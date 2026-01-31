Luxusní byt za desítky milionů v Pařížské ulici si koupil hned první zájemce

Alena Řezníčková
Takové množství nej jen tak nenajdete. Pařížská ulice v Praze je samozřejmě nejdražší ulicí v Česku (a 20. na světě), ale pochlubit se může i stavbou, která za svou rekonstrukci získala hned několik ocenění. Najdete zde i 18 bytů, z nichž jeden z nich právě teď dokončila „na klíč“ společnost Vimislicki.

Byt s dispozicí 4+kk a plochou 130 m2 zvládla firma zařídit v neuvěřitelném termínu, od listopadu 2025 do konce ledna 2026, 2. února tohoto roku se tak už bude do bytu stěhovat nový nájemník.

„Vystřídalo se zde 15 profesí, byly momenty, kdy zde najednou pracovaly desítky lidí, k tomu si přidejte materiály a nářadí,“ prozrazuje designér Lukáš Třešňák, který interiér navrhoval.

Přitom kromě typového nábytku, převážně italské provenience, zde najdete většinu zařízení vyrobeného na míru právě společností Vimislicki a firmami, s nimiž spolupracuje.

Milovník kávy a sportu si v Praze pořídil luxusní byt i s ložnicemi pro hosty

A nejde jen tak o ledajaké kousky. Třeba zaoblený kuchyňský ostrůvek je obložený travertinem s jemným drážkováním a odkazuje na architekturu celého domu. Ten je obložený právě italským travertinem a jako jediná stavba na světě má vzor kamene tažený v jednom kuse, jak upozorňuje Lukáš Třešňák .

Investiční záležitost

Při plánování rekonstrukce celého domu se počítalo s nájemním bydlením, ale nakonec se záměr změnil. Apartmány si zde koupili lidé, kteří počítají s jejich pronájmem.

„Ceny nízké nebyly, ale když se třeba tento byt objevil na neveřejném trhu, během 14 dní se ozvali hned čtyři zájemci a hned první jej koupil, a to viděl jen hrubou stavbu a vizualizace,“ prozrazuje designér Třešňák, který v objektu Pařížská 25 navrhl i vzorový byt.

Během jediného roku dosáhlo zhodnocení investice neuvěřitelné částky, a to 30 procent, tak šly ceny nahoru. Pro někoho může být i překvapením, že byty si zde koupili pouze čeští investoři.

Byt navrhl Lukáš Třešňák jako nadčasový, plně funkční celek určený k dlouhodobému pronájmu. I proto zde například není až tolik úložného prostoru, i když majiteli běžného bytu by se asi počet skříní, objem malé šatny a také technické koupelny s pračkou, sušičkou, vysavačem i žehličkou a žehlícím prknem zdál více než dostatečný.

Luxusní byt v secesním domě v Praze vás ohromí nejen malovaným stropem

Mimopražští majitelé sem přijíždějí za kulturou, sportem či obchodem, protože nechtějí bydlet v hotelu. A byť jde o historické centrum, nemají problém s parkováním. Díky vybudování sníženého suterénu se zde podařilo umístit parkovací zakladač pomocí vrtaných pilot, kapacita je tak 20 parkovacích míst. Jen majitelé obrovitých SUV mají smůlu, rozměry zakladače jsou limitované...

Návrh i kompletní realizace

Za autorským návrhem i realizací interiéru bytu 4+kk stojí značka Vimislicki, která projekt zpracovala od první studie až po finální předání. „Návrh od začátku pracoval s klidem, proporcí a materiálovou střídmostí. Cílem nebylo vytvořit interiér, který na sebe upozorňuje, ale prostor, který je přirozený, čitelný a dlouhodobě funkční, říká autor návrhu Lukáš Třešňák.

Hlavnímu obytnému prostoru dominuje oblý kuchyňský ostrůvek z travertinu a velký jídelní stůl od italské značky Arte Brotto, jídelní židle jsou od Freifrau, svítidla od Brokisu.
Hlavnímu obytnému prostoru dominuje oblý kuchyňský ostrůvek z travertinu a velký jídelní stůl od italské značky Arte Brotto, jídelní židle jsou od Freifrau, svítidla od Brokisu a sedací souprava od Ditre Italia.
Opěrky na pohovce lze přemístit podle potřeby, jsou na ní jen volně položené.
Hlavnímu obytnému prostoru dominuje oblý kuchyňský ostrůvek z travertinu a velký jídelní stůl od italské značky Arte Brotto, jídelní židle jsou od Freifrau, svítidla od Brokisu a sedací souprava od Ditre Italia.
23 fotografií

V nadčasovém interiéru převažují teplé zemité pískové, okrové a hnědé barvy, s nimiž si výborně rozumí právě i použitý travertin a měděné tóny na řadě detailů. Třeba dodavatel lustrů Brokis byl ochotný nastříkat rozety svých svítidel Whistle právě na „měděno“.

V takovém provedení je i podnoží stolu, kuchyňská baterie Gessi (za 310 tisíc korun!), která vám dokáže nabídnout vodu perlivou, jemně perlivou, lehce chlazenou, hodně chlazenou nebo naopak vařící… Ve stejném barevném provedení jsou i magnetická designová madla YES! od české značky M&T a další baterie či úchytky.

„Výhodou bylo, že návrh i realizace vznikaly pod jednou značkou. Od začátku jsme věděli, jaké technické limity i možnosti máme, a mohli jsme návrh připravit tak, aby byl realizovatelný přesně ve stejné podobě, v jaké jsme jej navrhli,“ říká Jakub Vymyslický, spolumajitel a ředitel společnosti Vimislicki.

Ta udělala velmi taktický krok, když před dvěma roky koupila zavedenou výrobní firmu se zkušenými řemeslníky, protože majitel odcházel do důchodu a neměl ji komu předat. Proto se značka spojovaná zejména s výrobou unikátních designových výtahů mohla pustit i do velkých projektů interiérů na míru.

Úspěšný mladý IT specialista si pořídil opravdu luxusní velký byt 4+kk

Příjemná dispozice

Centrum bytu tvoří téměř padesátimetrový hlavní obytný prostor, propojující kuchyň s velkou vinotékou, jídelní část a obývací zónu do jednoho plynulého celku. Právě v této části tak vynikne unikátní přednost stavby, jako jediná stavba v Pařížské ulici nabízí okna od podlahy až ke stropu, tedy takzvaně na plnou výšku.

K nepřehlédnutí je travertinový kuchyňský ostrůvek. „Byl to technologicky nejsložitější prvek celého interiéru. Každý detail jsme museli vyřešit předem, od tvaru oblouku přes drážkování až po samotnou montáž. Na první pohled působí jednoduše, ale stojí za ním obrovské množství precizní práce,“ doplňuje Stanislav Zbranek, výrobní ředitel společnosti Vimislicki.

A zdaleka nešlo jen o výrobu a montáž, Zbranek taktně nezdůrazňuje, že bylo nutné mnohé kusy vynosit do příslušného patra ručně, a to včetně těžkého ostrůvku z křehkého kamene...Travertin se promítá i do dalších prvků, například do pracovního stolu s drážkovanou kamennou nohou nebo drobných architektonických detailů.

Ale travertin není jediným zajímavým materiálem, zaujme také dřevo Latho Capri s výraznou strukturou, které se objevuje na komodách i jako obklad v ložnicích, kde je zakomponováno do čalouněných čel postelí.

Důležité jsou také moderní technologie, třeba americký systém chytré domácnosti Control4, včetně integrovaného ozvučení Bang & Olufsen.

Proměna domu vás nadchne, z neobývané půdy mají luxusní podkroví

O stavbě a architektovi

Proměnu budovy navrhl světoznámý chorvatský architekt Viktor Udzenija, který založil svůj stejnojmenný ateliér v Dubaji a v roce 2020 svou působnost rozšířil i na Prahu. Ve svém globálním projektovém portfoliu, od Londýna po Dubaj, se Udzenija zaměřuje na luxusní rezidenční, retailový a komerční design.
Vystudoval architekturu na prestižní Technické univerzitě v Mnichově a profesní kariéru zahájil v londýnském ateliéru Foster + Partners.

Projekt Pařížská 25, za nímž architekt Udzenija stojí, kombinuje prémiové bydlení a luxusní retailové prostory na jedné z nejlukrativnějších adres v Praze. Moderní a elegantní budova se pyšní dominantní rohovou fasádou a velkoformátovými skleněnými výlohami s výhledem do ulic Pařížská a 17. listopadu.

