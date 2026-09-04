Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nejkrásnější výhled na Řím má nového majitele. Za luxusní byt dal šílenou sumu

Alena Řezníčková
Fotočlánek
Unikátní penthouse v samotném srdci italské metropole bude jen těžko hledat... Penthouse s plochou přibližně 350 metrů čtverečních se rozkládá na několika... Vedle baziliky je Národní památník Viktora Emmanuela II., prvního krále a... Takový výhled na historické centrum Říma jinde nenajdete. Baziliku Santa Maria... Některé terasy mají i zastínění před horkým sluncem nebo i deštěm. Vybavení interiéru je kombinací stylového nábytku a doplňků i moderního designu. Z teras jsou nádherné výhledy na historické centrum Říma. Stylové doplňky v paláci ze 17. století nemohou chybět. Díky zasklení si lze užívat jednu z teras po celý rok. V interiéru nemůže chybět mramor... Původní apartmány v barokním stylu nabízejí jedinečnou atmosféru, který se... Přívlastek „luxusní“ je zde opravdu na místě.
Unikátní penthouse v samotném srdci italské metropole bude jen těžko hledat konkurenci. Nový vlastník za nemovitost s neuvěřitelným panoramatickým výhledem nezaváhal zaplatit 12 milionů eur, tedy více než 291 milionů korun.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Z ráje vyvolených vertikálním peklem. Mrakodrap Ponte City pohltila temnota

Bezmála padesát let byla nejvyšší obytnou budovou celé Afriky. Byla však určená...

Bezmála padesát let byla nejvyšší obytnou budovou celé Afriky. Byla však určená jen pro vyvolené. Lidé se k bydlení klasifikovali barvou pleti. Na ničem jiném v jihoafrickém apartheidu nezáleželo. A...

Jako surikata, co hlídá ulici. Netradiční rodinný dům v Brně nejde přehlédnout

Vikýř vyčnívající nad okolní zástavbu vypadá jako surikata, která vyhlíží do...

Původní obec Kohoutovice „obklíčilo“ od 70. let minulého století sídliště. I proto působí tato brněnská čtvrť dost nesourodě. Architekti si tak mohli dovolit hodně netradiční renovaci rodinného...

Byt 2+kk má 34,5 metru. Architekti našli trik, díky kterému funguje dokonale

Ústředním prvkem celého bytu je kuchyňská linka s nerezovým povrchem, která...

Mladý IT specialista pracuje především doma. Když si pořídil novostavbu velkou 34,5 metrů čtverečních, stál před výzvou: jak na malém prostoru skloubit plnohodnotné bydlení, kvalitní pracovní zázemí...

Švédský zázrak má 190 metrů. Jak se bydlí v unikátní věži s výhledem do Kodaně

Nábřeží přitom mělo potenciál a ponechat ho netknuté, to zavánělo promarněnou...

Při dobré viditelnosti odtud můžete sledovat, co se děje v dánské Kodani. A to přes to, že se Turning Torso, ikonický mrakodrap, nachází v Malmö. Vlastně odtud máte i Baltské moře a ostrovy jako na...

Chalupa v Sudetech měla namále. Podívejte se na neuvěřitelnou záchranu ruiny

Majitelé si splnili sen.

Sto let stará chalupa v Lužických horách se proměnila v penzion, který dnes dýchá moderním duchem. Nabízí jak zázemí pro větší společnost, tak i tichou, od okolního světa odříznutou maringotku. Jako...

Nejkrásnější výhled na Řím má nového majitele. Za luxusní byt dal šílenou sumu

Unikátní penthouse v samotném srdci italské metropole bude jen těžko hledat...

Unikátní penthouse v samotném srdci italské metropole bude jen těžko hledat konkurenci. Nový vlastník za nemovitost s neuvěřitelným panoramatickým výhledem nezaváhal zaplatit 12 milionů eur, tedy...

4. září 2026

Z fary je svatební diskotéka. Každou sobotu hluk a bezmoc. Co na to právo?

Premium
ilustrační snímek

Bydlím ve vesnici blízko bývalé fary, která je ve vlastnictví obce a kde se neustále konají svatby. Problém nastává večer, tehdy se oslava pořádně rozjede, popisuje Karel svůj problém pro seriál...

