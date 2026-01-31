Byt s dispozicí 4+kk a plochou 130 m2 zvládla firma zařídit v neuvěřitelném termínu, od listopadu 2025 do konce ledna 2026, 2. února tohoto roku se tak už bude do bytu stěhovat nový nájemník.
„Vystřídalo se zde 15 profesí, byly momenty, kdy zde najednou pracovaly desítky lidí, k tomu si přidejte materiály a nářadí,“ prozrazuje designér Lukáš Třešňák, který interiér navrhoval.
Přitom kromě typového nábytku, převážně italské provenience, zde najdete většinu zařízení vyrobeného na míru právě společností Vimislicki a firmami, s nimiž spolupracuje.
A nejde jen tak o ledajaké kousky. Třeba zaoblený kuchyňský ostrůvek je obložený travertinem s jemným drážkováním a odkazuje na architekturu celého domu. Ten je obložený právě italským travertinem a jako jediná stavba na světě má vzor kamene tažený v jednom kuse, jak upozorňuje Lukáš Třešňák .
Investiční záležitost
Při plánování rekonstrukce celého domu se počítalo s nájemním bydlením, ale nakonec se záměr změnil. Apartmány si zde koupili lidé, kteří počítají s jejich pronájmem.
„Ceny nízké nebyly, ale když se třeba tento byt objevil na neveřejném trhu, během 14 dní se ozvali hned čtyři zájemci a hned první jej koupil, a to viděl jen hrubou stavbu a vizualizace,“ prozrazuje designér Třešňák, který v objektu Pařížská 25 navrhl i vzorový byt.
Během jediného roku dosáhlo zhodnocení investice neuvěřitelné částky, a to 30 procent, tak šly ceny nahoru. Pro někoho může být i překvapením, že byty si zde koupili pouze čeští investoři.
Byt navrhl Lukáš Třešňák jako nadčasový, plně funkční celek určený k dlouhodobému pronájmu. I proto zde například není až tolik úložného prostoru, i když majiteli běžného bytu by se asi počet skříní, objem malé šatny a také technické koupelny s pračkou, sušičkou, vysavačem i žehličkou a žehlícím prknem zdál více než dostatečný.
Mimopražští majitelé sem přijíždějí za kulturou, sportem či obchodem, protože nechtějí bydlet v hotelu. A byť jde o historické centrum, nemají problém s parkováním. Díky vybudování sníženého suterénu se zde podařilo umístit parkovací zakladač pomocí vrtaných pilot, kapacita je tak 20 parkovacích míst. Jen majitelé obrovitých SUV mají smůlu, rozměry zakladače jsou limitované...
Návrh i kompletní realizace
Za autorským návrhem i realizací interiéru bytu 4+kk stojí značka Vimislicki, která projekt zpracovala od první studie až po finální předání. „Návrh od začátku pracoval s klidem, proporcí a materiálovou střídmostí. Cílem nebylo vytvořit interiér, který na sebe upozorňuje, ale prostor, který je přirozený, čitelný a dlouhodobě funkční,“ říká autor návrhu Lukáš Třešňák.
V nadčasovém interiéru převažují teplé zemité pískové, okrové a hnědé barvy, s nimiž si výborně rozumí právě i použitý travertin a měděné tóny na řadě detailů. Třeba dodavatel lustrů Brokis byl ochotný nastříkat rozety svých svítidel Whistle právě na „měděno“.
V takovém provedení je i podnoží stolu, kuchyňská baterie Gessi (za 310 tisíc korun!), která vám dokáže nabídnout vodu perlivou, jemně perlivou, lehce chlazenou, hodně chlazenou nebo naopak vařící… Ve stejném barevném provedení jsou i magnetická designová madla YES! od české značky M&T a další baterie či úchytky.
„Výhodou bylo, že návrh i realizace vznikaly pod jednou značkou. Od začátku jsme věděli, jaké technické limity i možnosti máme, a mohli jsme návrh připravit tak, aby byl realizovatelný přesně ve stejné podobě, v jaké jsme jej navrhli,“ říká Jakub Vymyslický, spolumajitel a ředitel společnosti Vimislicki.
Ta udělala velmi taktický krok, když před dvěma roky koupila zavedenou výrobní firmu se zkušenými řemeslníky, protože majitel odcházel do důchodu a neměl ji komu předat. Proto se značka spojovaná zejména s výrobou unikátních designových výtahů mohla pustit i do velkých projektů interiérů na míru.
Příjemná dispozice
Centrum bytu tvoří téměř padesátimetrový hlavní obytný prostor, propojující kuchyň s velkou vinotékou, jídelní část a obývací zónu do jednoho plynulého celku. Právě v této části tak vynikne unikátní přednost stavby, jako jediná stavba v Pařížské ulici nabízí okna od podlahy až ke stropu, tedy takzvaně na plnou výšku.
K nepřehlédnutí je travertinový kuchyňský ostrůvek. „Byl to technologicky nejsložitější prvek celého interiéru. Každý detail jsme museli vyřešit předem, od tvaru oblouku přes drážkování až po samotnou montáž. Na první pohled působí jednoduše, ale stojí za ním obrovské množství precizní práce,“ doplňuje Stanislav Zbranek, výrobní ředitel společnosti Vimislicki.
A zdaleka nešlo jen o výrobu a montáž, Zbranek taktně nezdůrazňuje, že bylo nutné mnohé kusy vynosit do příslušného patra ručně, a to včetně těžkého ostrůvku z křehkého kamene...Travertin se promítá i do dalších prvků, například do pracovního stolu s drážkovanou kamennou nohou nebo drobných architektonických detailů.
Ale travertin není jediným zajímavým materiálem, zaujme také dřevo Latho Capri s výraznou strukturou, které se objevuje na komodách i jako obklad v ložnicích, kde je zakomponováno do čalouněných čel postelí.
Důležité jsou také moderní technologie, třeba americký systém chytré domácnosti Control4, včetně integrovaného ozvučení Bang & Olufsen.
O stavbě a architektovi
Proměnu budovy navrhl světoznámý chorvatský architekt Viktor Udzenija, který založil svůj stejnojmenný ateliér v Dubaji a v roce 2020 svou působnost rozšířil i na Prahu. Ve svém globálním projektovém portfoliu, od Londýna po Dubaj, se Udzenija zaměřuje na luxusní rezidenční, retailový a komerční design.
Projekt Pařížská 25, za nímž architekt Udzenija stojí, kombinuje prémiové bydlení a luxusní retailové prostory na jedné z nejlukrativnějších adres v Praze. Moderní a elegantní budova se pyšní dominantní rohovou fasádou a velkoformátovými skleněnými výlohami s výhledem do ulic Pařížská a 17. listopadu.
Že zde stálo něco jiného? Z původní budovy ze 70. let minulého století zůstal jen ocelový nosný skelet a podlahové desky jednotlivých podlaží. Rekonstrukce trvala 6,5 roku, byť nešlo o památkově chráněnou budovu. Původní konstrukce byla zachována, ale musela být opětovně posouzena a poddimenzovaná místa bylo třeba posílit. Polyfunkční budova má jedno podzemní a osm nadzemních podlaží o celkové užitné ploše 5 150 m².
V budově se podařilo využít i některá původní díla, například bronzové reliéfy z fasády od umělců Jiřího Babíčka a Zdeňka Kolářského. Největší z nich dnes tvoří dominantu vstupní recepce a další dva zdobí fasádu z ulice 17. listopadu.
Rekonstrukce přinesla stavbě řadu ocenění: