Vila, kterou diváci znají jako luxusní sídlo Belly Visty z britského seriálu Rivalové, míří na realitní trh. Skutečný Foxfield nedaleko Cardiffu, hlavního města Walesu, nabízí sedm ložnic, tenisové kurty i rozlehlé pozemky. Cena za kousek seriálového světa? Osm milionů liber, tedy v přepočtu zhruba 225 milionů korun.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Foxfield na první pohled nepůsobí jako obyčejný rodinný dům. Rezidence dokončená v roce 1999 kombinuje elegantní venkovský styl s výraznou architekturou a rozlehlými proporcemi. Za zdmi a branami ukrývá soukromý svět luxusu. Ten si získal pozornost i díky seriálu Rivalové, který vypráví o nelítostných intrikách, milostných skandálech a dravém boji o moc mezi smetánkou z britského televizního byznysu 80. let.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Jedním z prostorů, které zaujaly i tvůrce seriálu, je výrazná jídelna. Právě zde vznikaly některé scény odehrávající se v luxusním prostředí seriálové rodiny Freddieho Jonese.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Foxfield nabízí několik reprezentativních salonků určených pro společenská setkání i odpočinek. Prostorné místnosti, kvalitní materiály a tradičně laděná architektura vytvářejí atmosféru domu, který byl stavěný nejen k bydlení, ale i k reprezentaci.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Nejvyšší patro Foxfieldu patří mezi nejzajímavější části celé rezidence. Podkrovní prostor byl navržen jako flexibilní místo pro odpočinek i zábavu a díky velkým střešním konstrukcím nepůsobí jako klasické podkroví, ale jako plnohodnotná část domu. Dominantou jsou výrazné dřevěné trámy, které prostoru dodávají charakter a útulnost.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Foxfield vznikal jako individuální projekt s důrazem na řemeslné zpracování a kvalitní materiály. Budova byla navržena s výrazným vstupním prostorem a ručně vyrobeným dubovým schodištěm, které propojuje několik pater domu.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
V seriálu se vila jmenuje Bella Vista a tvůrci ji zasadili do prostředí anglického Cotswoldu, aby podtrhli svět bohatství, intrik a přepychu, který seriál zobrazuje.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Ačkoli skutečný dům Foxfield nemá bazén jako seriálová Bella Vista, právě jeho interiéry a atmosféra posloužily jako perfektní filmová kulisa.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Foxfield nabízí sedm ložnic a každá z nich má vlastní koupelnu, což podtrhuje komfort celé rezidence.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Kuchyň ve Foxfieldu je navržená jako plnohodnotné centrum domu, nikoli jen praktické zázemí.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Velký prostor kuchyně odpovídá velikosti celé rezidence a navazuje na další obytné části, které umožňují pohodlné každodenní fungování i početnější návštěvy.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Realitní makléřka Jemma Fridayová tvrdí, že jde „v současné době o nejdražší dům v jižním Walesu“. A přestože už eviduje zájemce z různých koutů světa, samotný Danny Dyer se mezi nimi zatím neobjevil.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
K domu patří přibližně deset hektarů soukromých pozemků. Součástí areálu jsou upravené trávníky, několik rybníků, vzrostlá zeleň a místa určená k odpočinku i společenským akcím.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Jednou z dominant domu jsou prostorné ložnice, kterých má Foxfield celkem sedm a každá z nich disponuje vlastní koupelnou. Interiéry jsou navržené s důrazem na pohodlí a soukromí – místo pro odpočinek odpovídá charakteru velkého venkovského sídla.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Taková šatna je snem nejen každého muže, ale i každé ženy.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Díky poloze na rozsáhlém pozemku nabízejí pokoje výhledy do okolní velšské krajiny. Velká okna propojují interiér s venkovním prostředím a podtrhují atmosféru klidného sídla mimo ruch města.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Součástí vybavení domu je také prostor určený pro fitness a volný čas. Stejně jako další části nemovitosti je navržen tak, aby majitelé nemuseli za pohodlím a odpočinkem opouštět své soukromé sídlo.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Na pozemcích Foxfieldu nechybí upravené venkovní plochy určené k odpočinku a společenskému životu. Rozlehlá zahrada s vodními prvky, zelení a místy pro posezení vytváří prostor pro klidné chvíle i větší setkání pod širým nebem.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Dům se honosí několika pohodlnými salony s luxusním vybavením.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
K rezidenci patří také rozsáhlé parkovací zázemí. Garážové prostory odpovídají velikosti celého objektu a nabízejí dostatek místa pro více vozů i praktické zázemí spojené s provozem takto velkého domu.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Interiér je laděný do zemitých tónů, které citlivě doplňuje prvek dřeva.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Zahrada je zařízena s citem pro detail a místy připomíná zámeckou zahradu.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
V domě může budoucí majitel žít zcela odtržen od okolního světa.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Koupelny jsou navržené v duchu luxusního venkovského sídla – jako soukromé zázemí jednotlivých pokojů, které majitelům poskytuje maximální pohodlí a soukromí.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Nechybí ani ložnice pro hosty s oddělenými lůžky.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Foxfield byl navržen jako individuální rezidence, kde se počítalo s každodenním životem i reprezentací. Kombinace velkých obytných prostor, ručně zpracovaných detailů a rozsáhlého venkovního areálu vytváří dojem soukromého panství, nikoli pouze velkého rodinného domu
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz