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Měla zastavit invazi. Místo toho vznikl z pevnosti luxusní hotel uprostřed moře
Auto zaparkujete na parkovišti, ale k recepci vás už musí dopravit loď. Nejmovitější hosté mohli přiletět i vrtulníkem. Váš pětihvězdičkový pokoj totiž neleží na pevnině, ale uprostřed moře. Tak to...
Prodej unikátu v Kyjích. Dům v sadu od architekta Šépky vyjde na 13,5 milionu
Dům v sadu v pražských Kyjích vyrostl mezi vzrostlými stromy v roce 2016. Autorem je architekt Jan Šépka. Neobvyklá nemovitost s dispozicí 3+kk a rozlohou 83 metrů čtverečních je nyní na prodej za...
Dřevostavba v Klecanech získala titul Nejlepší interiér roku 2025. Podívejte se
Pro designéra, který má navrhnout interiér domu, není lepší zpráva, než že bude součástí projektu už od prvních skic, které ukazují základní podobu a dispozice budoucího domu. Přesně to se stalo...
Schody do nikam i dveře v prázdnu. Co jsou to thomassóny a proč fascinují svět?
Svět se k nim nezná, ale architektonické pozůstatky, které už neslouží žádnému účelu a přeci je někdo udržuje, mají své jméno. Říká se jim thomassóny. Což zní skoro jako „fantómy“. A přesně tím i...
Z bytu do dřevostavby na klíč. Manželé ukázali své nové království za Prahou
Jiří pochází z Prahy, jeho žena z Moravy. Pro společný život si vybrali byt v novostavbě za Prahou. Byl poměrně velký, dětský pokoj měl ale jen jeden. Dokud byly děti menší, nijak to nevadilo. „Časem...
Život v absolutním luxusu za čtvrt miliardy. Na prodej je velkolepé sídlo s parkem
Vila, kterou diváci znají jako luxusní sídlo Belly Visty z britského seriálu Rivalové, míří na realitní trh. Skutečný Foxfield nedaleko Cardiffu, hlavního města Walesu, nabízí sedm ložnic, tenisové...
Dům, který dýchá. Místo drahé klimatizace ho přirozeně ochlazuje horský vítr
Pasivní domy bývají často vnímány jako dokonale utěsněné schránky, které se před okolním světem chrání vrstvami technologií. Rodinný dům v mallorském údolí Puigpunyent na to jde jinak. Využívá slunce...
Od školky po červenou vilu. Ročenka ukazuje to nejlepší z české architektury
Ročenka české architektury přináší ty nejlepší stavby z let 2024 a 2025. Z celkem 180 přihlášených projektů vybral Jan Schindler 35 staveb, které tvoří obraz současné architektonické praxe. A opravdu...
Výměna stoupaček skončila fiaskem. Opravené chodby vypadají jako nedodělek
V našem domě probíhala rekonstrukce stoupaček, kterou zajišťovala najatá stavební firma. Samotná výměna rozvodů sice proběhla, ale provedení navazujících prací ve společných prostorách je podle nás...
Soukromé útočiště. Chaty a chalupy v Česku, které mohou být hned vaše
České chataření a chalupaření je fenomén, který nikdy nevyjde z módy. Vybrali jsme pro vás zajímavé chaty a chalupy na prodej, kde se můžete ihned realizovat i si odpočinout. Která bude ta vaše?
Luxus s výhledem na slovenskou sopku. V lesích nad Detvou vyrostl unikátní srub
V centrálním Slovensku, kousek za Zvolenem, v lesích nad Detvianskou Hutou vyrostl srub, který díky promyšlenému návrhu majitele nabízí krásné výhledy do malebného kraje. Jako na dlani tak můžete mít...
Měla zastavit invazi. Místo toho vznikl z pevnosti luxusní hotel uprostřed moře
Auto zaparkujete na parkovišti, ale k recepci vás už musí dopravit loď. Nejmovitější hosté mohli přiletět i vrtulníkem. Váš pětihvězdičkový pokoj totiž neleží na pevnině, ale uprostřed moře. Tak to...
Z bytu do dřevostavby na klíč. Manželé ukázali své nové království za Prahou
Jiří pochází z Prahy, jeho žena z Moravy. Pro společný život si vybrali byt v novostavbě za Prahou. Byl poměrně velký, dětský pokoj měl ale jen jeden. Dokud byly děti menší, nijak to nevadilo. „Časem...
Schody do nikam i dveře v prázdnu. Co jsou to thomassóny a proč fascinují svět?
Svět se k nim nezná, ale architektonické pozůstatky, které už neslouží žádnému účelu a přeci je někdo udržuje, mají své jméno. Říká se jim thomassóny. Což zní skoro jako „fantómy“. A přesně tím i...
Prodej unikátu v Kyjích. Dům v sadu od architekta Šépky vyjde na 13,5 milionu
Dům v sadu v pražských Kyjích vyrostl mezi vzrostlými stromy v roce 2016. Autorem je architekt Jan Šépka. Neobvyklá nemovitost s dispozicí 3+kk a rozlohou 83 metrů čtverečních je nyní na prodej za...
Prodej vinného sklepu, 200 m2, Moravany
Moravany, okres Hodonín
2 950 000 Kč
Dřevostavba v Klecanech získala titul Nejlepší interiér roku 2025. Podívejte se
Pro designéra, který má navrhnout interiér domu, není lepší zpráva, než že bude součástí projektu už od prvních skic, které ukazují základní podobu a dispozice budoucího domu. Přesně to se stalo...
Madridský věžák s dírou uprostřed šokuje i fascinuje. Jak se v něm žije?
Pravidelně se objevuje v žebříčcích těch nejošklivějších budov. Současně ale vévodí i výčtům kreativní architektury, počítá se k zázrakům postmoderny. Říct o Edificio Mirador, že je „odvážná“, není...