4. září 2026

Soužití se sousedy. Co nás štve, proč se hádáme a jak to funguje v zahraničí

Premium
Čím nás sousedi nejvíc štvou? A jak fungují sousedské vztahy v zahraničí?

Sousedy si nevybíráme. Proč se často nemáme rádi? Čím nás sousedi nejvíc štvou? A jak fungují sousedské vztahy v zahraničí? V článku magazínu Víkend DNES, zjistíte, na jaký typ sousedů můžete...

3. září 2026

Jako surikata, co hlídá ulici. Netradiční rodinný dům v Brně nejde přehlédnout

Vikýř vyčnívající nad okolní zástavbu vypadá jako surikata, která vyhlíží do...

Původní obec Kohoutovice „obklíčilo“ od 70. let minulého století sídliště. I proto působí tato brněnská čtvrť dost nesourodě. Architekti si tak mohli dovolit hodně netradiční renovaci rodinného...

3. září 2026

Marsell Bendig balí kufry: s krásnou kolegyní opouští milovaný byt na Žižkově

Zpěvák a herec si rád odpočine v pohodlné sedačce u televize.

Poslední dva roky bydlel zpěvák a herec Marsell Bendig v Praze na Žižkově, v prostorném bytě, který sdílel se svou kolegyní a kamarádkou zpěvačkou Lucií Bikárovou. Teď se ale oba chystají na...

3. září 2026

Chalupa v Sudetech měla namále. Podívejte se na neuvěřitelnou záchranu ruiny

Majitelé si splnili sen.

Sto let stará chalupa v Lužických horách se proměnila v penzion, který dnes dýchá moderním duchem. Nabízí jak zázemí pro větší společnost, tak i tichou, od okolního světa odříznutou maringotku. Jako...

2. září 2026

Byt 2+kk má 34,5 metru. Architekti našli trik, díky kterému funguje dokonale

Ústředním prvkem celého bytu je kuchyňská linka s nerezovým povrchem, která...

Mladý IT specialista pracuje především doma. Když si pořídil novostavbu velkou 34,5 metrů čtverečních, stál před výzvou: jak na malém prostoru skloubit plnohodnotné bydlení, kvalitní pracovní zázemí...

2. září 2026

Varovali nás, ale ono to vyšlo. Z ruiny statku vytvořila Michaela vysněný ranč

Premium
Ranč „na konci světa“.

Energická dáma vybudovala v Podkrkonoší místo, kde se odpočívá jako v nebi. Stačilo k tomu na první pohled vlastně docela málo – věřit svému snu. Paní Michaela Sýkorová pro magazín Víkend DNES...

1. září 2026

Žádná divočina, jen klid. Podívejte se, jak Češi proměnili bydlení na Lanzarote

Kuchyň je vyzděná, podlahu pokrývá keramická dlažba. Bílou oživují detaily v...

Lávové kameny, bílé fasády a absolutní klid. Architektka Radka Valová ze studia OOOOX proměnila apartmán Alegranza na ostrově Lanzarote. Vyhnula se mořskému kýči a kanárskou tradici propojila s...

1. září 2026

Terezie Kovalová ukázala, jak bydlí: V kuchyni má graffiti, na stropě obrazy

Terezie Kovalová s manželem se v prostoru, který si sami tvořili, cítí skvěle.

Hudebnice Terezie Kovalová s manželem žijí na pražských Vinohradech. Starému půdnímu bytu vdechli nový život a dnes je z něj příjemný moderní prostor s osobitou atmosférou plný umění. Na první pohled...

1. září 2026

Z ráje vyvolených vertikálním peklem. Mrakodrap Ponte City pohltila temnota

Bezmála padesát let byla nejvyšší obytnou budovou celé Afriky. Byla však určená...

Bezmála padesát let byla nejvyšší obytnou budovou celé Afriky. Byla však určená jen pro vyvolené. Lidé se k bydlení klasifikovali barvou pleti. Na ničem jiném v jihoafrickém apartheidu nezáleželo. A...

31. srpna 2026  10:30

Jak vybrat správný psací stůl pro školáka? V první řadě myslete na zdraví

Správné umístění psacího stolu je klíčové. Mělo by na něj dopadat přirozené...

Psací stůl a rostoucí židle pro školáka je investice, kterou se nevyplatí podceňovat. Během 9 let školní docházky mohou děti strávit až 15 tisíc hodin vsedě. A co je horší, víc než třetina školáků na...

31. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.