Že zde stálo něco jiného? Z původní budovy ze 70. let minulého století zůstal jen ocelový nosný skelet a podlahové desky jednotlivých podlaží. Rekonstrukce trvala 6,5 roku, byť nešlo o památkově chráněnou budovu. Původní konstrukce byla zachována, ale musela být opětovně posouzena a poddimenzovaná místa bylo třeba posílit. Polyfunkční budova má jedno podzemní a osm nadzemních podlaží o celkové užitné ploše 5 150 m².

V budově se podařilo využít i některá původní díla, například bronzové reliéfy z fasády od umělců Jiřího Babíčka a Zdeňka Kolářského. Největší z nich dnes tvoří dominantu vstupní recepce a další dva zdobí fasádu z ulice 17. listopadu.

Veliké okenní portály doplňují zlatavé břity.

Rekonstrukce přinesla stavbě řadu ocenění:

  • Realitní projekt roku, Cena odborné poroty, 2023
  • Realitní projekt roku, Cena architektů, 2023
  • Best of Realty, 1. místo v kategorii Menší rezidenční budovy, 2024
  • CIJ Awards, 1. místo v kategorii Best Luxury Residential, 2024
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Na dům v Brně finančně nedosáhl, tak si svépomocí postavil dřevostavbu

Dům má tvar jednoduchého kvádru s klasickou sedlovou střechou se sklonem 45°,...

Veverská Bítýška je malebná obec s výborným spojením do Brna, co by kamenem dohodil od brněnské přehrady. Na návštěvu můžete přijet i parníkem. Právě v této obci si mladý pár postavil...

Milovník kávy a sportu si v Praze pořídil luxusní byt i s ložnicemi pro hosty

Kuchyň německého výrobce Bulthaup je laděna tak, aby se shodovala se zbytkem...

Zahraniční klient a majitel bytu s plochou 170 m2 v novostavbě v Praze požadoval vytvoření komfortního zázemí. Očekával dodání interiéru na klíč. Vášnivý barista a sportovec vložil svou důvěru v...

Na svahu nad Berounkou se usadila Vlaštovka, úžasná dřevostavba pro rodinu

Dřevostavba na jižním svahu je umístěna v horní části svahu, kde jsou nejlepší...

Rekreační oblasti v blízkosti Prahy se mění, přibývají v nich klasické rodinné domy. Ne vždy bývá návrh architektonicky dostatečně citlivý, aby novostavba mezi chaty zapadla. To však rozhodně neplatí...

Snili o přírodě. Atriový dům si postavili v krásném údolí u hradu Pernštejn

Po padesáti letech života ve městě se obyvatelé domu rozhodli pro radikální...

V údolí zelených kopců nedaleko hradu Pernštejn vznikl dům, který spojuje moderní bydlení s krásou okolní přírody. Autorem je architekt Ivo Stejskal z brněnského studia AOSI.

Sestra Alice Bendové si splnila sen. Bydlí v Břežanech a chystá velké změny

Kromě Andrey, manžela a synů dům obývá také smečka zvířat.

Jméno Andrea Burešová Lišková mají milovníci dortů spojené se značkou Cukrařinka a čtenáři společenských rubrik vědí, že je to sestra herečky Alice Bendové. Andree se splnil sen – bydlet na klidném...

Luxusní byt za desítky milionů v Pařížské ulici si koupil hned první zájemce

Hlavnímu obytnému prostoru dominuje oblý kuchyňský ostrůvek z travertinu a...

Takové množství nej jen tak nenajdete. Pařížská ulice v Praze je samozřejmě nejdražší ulicí v Česku (a 20. na světě), ale pochlubit se může i stavbou, která za svou rekonstrukci získala hned několik...

31. ledna 2026

Jak opticky zvětšit malý obývák? Vyzkoušejte osvědčené triky designérů

Malý obývák

Malý obývací pokoj nemusí být stísněný. Často totiž nerozhodují metry čtvereční, ale způsob, jakým ošálíte lidské oko. Interiérový design není jen o estetice, je to hra s perspektivou, odrazy a...

30. ledna 2026

Na prodej byla jen parcela velká 50 m2. Postavili si na ní pohodlný rodinný dům

Padesát metrů čtverečních, to je velmi příjemné 1+kk. Ovšem když ta plošná...

