytové komplexy.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Sama s obří hypotékou riskla všechno. Proměna domu na Svitavsku vyráží dech

Stav před rekonstrukcí byl tristní.

Nikola si před patnácti lety jako svobodná žena vzala obří hypotéku a koupila řadový dům z roku 1881 na Svitavsku, ve kterém prožila dětství. Sama se pak pustila do drsné dvouleté rekonstrukce, na...

Koupil pozemek, co náhodou viděl z auta. Teď má u Brd snové bydlení bez schodů

Hnědé terasy barevně korespondují s fasádou v bílé a šedé.

Bezbariérový a výrazně prosvětlený dům, oddělená společenská a soukromá část a hlavně skvělé místo nedaleko středočeských Brd v blízkosti Prahy, a tedy s dobrou dostupností do hlavního města. Všechna...

Peklo, ve kterém uvázli lidé. Dělnické slumy stály v Manchesteru ještě nedávno

Fotografie z padesátých a šedesátých let často překvapí. Děti si na nich hrají...

Dnes po nich zůstaly jen fotografie, mapy a názvy ulic. Ještě před několika desetiletími však tvořily spletité řady dělnických domků celé čtvrti anglického Manchesteru. Hovořilo se o nich jako o...

Žít v 320 m2 už nechtěli. Majitelé bytu na Malé Straně udělali radikální krok

Částečným odstraněním příčky vznikl otevřený prostor, který propojil kuchyň,...

Byt s plochou 320 metrů čtverečních jen tak nenajdete. V historických domech na Malé Straně ale existují i takové. Majitelé se ho však rozhodli rozdělit na dvě samostatné bytové jednotky a bydlet jen...

Češi našli domov v Karibiku. Podívejte se, jak žijí na divokém ostrově Dominika

Pavla a Honza jsou majitelé Orchid resortu.

V roce 2011 jsme s manželem podnikli delší dovolenou po karibských ostrovech jen tak s batohy na zádech. Říkali jsme si, že kdyby se nám někde líbilo, tak zakotvíme, píše Pavla ve svém příspěvku do...

Udržitelné bydlení nemusí znamenat nový dům. Často stačí chytře vylepšit ten současný

Advertorial
Udržitelné bydlení nemusí znamenat nový dům

Udržitelné bydlení si mnoho lidí spojuje hlavně s novostavbami, solárními panely nebo technologiemi za statisíce. Ve skutečnosti ale často začíná mnohem praktičtěji: rekonstrukcí, modernizací a...

17. srpna 2026

Jak dostat všechno do 40 m2: Podívejte se na promyšlený byt mladého medika

Architekti se oprostili od dogmatu pravoúhlého uspořádání místností, získali...

Barev ani originálních řešení se nebál medik a zároveň kytarista, který si pro návrh svého bytu s plochou necelých 40 metrů čtverečních vybral toho správného parťáka. Studio Purpura si na sterilní...

17. srpna 2026

Žádní sousedé, jen nekonečný oceán. Plovoucí apartmán stojí 10 tisíc na noc

Zapomeňte na klasický hotel. U Key Westu na Floridě kotví plovoucí apartmán,...

Zapomeňte na klasický hotel. U Key Westu na Floridě kotví plovoucí apartmán, kam se dostanete jen lodí a kde vás ráno místo sousedů vítá oceán. Španělský influencer Rubén Holgado v něm strávil noc a...

17. srpna 2026

Bydlení z říše snů: Nahlédněte do dokonalé vily u lesa s úchvatnými výhledy

Jednopodlažní vila Vicus na svažitém pozemku pod vrchem Zobor nabízí z každého...

Jednopodlažní vila Vicus na svažitém pozemku pod vrchem Zobor nabízí z každého pokoje úchvatný výhled na slovenský Nitranský hrad. Spojuje pasivní chlazení pomocí dřevěné pergoly, přírodní materiály...

16. srpna 2026

Dům v Bohnicích s nejhezčím výhledem šokuje bílou. Sterilní nudu nečekejte

Dispozice hlavního obývacího prostoru nabízí hned dvě výškové úrovně.

Romantický výhled, jaký jen tak někde nenajdete. Takový nabízí novostavba domu na vyvýšeném místě nad starou částí pražských Bohnic. Třípodlažní stavba se okny obrací na barokní kostel svatého Petra...

15. srpna 2026

Harmonizace díky feng-šuej. Jak žijí Michal Viewegh s Olenou a jejím synem na Sázavě

Premium
S Vieweghem zde žije jeho přítelkyně Olena se svým synem Sašou.

Že na lásku není pozdě v žádném věku, dokazuje asi nejznámější žijící obyvatel města Sázava spisovatel Michal Viewegh. Svůj dům obývá s přítelkyní Olenou a jejím dvanáctiletým synem Sašou, a jak...

14. srpna 2026

Vila v Praze chytla druhý dech. Architektka jí vrátila šarm a přistavěla patro

Jídelní část navazuje širokým průchodem na kuchyň.

Architektka Lenka Míková patří k tuzemské špičce v proměnách domů a bytů, což potvrzují i její úspěchy v architektonických soutěžích. Že má cit pro detail i odvahu k velkým změnám, dokazuje i zdařilá...

14. srpna 2026

Češi našli domov v Karibiku. Podívejte se, jak žijí na divokém ostrově Dominika

Pavla a Honza jsou majitelé Orchid resortu.

V roce 2011 jsme s manželem podnikli delší dovolenou po karibských ostrovech jen tak s batohy na zádech. Říkali jsme si, že kdyby se nám někde líbilo, tak zakotvíme, píše Pavla ve svém příspěvku do...

13. srpna 2026

Vesnice na Šumpersku zažila zázrak. Neskutečná proměna rychty stála 17 milionů

Historická rychta v obci Dlouhomilov na Šumpersku zažila zázrak. Našla osvícené...

Rychta v obci Dlouhomilov na Šumpersku zažila zázrak. Našla osvícené investory, kteří z chátrající památky vytvořili opět jednu z nejcennějších historických staveb regionu. Obnova jedinečného areálu,...

13. srpna 2026

Žít v 320 m2 už nechtěli. Majitelé bytu na Malé Straně udělali radikální krok

Částečným odstraněním příčky vznikl otevřený prostor, který propojil kuchyň,...

Byt s plochou 320 metrů čtverečních jen tak nenajdete. V historických domech na Malé Straně ale existují i takové. Majitelé se ho však rozhodli rozdělit na dvě samostatné bytové jednotky a bydlet jen...

12. srpna 2026

Před 60 lety začal zázrak na Ještědu. Retro fotky ukazují, jak vznikala ikona

Stavbu Ještědu výrazně usnadnila visutá lanovka z Horního Hanychova.

Letos uplynulo 60 let od zahájení výstavby hotelu a televizního vysílače na Ještědu. Základní kámen jedinečné stavby architekta Karla Hubáčka byl slavnostně položen 30. července 1966. Dnes je Ještěd...

12. srpna 2026

Koupil pozemek, co náhodou viděl z auta. Teď má u Brd snové bydlení bez schodů

Hnědé terasy barevně korespondují s fasádou v bílé a šedé.

Bezbariérový a výrazně prosvětlený dům, oddělená společenská a soukromá část a hlavně skvělé místo nedaleko středočeských Brd v blízkosti Prahy, a tedy s dobrou dostupností do hlavního města. Všechna...

11. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×