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Z ráje vyvolených vertikálním peklem. Mrakodrap Ponte City pohltila temnota
Bezmála padesát let byla nejvyšší obytnou budovou celé Afriky. Byla však určená jen pro vyvolené. Lidé se k bydlení klasifikovali barvou pleti. Na ničem jiném v jihoafrickém apartheidu nezáleželo. A...
Jako surikata, co hlídá ulici. Netradiční rodinný dům v Brně nejde přehlédnout
Původní obec Kohoutovice „obklíčilo“ od 70. let minulého století sídliště. I proto působí tato brněnská čtvrť dost nesourodě. Architekti si tak mohli dovolit hodně netradiční renovaci rodinného...
Byt 2+kk má 34,5 metru. Architekti našli trik, díky kterému funguje dokonale
Mladý IT specialista pracuje především doma. Když si pořídil novostavbu velkou 34,5 metrů čtverečních, stál před výzvou: jak na malém prostoru skloubit plnohodnotné bydlení, kvalitní pracovní zázemí...
Švédský zázrak má 190 metrů. Jak se bydlí v unikátní věži s výhledem do Kodaně
Při dobré viditelnosti odtud můžete sledovat, co se děje v dánské Kodani. A to přes to, že se Turning Torso, ikonický mrakodrap, nachází v Malmö. Vlastně odtud máte i Baltské moře a ostrovy jako na...
Chalupa v Sudetech měla namále. Podívejte se na neuvěřitelnou záchranu ruiny
Sto let stará chalupa v Lužických horách se proměnila v penzion, který dnes dýchá moderním duchem. Nabízí jak zázemí pro větší společnost, tak i tichou, od okolního světa odříznutou maringotku. Jako...
Nejkrásnější výhled na Řím má nového majitele. Za luxusní byt dal šílenou sumu
Unikátní penthouse v samotném srdci italské metropole bude jen těžko hledat konkurenci. Nový vlastník za nemovitost s neuvěřitelným panoramatickým výhledem nezaváhal zaplatit 12 milionů eur, tedy...
Z fary je svatební diskotéka. Každou sobotu hluk a bezmoc. Co na to právo?
Bydlím ve vesnici blízko bývalé fary, která je ve vlastnictví obce a kde se neustále konají svatby. Problém nastává večer, tehdy se oslava pořádně rozjede, popisuje Karel svůj problém pro seriál...
Soužití se sousedy. Co nás štve, proč se hádáme a jak to funguje v zahraničí
Sousedy si nevybíráme. Proč se často nemáme rádi? Čím nás sousedi nejvíc štvou? A jak fungují sousedské vztahy v zahraničí? V článku magazínu Víkend DNES, zjistíte, na jaký typ sousedů můžete...
Jako surikata, co hlídá ulici. Netradiční rodinný dům v Brně nejde přehlédnout
Původní obec Kohoutovice „obklíčilo“ od 70. let minulého století sídliště. I proto působí tato brněnská čtvrť dost nesourodě. Architekti si tak mohli dovolit hodně netradiční renovaci rodinného...
Marsell Bendig balí kufry: s krásnou kolegyní opouští milovaný byt na Žižkově
Poslední dva roky bydlel zpěvák a herec Marsell Bendig v Praze na Žižkově, v prostorném bytě, který sdílel se svou kolegyní a kamarádkou zpěvačkou Lucií Bikárovou. Teď se ale oba chystají na...
Chalupa v Sudetech měla namále. Podívejte se na neuvěřitelnou záchranu ruiny
Sto let stará chalupa v Lužických horách se proměnila v penzion, který dnes dýchá moderním duchem. Nabízí jak zázemí pro větší společnost, tak i tichou, od okolního světa odříznutou maringotku. Jako...
Byt 2+kk má 34,5 metru. Architekti našli trik, díky kterému funguje dokonale
Mladý IT specialista pracuje především doma. Když si pořídil novostavbu velkou 34,5 metrů čtverečních, stál před výzvou: jak na malém prostoru skloubit plnohodnotné bydlení, kvalitní pracovní zázemí...
Varovali nás, ale ono to vyšlo. Z ruiny statku vytvořila Michaela vysněný ranč
Energická dáma vybudovala v Podkrkonoší místo, kde se odpočívá jako v nebi. Stačilo k tomu na první pohled vlastně docela málo – věřit svému snu. Paní Michaela Sýkorová pro magazín Víkend DNES...
Žádná divočina, jen klid. Podívejte se, jak Češi proměnili bydlení na Lanzarote
Lávové kameny, bílé fasády a absolutní klid. Architektka Radka Valová ze studia OOOOX proměnila apartmán Alegranza na ostrově Lanzarote. Vyhnula se mořskému kýči a kanárskou tradici propojila s...
Terezie Kovalová ukázala, jak bydlí: V kuchyni má graffiti, na stropě obrazy
Hudebnice Terezie Kovalová s manželem žijí na pražských Vinohradech. Starému půdnímu bytu vdechli nový život a dnes je z něj příjemný moderní prostor s osobitou atmosférou plný umění. Na první pohled...
Prodej bytu 2+1, 64 m2, Hroznětín
Sídliště, Hroznětín, okres Karlovy Vary
2 540 000 Kč
Z ráje vyvolených vertikálním peklem. Mrakodrap Ponte City pohltila temnota
Bezmála padesát let byla nejvyšší obytnou budovou celé Afriky. Byla však určená jen pro vyvolené. Lidé se k bydlení klasifikovali barvou pleti. Na ničem jiném v jihoafrickém apartheidu nezáleželo. A...
Jak vybrat správný psací stůl pro školáka? V první řadě myslete na zdraví
Psací stůl a rostoucí židle pro školáka je investice, kterou se nevyplatí podceňovat. Během 9 let školní docházky mohou děti strávit až 15 tisíc hodin vsedě. A co je horší, víc než třetina školáků na...