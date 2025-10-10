Fasádu, z velké části prosklenou okny Amádeus, nechali architekti ze studia de.fakto obložit velkoformátovou dlaždicí Ariostea, která plynule přechází i do interiéru.
Jedním z nejzajímavějších prvků interiéru však představuje unikátní kapilární systém vytápění a chlazení od de.fakto, provedený v elegantní zlaté barvě. Tato trojrozměrná instalace vysoká 2,5 metru je v obývacím prostoru a zajišťuje efektivní regulaci teploty.
Projekt studio přihlásilo do soutěže Interiér roku 2024 v kategorii Soukromý interiér – Novostavba. Do desátého ročníku soutěže mohli hlásit čeští a slovenští architekti a interiéroví designéři soukromé i veřejné interiéry dokončené v průběhu roku 2024. Výsledky byly vyhlášeny v pražském Centru současného umění DOX 29. dubna 2025.
Unikátní vila, kterou jinde nenajdete. Oslní designem i technologiemi
Promyšlený interiér
V horním podlaží odděluje jídelnu od obývacího prostoru skleněná stěna, na níž je z jedné strany knihovna, z druhé televize. Dominantu zde představuje především ložnice, oddělená od koupelny čtyřmetrovou posuvnou stěnou, která slouží z obou stran jako obraz.
Obytná „snídaňová“ kuchyň má uzavíratelnou zadní stěnu, takže může splynout s okolím interiérem, zatímco za další posuvnou stěnou je ukrytá „černá kuchyň“, která slouží k vaření. Pracovna je přístupná přes oddělující „krček“ a volně navazuje na obývací prostor. Na podlahách se střídá litá stěrka s mozaikou z amerického ořechu, která se místy objevuje i na stropech, například v pracovně.
Vila s bazénem má dvě zahrady, tu druhou na velké terase v patře
Spodní podlaží zahrnuje vstupní halu s atmosférou galerie a prostornou garáž. Jsou zde také dvě ložnice, šatna, technická místnost, koupelna se saunou a skleněná atria osázená vzrostlými stromy, která propojují interiér s venkovním prostorem.