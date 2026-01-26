Milovník kávy a sportu si v Praze pořídil luxusní byt i s ložnicemi pro hosty

Zahraniční klient a majitel bytu s plochou 170 m2 v novostavbě v Praze požadoval vytvoření komfortního zázemí. Očekával dodání interiéru na klíč. Vášnivý barista a sportovec vložil svou důvěru v dovednosti architektů Matěje Mlcha a Filipa Hejzlara z architektonického ateliéru de.fakto.
Kuchyň německého výrobce Bulthaup je laděna tak, aby se shodovala se zbytkem...

Kuchyň německého výrobce Bulthaup je laděna tak, aby se shodovala se zbytkem interiéru. Spolupráce s výrobcem kuchyní Bulthaup ateliéru pomohla zredukovat objem vlastní výroby a časově zjednodušit proces realizace. | foto: Lukáš Hausenblas

Investor si přál z tohoto místa vytvořit příjemné útočiště a důstojné zázemí,...
Kuchyňský ostrov je doplněn atypickým jídelním stolem pro šest osob z dílny...
Relaxační prostor obývacího prostoru dotvářejí závěsná skleněná stropní...
Obývacímu pokoji dominuje prostorná modulová sedací souprava Absent...
Majitel se rozhodl pro studio de.fakto na základě jeho dlouhodobé spolupráce s developerem projektu, a především pro jeho schopnost dodat kompletní realizaci na klíč.

„Majitelé nám v úvodu spolupráce nastínili preferovanou atmosféru a design, který spočíval zejména v kombinaci tmavých povrchů, a jistý punc exkluzivity, kterou si přáli do interiéru vnést. Soustředili jsme se především na vhodné uzpůsobení dispozice představám klienta,“ popisuje architekt Matěj Mlch.

Jedním z požadavků bylo vytvoření zázemí až pro čtyři hosty, kteří mohou v bytě krátkodobě pobývat. Specifický požadavek se týkal čtyř samostatných lůžek ve dvou pokojích určených hostům.

Prostor nejen pro kávu

Majitel si také přál upřednostnit obývací část před jídelní a také sedací soupravu, která by umožnila pohodlné usazení více osob. Protože je majitel vášnivým baristou s profesionálním vybavením, bylo třeba v rámci kuchyně upravit prostor tak, aby nenarušil čistý design celé kuchyňské části.

Vybavení pro kávovar, mlýnek i oplach nádobí je proto umístěno v kapsové skříni v levé části kuchyně. Jako sportovec a cyklista, který se věnuje sportu velmi intenzivně, potřeboval majitel také konkrétně upravenou tréninkovou místnost.

Úspěšný mladý IT specialista si pořídil opravdu luxusní velký byt 4+kk

„Bylo však nezbytné se vypořádat s několika nedostatky původní dispozice. Vstupní prostor byl původně rozdělený příčkou na část zádveří a navazující chodbu. Vzhledem k hloubce jeho dispozice bylo vhodné sjednotit a udělat prostornější, aby více korespondoval se standardem zbývající části bytu,“ popisuje Matěj Mlch.

K optickému zvětšení vstupního prostoru použili architekti obložení jedné ze stěn zrcadly, a to včetně dveří na denní WC. Zároveň při výběru materiálů volili velkoformátovou keramiku ve vysokém lesku a využili její schopnost odrazu světla v úzkých komunikačních zónách.

„Inspirace pro interiér vzešla z charakteru klienta a jeho zadání. Určitě jsme se maličko inspirovali okázalostí Středního východu a záměrně zvolili velmi výraznou kresbu keramiky nebo efektní skleněná svítidla. V bytě panuje velmi příjemná atmosféra, i když se někomu může zdát materiálová kombinace příliš tmavá,“ uvádí architekt.

