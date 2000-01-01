Anglická malířka Emily Powellová proměnila svůj rodinný dům v anglickém Brixhamu na extravagantní umělecké dílo.
Autor: Ben Birchall, PA Images / Alamy / Profimedia, Profimedia.cz
Každá místnost v jejím domě je zajímavě vymalovaná.
Nyní se rozhodla svůj třípodlažní výtvor zpeněžit.
Emily se před lety vrhla na stěny, stropy podlahy, dokonce i nábytek.
Každý centimetr vždy předem promyslela a následně pomalovala.
Na svém díle pracovala Emily deset let.
Nyní je kompletně pomalovaný dům na prodej za více než 2 miliony liber (56 milionů korun).
Užitný prostor domu je velký 166 metrů čtverečních.
Jde o řadový rodinný dům, který má tři podlaží.
Moderní umělecké dílo se nikde neopakuje.
Proměny se dočkalo například schodiště i zábradlí.
Ruční výzdoba zasáhla každou stěnu.
Malířka nevynechala žádnou místnost.
Zkrášlení se nevyhnulo ani dveřím.
Dům se stal jedním souvislým a nekonečným plátnem.
Ve Velké Británii jde u výjimečnou nemovitost, která byla jednou umělkyní kompletně ručně pomalovaná.
Nyní se toto celistvé umělecké dílo prodává a zájemci se mají při prohlídkách na co těšit.
