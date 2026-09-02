Irenu Kubicovou zavál osud do Šluknovského výběžku náhodou. Rodačka z Plzeňského kraje se do hornaté krajiny bývalých Sudet zamilovala na první pohled. Sto let starý dům poblíž Krásné Lípy ve vesnici Kamenná Horka si s manželem vyhlédli před jedenácti lety a začali usilovat o jeho koupi.
„V té době už jsme na Kamenné Horce bydleli a pohrávali si s myšlenkou vybudování butikového penzionu. Dům, který nás oslovil, nebyl nikdy na prodej. Původní majitelé už v něm nemohli bydlet a dům několik let chátral. Zároveň ho ale kvůli citovým vazbám ani nechtěli prodat. Počkali jsme na chvíli, kdy na prodej byli vnitřně připraveni a my mohli zrealizovat naši vizi vdechnout mu nový život. A to byl teprve začátek,“ vypráví Irena, která se kromě provozování penzionu živí jako lektorka jógy.
Rekonstrukce trvala rok a půl. Díky tomu, že v oblasti už několik let bydleli, měli manželé přístup ke kontaktům na řemeslníky. I přesto je rekonstrukce stála mnoho sil.
„Rok a půl rekonstrukce mám úplně v mlze. Jen si pamatuji, že jsem seděla na schodech a brečela, protože ta práce byla opravdu šílená. Vždycky, když jsme si mysleli, že už jsme překonali nejhorší, se zase někde něco objevilo a boj začal nanovo,“ popisuje Irena. Konečné obrysy vysněného penzionu se tak začínaly rýsovat jen velmi pomalu.
„Všechno šlo postupně. Nejprve jsme měli hotové apartmány. Poté přišla na řadu wellness zóna, meditační sál, pak zahrada s biotopem. Vše jsme dělali postupně a stále něco tvoříme a vylepšujeme. Kdo chce mít ubytování ve vyšším standardu ví, že jsou každý rok potřeba nemalé investice do obnovy a údržby,“ popisuje majitelka.
„Poslední roky se také věnujeme saunování, saunovým rituálům a všem benefitům, které saunování nabízí. Máme dvě sauny, jednu finskou saunu přímo uvnitř penzionu s možností přímého výstupu na zahradu k jezírku a druhou, kde se topí dřevem nedaleko na samotě také se samostatným jezírkem. Tady se nabízí ryzí příroda a sauna bez moderních vymožeností, tak, jak to známe z přírody skandinávských zemí.“
Maringotka jako místo pro tvoření
V domě jsou dnes k dispozici čtyři apartmány, každý s kuchyní a sociálním zařízením, penzion je tak vhodný pro větší společnost i pro jednotlivé skupiny hostů. V přízemí se nachází prostorná kuchyň, kterou využívají nejen hosté, ale i návštěvníci kurzů, retreatů nebo jiných pobytů. Interiéry apartmánů si majitelé zařizovali sami a podle Ireny už šlo jen o třešničku na dortu za náročnou a vyčerpávající rekonstrukcí. V interiéru je patrný důraz na detail a propojení s českou a převážně i regionální tvorbou.
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„Při zařizování jsme se maximálně snažili využít regionální služby. V pokojích i kuchyních máme české ručně foukané sklo i český porcelán a lněné detaily. Nábytek je vyrobený na míru od místních truhlářů, máme české ložní prádlo i lůžkoviny. Snažili jsme se propojit modernu s regionálním odkazem, což se nám myslím povedlo a hosté to velice oceňují,“ říká Irena.
Největší odměnou je majitelům fakt, že mnoho hostů po příjezdu vysloví myšlenku, že vše vypadá ještě lépe než na fotkách a že je na místě krásná atmosféra.
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Kromě čtyř apartmánů se na zahradě u lesa nachází i maringotka, kde jsou hosté doslova odříznuti od světa. Sociální zařízení se nachází v hlavní budově, jinak však mají návštěvníci maringotky absolutní klid pro sebe.
„Do maringotky přijíždějí kromě zamilovaných párů i lidé, kteří chtějí získat nad něčím nadhled nebo chtějí tvořit vytrženi od impulzů okolního světa. Stejně jako ostatní hosté tady mají ze všech stran pohled do panenské přírody, což je jedním z našich hlavních konkurenčních výhod,“ popisuje Irena.
Ta se kromě podpory odpovědného cestovního ruchu rozhodla i pro podporu místních. V Bohemian Cottage pořádá jógové lekce, sousedské slavnosti, přednášky a kuchařské semináře, na které si zve zajímavé hosty ze všech koutů Šluknovského výběžku. Irenin manžel Aleš se živí jako turistický průvodce po národním parku České Švýcarsko. Hostům je tak k dispozici nejen se svými znalostmi, ale i s možností túr šitých hostům na míru. Tuto službu využívají hlavně cizinci, kterých do Českého Švýcarska přijíždí dostatek. Manželé se kromě přidaných aktivit naplno věnují práci v penzionu. Na výpomoc mají jen brigádníky a externisty, kteří připravují snídaně, na přání i večeře a starají se o úklid a zahradu.
Neobjevené perly na dosah
Bohemian Cottage nabízí kromě odpočinku v útulných pokojích a rozlehlé zahradě i nespočet venkovních aktivit. Kromě známých atraktivit národního parku je v docházkové vzdálenosti i mnoho zajímavých míst, která zatím nepodlehla masovému turismu.
„Kousek od nás stojí objekt Schindlerovy pletárny. Jde o jednu z posledních továren, kde se pletařské řemeslo stále ještě dělá poctivě. Zároveň jde o velice zajímavý funkcionalistický objekt, který rozhodně stojí za návštěvu. V blízkosti se také nachází Vlčí hora s rozhlednou, Verunčina studánka nebo sídlo aromaterapeutické přírodní kosmetiky Nobilis Tilia s úžasnou zahradou a kavárnou.
Hosté mohou vyjít do Kyjovského údolí mezi fenomenální pískovcové skály, kde byla zbudovaná nová naučná stezka. V blízkosti se nachází Galerie Nová Perla v Kyjově v objektu bývalé továrny na nitě. Možností je opravdu nespočet,“ uzavírá Irena, jejíž láska pro Šluknovský výběžek je z jejích slov i aktivit patrná na první pohled.