Vila má unikátní vytápění i chlazení, vypadá jako zlatý oblak z drátků

Autor:
Interiér tohoto domu s plochou téměř 700 m² je zcela atypický, každý detail byl pečlivě promyšlený. Dominantní prvek představují horizontální bílé hmoty stropu a efekt levitujícího podlaží.
Krb je netradičně umístěný uprostřed hlavního obytného prostoru, který však...

Krb je netradičně umístěný uprostřed hlavního obytného prostoru, který však nebrání nádhernému výhledu. | foto: Lukáš Hausenblas

Skleněná příčka ponechává prostoru jeho vzdušnost.
Snídaňová kuchyň
Mozaika na podlaze je z amerického ořechu.
V této části domu je litá podlaha.
28 fotografií

Fasádu, z velké části prosklenou okny Amádeus, nechali architekti ze studia de.fakto obložit velkoformátovou dlaždicí Ariostea, která plynule přechází i do interiéru.

Jedním z nejzajímavějších prvků interiéru však představuje unikátní kapilární systém vytápění a chlazení od de.fakto, provedený v elegantní zlaté barvě. Tato trojrozměrná instalace vysoká 2,5 metru je v obývacím prostoru a zajišťuje efektivní regulaci teploty.

Projekt studio přihlásilo do soutěže Interiér roku 2024 v kategorii Soukromý interiér – Novostavba. Do desátého ročníku soutěže mohli hlásit čeští a slovenští architekti a interiéroví designéři soukromé i veřejné interiéry dokončené v průběhu roku 2024. Výsledky byly vyhlášeny v pražském Centru současného umění DOX 29. dubna 2025.

Unikátní vila, kterou jinde nenajdete. Oslní designem i technologiemi

Promyšlený interiér

V horním podlaží odděluje jídelnu od obývacího prostoru skleněná stěna, na níž je z jedné strany knihovna, z druhé televize. Dominantu zde představuje především ložnice, oddělená od koupelny čtyřmetrovou posuvnou stěnou, která slouží z obou stran jako obraz.

Obytná „snídaňová“ kuchyň má uzavíratelnou zadní stěnu, takže může splynout s okolím interiérem, zatímco za další posuvnou stěnou je ukrytá „černá kuchyň“, která slouží k vaření. Pracovna je přístupná přes oddělující „krček“ a volně navazuje na obývací prostor. Na podlahách se střídá litá stěrka s mozaikou z amerického ořechu, která se místy objevuje i na stropech, například v pracovně.

Vila s bazénem má dvě zahrady, tu druhou na velké terase v patře

Spodní podlaží zahrnuje vstupní halu s atmosférou galerie a prostornou garáž. Jsou zde také dvě ložnice, šatna, technická místnost, koupelna se saunou a skleněná atria osázená vzrostlými stromy, která propojují interiér s venkovním prostorem.

