„Touha po estetice světa kolem nás mě zajímá od dětství. Mezi mé nejranější vzpomínky patří tátovo naříkání na nejednotnost domovních fasád, když jsme po dovolené přejeli hranice zpět do Česka. Během mého studijního pobytu v Norsku mě oslovil tamní minimalismus a umírněnost v architektuře, nicméně určitému opravdovému cítění pro design a estetiku mě naučil až David,“ říká Jana, spolumajitelka chaty, která stojí nedaleko Újezdu u Valašských Klobouk.
„Chata stojí v starém rodinném sadu a v naprostém soukromí. Děda tam kdysi chodil opečovávat stromy a své včely. Pamatuji si, když jsem s ním přišel do zarostlého sadu poprvé, ten nezkrocený ráz místa mě překvapil. Možná i proto má prvotní představa byla, aby Bebech s okolím spíše splynul, než vyčníval,“ vysvětluje David, který stojí za myšlenkou postavit malou útulnu pro jejich rodinu, přátele i veřejnost, která si chce odpočinout v klidné přírodě.
Dřevo, kam se podíváš
Smrkové dřevo neroste jen za chatou, najdete je i v interiéru. Navozuje čistou, poklidnou atmosféru a nezaměnitelnou vůni prostoru. Interiér chaty definuje jednoduchost a minimalismus: stěny z biodesky, skrytou konstrukci, obytný prostor propojený s ložnicí v patře a navazující na samostatnou koupelnu.
Dominantou je pobytový sokl s dlouhou lenoškou a také krbová kamna. Naproti nim je nerezová kuchyňská linka a velká prosklená stěna pro propojení interiéru s exteriérem.
Výraznou součástí návrhu od architekta Jana Šefla a designérky Magdalény Šeflové z Janself Studio jsou prvky na míru. Jejich realizace probíhala s místními řemeslníky, kteří se pečlivě věnovali každému detailu.
„Kromě prvků na míru bychom rádi vyzdvihli dvě srdcové značky, které na Bebechu nesměly chybět. První je Maimana, český dovozce ručně tkaných afghánských a marockých koberců, jeden z nich vás potěší hned při ranním vstávání z postele,“ popisuje Jana.
A pokračuje: „Druhou je zlínský výrobce minimalistických saun What a Hut. Jejich typová sauna s velkým výhledem naprosto zapadla do sadu, kamna na dřevo nabízejí jedinečný zážitek, který v Česku často nenajdete, a navíc je sauna vyrobena také z českého dřeva.“
Na víkend i na týden
„Chata je navržena tak, aby v ní hosté mohli strávit plnohodnotný víkend a nemuseli ji vůbec opouštět, maximálně k ohništi nebo do sauny, která stojí pod vzrostlou hrušní. Okolí však nabízí mnoho zážitků, v nedalekém údolí jsou Luhačovice, pod kopcem zase Vlachovice, kde můžete navštívit sušárnu bylin a výrobu čajů Květomluva nebo nespočet malých turistických a cyklistických tras,“ popisuje David.
A samozřejmě zapomenout nelze ani na malou saunu. Ukrývá se u vzrostlé hrušně. Na pozemku stojí celkem tři solitérní stavby, rodinná chata s přírodním jezírkem, útulna Bebech pro dva a sauna umístěná mezi těmito dvěma objekty.
Díky výhledům si majitelé od začátku představovali i pro saunu místo, které umožní splynutí s přírodou, zvlněnými kopci a okolním lesem. To zajišťuje velké prosklení sauny od značky What a Hut.
Typizovaný objekt postavený z masivního smrkového dřeva se vyznačuje čistými liniemi a propracovanými detaily. Potírna umístěná v sadu je vybavena kamny na dřevo s plechovým tělem a nabízí celoroční pomalý saunový rituál. Interiér objektu je po zatopení osvětlen přirozeným světlem z ohně, které proniká skrz skleněná dvířka.
O projektu
Autor: Janself Studio - Ing. arch. Jan Šefl, MgA. Magdaléna Šeflová
Realizace: Pukýš dřevostavby
Dodavatelé: PKN Nábytek, Slavona
Projekt: 2022
Realizace: 2025
Zastavěná plocha: 28 m2
Vybavení: Dispozice zahrnuje obytný prostor s kuchyní a kamny, koupelnu a otevřené podkroví se spaním. Vytápění zajišťují krbová kamna a podlahové topení, objekt je napojen na el. síť a vlastní studnu.
Místo: Újezd u Valašských Klobouk