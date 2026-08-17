„Na začátku jsme věděli, že do tohoto malého bytu bude potřeba umístit docela dost různých funkcí. Také to, že majitel je medik a zároveň kytarista. Zadání navíc znělo: žádný generický byt, který by vypadal jako hotelový pokoj v cappuccino barvách. Za nás dobrý výchozí bod!“ popisuje architekt Adam Novotník ze studia Purpura.
Zapomeňte na pravé úhly
„Pro člověka není přirozené zatáčet přesně v pravém úhlu, ale spíš po kontinuální křivce, proto působí organický prostor přirozeně. V lese nebo skalní průrvě těžko najdete pravý úhel, vše je přirozeně zakřivené. Křivky se však složitě vyrábějí běžnou stavební a truhlářskou technologií, proto jsme použili zalomené tvary a šikminy,“ vysvětluje svůj přístup Adam Novotník.
Pouhé opuštění pravých úhlů by nestačilo. Pro malé byty bývá často nutné posunout i dveře, vestavěný nábytek v „šikmém“ provedení pak vytváří přirozený koridor pro pohyb po bytě. „Díky šikminám jsme vše ohnuli, kam bylo potřeba,“ upozorňuje autor.
Omezený prostor je v návrhu využitý do posledního centimetru: vestavěné skříně jsou až do stropu, stůl plynule navazuje na kuchyňskou linku, takže může sloužit jako stůl, ale také jako pracovní plocha. Kvůli vysokým parapetům oken je jídelní stůl umístěný přímo k oknům jako zvýšený barový pult. Díky tomu strávníci vidí dobře ven. A proč použít troubu a mikrovlnku, když stačí jeden kombinovaný spotřebič? Opět úspora místa.
Díky přesunům dveří a drobným úpravám příček se podařilo získat místo pro pračku a bojler, do obývacího pokoje se vešel velký gauč a do ložnice postel se skříněmi.
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Hra s barvami
Studio Purpura je známé svou oblibou barev, V tomto bytě se nejen nebáli použít výrazné barvy, ale díky výrazné kombinaci modré a béžové se dokonce podařilo v jediné místnosti vytvořit hned dva pokoje, ložnici a pracovnu.
„Při volbě barev a materiálů sice respektujeme univerzální poučky vycházející ze zkoumání lidské psychologie, ale byty navrhujeme hlavně na míru lidem, kteří je budou užívat. Není tak náhoda, že jsme kytary v interiéru vizuálně uplatnili, zavěšené na stěně fungují jako výtvarná instalace,“ upozorňuje architekt Novotník.
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A protože interiér užívá medik a zároveň kytarista, nesměla se opomenout ani akustika. Pracovní místo totiž slouží i pro občasné nahrávání hudby, proto jsou na stěnách a na dveřích vestavěných skříní akustické panely, které regulují dobu dozvuku. Nechybějí ani akustické závěsy, které ložnici samozřejmě i zatemňují.
Své musel dostat i medik, nejen kytarista: v zrcadle koupelny se proto odráží biologie, tvar připomíná buňku a její organely. „Tyto detaily jsou navrženy tak, aby nejen sloužily, ale také inspirovaly. Interiér bytu je ve výsledku scénou, kde jednotlivé prvky vyprávějí příběh jeho obyvatele,“ říká na závěr Adam Novotník.
Svůj projekt přihlásil do soutěže Interiér roku 2025 v kategorii Nízkonákladové bydlení. Vítězové byli vyhlášeni 19. května v pražském Centru současného umění DOX.
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O studiu Purpura
Jsme hlavně architekti, ale na projektech spolupracujeme s mnoha odborníky, od statiků přes specialisty na energetickou optimalizaci budov.
Hlavní hybnou silou a zakladatelem studia je Adam Novotník, který je autorizovaný architekt České komory architektů. Obor studoval v Brně, Praze a belgickém Gentu a zkušenosti sbíral v tuzemských architektonických kancelářích, ale také ve studiu modernisty, izraelského architekta Cvi Heckera v Berlíně.
Za více než dekádu práce v oblasti architektury máme za sebou úspěchy v architektonických soutěžích a podíleli jsme se na vzniku mnoha projektů od rodinných vil až po bytové komplexy.