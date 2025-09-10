Luxusní penthouse v Číně zaplnil mramor i lustry ve stylu art deco

Luxusní penthouse v jednom z největších čínských měst, v Čchung-čchingu, navrhlo studio Jidesign ze Šanghaje. Byt nabízí úchvatný výhled na majestátní soutok dvou řek, ale zejména je neuvěřitelnou kombinací minimalismu, moderních technologií, ale také čínské klasiky. Skvěle si při tom rozumí i se stylem art deco.
Luxusní penthouse v jednom z největších čínských měst, v Čchung-čchingu,... Velké křišťálové lustry jsou inspirované stylem art deco. Interiérový design je navržený tak, aby odrážel vkus a životní styl majitelů.... V interiéru převažuje minimalistický nábytek a stěny v přírodních tónech. Výhled na majestátní soutok dvou řek a město nabízejí okna od podlahy ke stropu. Výhled na majestátní soutok dvou řek a město nabízejí okna od podlahy ke... Interiérový design je navržený tak, aby odrážel vkus a životní styl majitelů,... V koupelně se ústředním bodem stává elegantní klasicko-moderní styl umyvadlové... V koupelně se ústředním bodem stává elegantní klasicko-moderní styl umyvadlové... V bytě nechybí nádherné dřevěné obložení, které v koupelně doplňují elegantní... V penthousu nechybí ani „domácí kino“ s velkým promítacím plátnem. V penthousu nechybí ani „domácí kino“ s velkým promítacím plátnem.

