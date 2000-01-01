náhledy
Luxusní penthouse v jednom z největších čínských měst, v Čchung-čchingu, navrhlo studio Jidesign ze Šanghaje. Byt nabízí úchvatný výhled na majestátní soutok dvou řek, ale zejména je neuvěřitelnou kombinací minimalismu, moderních technologií, ale také čínské klasiky. Ta si skvěle rozumí i se stylem art deco.
Autor: Archiv studia Jidesign
Velké křišťálové lustry jsou inspirované stylem art deco.
Autor: Archiv studia Jidesign
Autor: Archiv studia Jidesign
V interiéru převažuje minimalistický nábytek a stěny v přírodních tónech.
Autor: Archiv studia Jidesign
Autor: Archiv studia Jidesign
Výhled na majestátní soutok dvou řek a město nabízejí okna od podlahy ke stropu. Jen někdy výhled kazí mlhy, typické pro tuto oblast. I proto se Čchung-čchingu přezdívá i Město mlh.
Autor: Archiv studia Jidesign
Interiérový design je navržený tak, aby odrážel vkus a životní styl majitelů, dosahuje dokonalé rovnováhy mezi klasickými prvky a současnou estetikou.
Autor: Archiv studia Jidesign
Autor: Archiv studia Jidesign
V koupelně se ústředním bodem stává elegantní klasicko-moderní styl umyvadlové skříňky Music s ikonickým krémovým lakem s tmavě černými lištami a úchytkami od značky Devon&Devon a zrcadla Bizet.
Autor: Archiv studia Jidesign
V bytě nechybí nádherné dřevěné obložení, které v koupelně doplňují elegantní klasicko-moderní kousky od italské značky Devon&Devon.
Autor: Archiv studia Jidesign
Autor: Archiv studia Jidesign
V penthousu nechybí ani „domácí kino“ s velkým promítacím plátnem.
Autor: Archiv studia Jidesign
Designéři na materiálech nešetřili, mramor najdete i na kryté terase, která „obíhá“ téměř celý byt.
Autor: Archiv studia Jidesign
Výhled na město připomíná velké světové metropole, už v roce 2020 měla kolem 35 milionů obyvatel.
Autor: Archiv studia Jidesign