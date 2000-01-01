náhledy
Unikátní penthouse v samotném srdci italské metropole bude jen těžko hledat konkurenci. Nový vlastník za nemovitost s neuvěřitelným panoramatickým výhledem nezaváhal zaplatit 12 milionů eur, tedy více než 291 milionů korun.
Autor: Lionard
Penthouse s plochou přibližně 350 metrů čtverečních se rozkládá na několika podlažích, nabízí i více než 250 metrů čtverečních panoramatických teras s výhledem do tří směrů. Rezidenci najdete v historickém paláci ze 17. století mezi Kapitolským a Palatinským kopcem.
Autor: Lionard
Vedle baziliky je Národní památník Viktora Emmanuela II., prvního krále a sjednotitele Itálie. V roce 1969 zde došlo k výbuchu dvou bomb a památník byl na 40 let uzavřený. Opětovně přístupný je od roku 2000.
Autor: Lionard
Takový výhled na historické centrum Říma jinde nenajdete. Baziliku Santa Maria in Aracoeli postavili v 6. století na troskách chrámu Juna, impozantní schodiště se 124 schody pochází ze 14. století. Bylo poděkováním Panně Marii za zastavení epidemie dýmějového moru.
Autor: Lionard
Některé terasy mají i zastínění před horkým sluncem nebo i deštěm.
Autor: Lionard
Vybavení interiéru je kombinací stylového nábytku a doplňků i moderního designu.
Autor: Lionard
Z teras jsou nádherné výhledy na historické centrum Říma.
Autor: Lionard
Stylové doplňky v paláci ze 17. století nemohou chybět.
Autor: Lionard
Díky zasklení si lze užívat jednu z teras po celý rok.
Autor: Lionard
V interiéru nemůže chybět mramor...
Autor: Lionard
Původní apartmány v barokním stylu nabízejí jedinečnou atmosféru, který se snoubí s moderním komfortem.
Autor: Lionard
Přívlastek „luxusní“ je zde opravdu na místě.
Autor: Lionard
Ve stylovém interiéru nechybí ani moderní televizor.
Autor: Lionard
Rezidence se rozkládá na několika podlažích s vnitřní plochou přibližně 350 metrů čtverečních a více než 250 metrů čtverečních panoramatických teras s výhledem do tří směrů.
Autor: Lionard
V paláci ze 17. století se dochovala řada původních stavebních prvků.
Autor: Lionard
Prodej luxusního penthousu přichází v době rostoucího mezinárodního zájmu o italský trh s luxusními nemovitostmi, který je podporován daňovými výhodami pro nové rezidenty.
Autor: Lionard
„Zejména Řím přitahuje mezinárodní kapitál díky jedinečnosti svého nemovitostního dědictví a hodnotám, které zůstávají konkurenceschopné ve srovnání s předními světovými metropolemi,“ říká Dimitri Corti, zakladatel a generální ředitel společnosti Lionard.
Autor: Lionard
Penthouse v historickém paláci ze 17. století mezi Kapitolským a Palatinským kopcem patří k nejvzácnějším a nejvýznamnějším rezidencím na římském trhu.
Autor: Lionard