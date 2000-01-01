náhledy
Vila Bonaldo, zasazená do kopců s výhledem na pobřeží španělské Marbelly, představuje exkluzivní rezidenci, která vyjadřuje filozofii značky prostřednictvím vytříbeného a moderního interiérového designu. Celková plocha rezidence činí téměř 2000 m², z toho přibližně 700 m² připadá na interiéry rozprostřené ve třech podlažích.
Autor: Archiv Bonaldo
Projekt vznikl díky spolupráci značky Bonaldo s Fernandem Morenem ze studia DECOFEMO, klíčovým místním partnerem značky. Cesta interiérem začíná v obývacím prostoru, kde dominuje pohovka Phil. Uprostřed jsou konferenční stolky Flac položené na koberci Rabat, který prostoru dodává teplo a texturu.
Autor: Archiv Bonaldo
Závěsná lampa Bon Ton s jedenácti světly nad jídelním stolem tvoří výrazný prvek, který vrhá jemné světlo a podporuje příjemnou atmosféru.
Autor: Archiv Bonaldo
V jídelní části přitahuje pozornost stůl Hippos v kombinaci se židlemi Artika.
Autor: Archiv Bonaldo
Lounge křesla Cross doplňují konferenční stolky Flac.
Autor: Archiv Bonaldo
Autor: Archiv Bonaldo
Ložnice jsou doplněné nočními a konferenčními stolky, taburety i křesly. V každé je jiné lůžko.
Autor: Archiv Bonaldo
Ložnice jsou doplněné nočními a konferenčními stolky, taburety, křesly a toaletními stolky z kolekce Night.
Autor: Archiv Bonaldo
Stavba vyniká přirozeným světlem, které zaplavuje interiéry přes rozsáhlé prosklené stěny.
Autor: Archiv Bonaldo
Každá z pěti ložnic má svůj vlastní podobu.
Autor: Archiv Bonaldo
Toaletní stolek z kolekce Night
Autor: Archiv Bonaldo
Součástí rezidence je také domácí kancelář, kterou charakterizuje výrazný psací stůl Flatiron a čisté linie knihovny Roll. Křeslo Newton kombinuje pohodlí s osobitým stylem, zatímco dvě židle Bahia dodávají prostoru moderní nádech.
Autor: Archiv Bonaldo
Interiér je zařízený pečlivě vybranými prvky, které vytvářejí jednotnou vizuální linii napříč celým prostorem.
Autor: Archiv Bonaldo
Vila byla oficiálně otevřena začátkem května 2025 během exkluzivní akce, které se zúčastnilo více než 60 profesionálů z oboru, včetně interiérových designérů, architektů a odborníků na nemovitosti.
Autor: Archiv Bonaldo