Na pouhých padesáti metrech čtverečních v srdci vietnamského Ho Či Minova Města vyrostl čtyřpatrový rodinný dům pro pět lidí. Architekti z NAQI & Partners využili centrální atrium, vertikální členění...

30. ledna 2026

Na svahu nad Berounkou se usadila Vlaštovka, úžasná dřevostavba pro rodinu

Dřevostavba na jižním svahu je umístěna v horní části svahu, kde jsou nejlepší...

Rekreační oblasti v blízkosti Prahy se mění, přibývají v nich klasické rodinné domy. Ne vždy bývá návrh architektonicky dostatečně citlivý, aby novostavba mezi chaty zapadla. To však rozhodně neplatí...

30. ledna 2026

Snili o přírodě. Atriový dům si postavili v krásném údolí u hradu Pernštejn

Po padesáti letech života ve městě se obyvatelé domu rozhodli pro radikální...

V údolí zelených kopců nedaleko hradu Pernštejn vznikl dům, který spojuje moderní bydlení s krásou okolní přírody. Autorem je architekt Ivo Stejskal z brněnského studia AOSI.

29. ledna 2026

Sci-fi domek připomíná konzervu, slouží i jako přístřešek pro auto

Konstrukci domu podpírá ocelový sloup ve tvaru písmene V ukotvený na šroubových...

Rodina se dvěma malými dětmi toužila po bydlení, které by jim časem vyhovovalo i na stáří. Jejich představu přetavilo do reality torontské studio Weiss Architecture + Urbanism. Výsledkem je druhý dům...

29. ledna 2026

Sestra Alice Bendové si splnila sen. Bydlí v Břežanech a chystá velké změny

Kromě Andrey, manžela a synů dům obývá také smečka zvířat.

Jméno Andrea Burešová Lišková mají milovníci dortů spojené se značkou Cukrařinka a čtenáři společenských rubrik vědí, že je to sestra herečky Alice Bendové. Andree se splnil sen – bydlet na klidném...

28. ledna 2026

Dům si zařídili v retro stylu, jeho cena několikanásobně stoupla

Originální pohovka Craft Associates 2404–S od Adriana Pearsalla dokonale...

Obliba retra je stále hodně vysoká. To dokazuje i mladý pár, který proměnil svůj dům v dokonale věrnou vzpomínku na 60. léta. Jeho cena na realitním trhu tak výrazně stoupla, to majitelé ani...

28. ledna 2026

Drobné opravy v nájemním bytě nás ničí. Kdy platí nájemník a kdy majitel?

Premium
Zákon do jisté míry chrání nájemce jako slabší stranu.

Deset let bydlíme v nájemním bytě v novostavbě. Byli jsme úplně první nájemníci, a tak bylo veškeré vybavení nové. Ve smlouvě máme uvedeno, že máme hradit drobné opravy do 5 tisíc na jeden výrobek....

27. ledna 2026

Barevný masakr. Dům slavného hudebníka Franka Zappy hraje všemi barvami

„Barva na stropě vše propojuje, bílý strop pokoj rozpůlí,“ tvrdí zakladatel...

Dům pro hosty v Los Angeles, který byl v sedmdesátých letech součástí rezidence legendárního amerického hudebníka Franka Zappy, prošel pozoruhodnou barevnou proměnou.

27. ledna 2026

Nekupuj ty nesmysly, huboval ji manžel. Teď žena vyhrála sídlo za 125 milionů

Britka Nicola Dickinsonová roky poslouchala manželovy vtipy o tom, že v...

Britka Nicola Dickinsonová roky poslouchala manželovy vtipy o tom, že v soutěžích nikdy nic nevyhraje. Její muž Martyn ji prosil, ať už konečně přestane utrácet za losy. Nicola ho neposlechla – a...

26. ledna 2026

Milovník kávy a sportu si v Praze pořídil luxusní byt i s ložnicemi pro hosty

Kuchyň německého výrobce Bulthaup je laděna tak, aby se shodovala se zbytkem...

Zahraniční klient a majitel bytu s plochou 170 m2 v novostavbě v Praze požadoval vytvoření komfortního zázemí. Očekával dodání interiéru na klíč. Vášnivý barista a sportovec vložil svou důvěru v...

26. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.