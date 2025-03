Mezonet má pracovnu ve stylu retro her, dětský pokoj je jako zámek Lednice

Velký podíl na konečném výsledku má hlavní část bytu, obývací pokoj spojený s kuchyní. „Dostatek přirozeného světla zajišťuje prosklená čelní stěna s posuvnými portálovými dveřmi vedoucími na terasu. Další světlo proniká z části terasy se zelení, která je promyšleně začleněna do půdorysu prvního podlaží bytu,“ popisuje Dita Staňková ze studia Živý interiér.

Dominantu kuchyně představuje ostrůvek, jehož zadní strana je obložena přírodním kamenem, žulou „Black Cosmic“. Tento exkluzivní materiál, s jeho unikátní kresbou a texturou, se opakuje také na pracovní desce, zádové desce i na odlitém dřezu.

Svůj návrh přihlásila designérka do soutěže Interiér roku 2024 v kategorii Soukromý interiér – Novostavba. Do desátého ročníku soutěže mohli hlásit čeští a slovenští architekti a interiéroví designéři soukromé i veřejné interiéry, které byly dokončeny v průběhu roku 2024. Uzávěrka byla 22. února 2025.

Důraz na kvalitu

V celém mezonetu s plochou 200 m2 použila designérka luxusní a vysoce kvalitní nábytek vyrobený na míru, tak také kusový. Například jídelní stůl s pevnou a originální podnoží Bach v kombinaci s elegantními koženými židlemi Queen od renomované značky Bontempi Casa dodávají jídelnímu prostoru jedinečný šarm.

V obývacím pokoji dominuje zase kožená sedací souprava Toby Wing od Calia Italia, která nabízí nejen stylový design, ale i maximální komfort.

Osvětlení místnosti je napojeno na inteligentní domácnost. Byla použita kombinace liniových a bodových svítidel s chytrými žárovkami Philips Hue, které umožňují nastavení různých světelných scén podle aktuální nálady. Atmosféru podtrhuje i LED osvětlení integrované do nábytku.

Přehlédnout nelze ani umění českých sklářů, a to luxusní lustry značky Bomma z kolekce Lens, které dodávají prostoru eleganci a vyniknou jak nad jídelním, tak nad konferenčním stolem. Nábytek na míru zhotovila Syma living.

Neobvyklé požadavky

„Klient si přál, aby interiér pracovny nesl velmi osobní a nostalgické téma, a to game zone ve stylu osmibitových retro her z 90. let. Inspiraci jsem čerpala z jedné z nejoblíbenějších her té doby, Doomu,“ popisuje Dita Staňková.

A pokračuje: „Podzemní atmosféru, typickou pro hru, evokuje luxusní hrubá stěrka Granite s příměsí, která připomíná kořeny prorůstající stěnami. Celkovou atmosféru prostoru dotváří luxusní lustr Slamp Avia, jehož amorfní, až mimozemský tvar dodává místnosti jedinečný futuristický nádech.“

Prostor pro potomky

Dětský pokoj se měl dětem natolik zalíbil, aby se na něj těšily a začaly spát samy. „Klient nabídl jako příklad pokoj s hradní tematikou z Airbnb bytu na Floridě, který však na mě svou okázalostí působil trochu nevkusně. Motiv pohádkového zámku jsem zachovala, ale pojala jej s maximální jednoduchostí, aby design zůstal elegantní, funkční a také realizovatelný za akceptovatelnou cenu,“ objasňuje designérka svůj přístup.

Dominantním zdobným prvkem se staly věžičky inspirované zámkem Lednice, podsvícené LED pásky, které dodávají prostoru jemný a působivý akcent. Přírodní březová překližka, použitá jako hlavní materiál, připomíná světlou fasádu Lednického zámku a přidává interiéru přirozený a harmonický tón.

„Celý pokoj jsem koncipovala tak, aby byl hravý, funkční a bezpečný. LED pásky napojené na chytré osvětlení Philips Hue jsou rozmístěny po celém prostoru. Lemují věže, police i skříně. Díky možnosti nastavení různých barevných světelných scén lze měnit atmosféru pokoje podle nálady dětí,“ říká autorka.

Celý koncept podle ní propojuje svět pohádky a praktičnosti, hravý interiér je zároveň bezpečný a vysoce funkční.