A dodává: „Je potřeba zmínit, že jsme vycházeli z již dokončeného bytu, bez možnosti klientských změn. Právě proto jsme kombinaci materiálů podřídili stávajícím povrchům, zejména masivní dubové podlaze v přírodním odstínu.“

Luxusnímu bytu 5+1 vévodí obří reproduktory. Má i byt pro návštěvu

Vzhledem k požadavku na výrazný a tmavý interiér tak jako nosný materiál zvolili tmavě lakovanou MDF desku. Na místo výmalby použili pro exponované stěny betonové stěrky. Vybavení a povrchy koupelen jsou původní ze standardu developera.

Když technologie dělají problémy

Studio se během realizace muselo vypořádat nejen s nevhodně umístěnou rekuperační jednotkou, která zabírá celou prostřední část skříně na chodbě, ale také s chytrou elektroinstalací, která v tomto vyšším standardu bytu byla už v základu.

„Její rozšíření a adaptace na nový interiér byly nákladnou a v několika ohledech i limitující částí přestavby. Limit v obývací části tvoří jádro, které prochází prostorem vedle kuchyňského ostrova a do jisté míry definuje možnosti uspořádání prostoru. To jsme obložili dýhovanými deskami a doplnili je na stranách o decentní knihovny tak, aby měl tento prvek v interiéru i své praktické využití,“ vysvětluje Matěj Mlch.

Kuchyň německého výrobce Bulthaup je laděna tak, aby se shodovala se zbytkem interiéru. Spolupráce s výrobcem kuchyní Bulthaup ateliéru pomohla zredukovat objem vlastní výroby a časově zjednodušit proces realizace.
Investor si přál z tohoto místa vytvořit příjemné útočiště a důstojné zázemí, na které se může během svých cest těšit.
Kuchyňský ostrov je doplněn atypickým jídelním stolem pro šest osob z dílny de.fakto. Doplňují jej čalouněné židle Clara (Bontempi) a svítidla Phenomena (Bomma).
Relaxační prostor obývacího prostoru dotvářejí závěsná skleněná stropní svítidla Lens (Bomma).
Skvělými vychytávkami je kvalitní a atraktivní interiér obdařen hojně. Skrývá například dveře do hlavní ložnice, která sousedí s obývacím pokojem. Typové dveře byly nahrazeny dveřmi zakomponovanými v předsazeném dýhovaném obkladu, jenž po obvodu osvětluje keramiku. Prvek je přínosný pro větší soukromí ložnice, ale i pro obývací část, kterou stěna definuje.

Praktické řešení nabídlo i nahrazení standardních dveří vedoucích z chodby do obývacího prostoru za atypické skleněné dveře, které umožňují otevírání oběma směry, propouštějí do hluboké chodby světlo a zároveň svým designem celek nijak nenarušují.

Dům s nádhernými výhledy je plný dřeva, díky sklu má i spoustu světla

Výsledný interiér zaznamenal úspěch. Majitel ocenil zejména komplexnost služby ateliéru de.fakto a zaštítění celého realizačního procesu až do nejmenších detailů. Velmi se radoval z uzavíratelného prostoru kuchyně určeného pro přípravu kávy. 

„V návrhu jsme intenzivně pracovali i s celkovým nasvícením interiéru a vzhledem k možnostem využití ´inteligence´ v bytě i s různými světelnými scénami. Důležitá tedy byla realizace sádrokartonových podhledů nejen pro vedení elektroinstalací, ale zejména pro modelaci kapes v podhledu pro ambientní osvětlení obývacího prostoru a ložnice,“ doplňuje na závěr architekt Matěj Mlch.

O studiu

Ateliér de.fakto se zabývá všemi typy zadání, u nichž jsou od počátku kladeny vysoké nároky na architektonickou formu díla a individuální přístup. Cílem a závazkem je absorbování veškerých aspektů záměru investora a návrh takového řešení, které je bez výjimky splní a svou formou s důrazem na detail bude jeho očekávání i překonávat.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Moderní byt.

Zahraniční klient a majitel bytu s plochou 170 m2 v novostavbě v Praze požadoval vytvoření komfortního zázemí. Očekával dodání interiéru na klíč. Vášnivý barista a sportovec vložil svou důvěru v...

