Majitel se rozhodl pro studio de.fakto na základě jeho dlouhodobé spolupráce s developerem projektu, a především pro jeho schopnost dodat kompletní realizaci na klíč.
„Majitelé nám v úvodu spolupráce nastínili preferovanou atmosféru a design, který spočíval zejména v kombinaci tmavých povrchů, a jistý punc exkluzivity, kterou si přáli do interiéru vnést. Soustředili jsme se především na vhodné uzpůsobení dispozice představám klienta,“ popisuje architekt Matěj Mlch.
Jedním z požadavků bylo vytvoření zázemí až pro čtyři hosty, kteří mohou v bytě krátkodobě pobývat. Specifický požadavek se týkal čtyř samostatných lůžek ve dvou pokojích určených hostům.
Prostor nejen pro kávu
Majitel si také přál upřednostnit obývací část před jídelní a také sedací soupravu, která by umožnila pohodlné usazení více osob. Protože je majitel vášnivým baristou s profesionálním vybavením, bylo třeba v rámci kuchyně upravit prostor tak, aby nenarušil čistý design celé kuchyňské části.
Vybavení pro kávovar, mlýnek i oplach nádobí je proto umístěno v kapsové skříni v levé části kuchyně. Jako sportovec a cyklista, který se věnuje sportu velmi intenzivně, potřeboval majitel také konkrétně upravenou tréninkovou místnost.
„Bylo však nezbytné se vypořádat s několika nedostatky původní dispozice. Vstupní prostor byl původně rozdělený příčkou na část zádveří a navazující chodbu. Vzhledem k hloubce jeho dispozice bylo vhodné sjednotit a udělat prostornější, aby více korespondoval se standardem zbývající části bytu,“ popisuje Matěj Mlch.
K optickému zvětšení vstupního prostoru použili architekti obložení jedné ze stěn zrcadly, a to včetně dveří na denní WC. Zároveň při výběru materiálů volili velkoformátovou keramiku ve vysokém lesku a využili její schopnost odrazu světla v úzkých komunikačních zónách.
„Inspirace pro interiér vzešla z charakteru klienta a jeho zadání. Určitě jsme se maličko inspirovali okázalostí Středního východu a záměrně zvolili velmi výraznou kresbu keramiky nebo efektní skleněná svítidla. V bytě panuje velmi příjemná atmosféra, i když se někomu může zdát materiálová kombinace příliš tmavá,“ uvádí architekt.
A dodává: „Je potřeba zmínit, že jsme vycházeli z již dokončeného bytu, bez možnosti klientských změn. Právě proto jsme kombinaci materiálů podřídili stávajícím povrchům, zejména masivní dubové podlaze v přírodním odstínu.“
Vzhledem k požadavku na výrazný a tmavý interiér tak jako nosný materiál zvolili tmavě lakovanou MDF desku. Na místo výmalby použili pro exponované stěny betonové stěrky. Vybavení a povrchy koupelen jsou původní ze standardu developera.
Když technologie dělají problémy
Studio se během realizace muselo vypořádat nejen s nevhodně umístěnou rekuperační jednotkou, která zabírá celou prostřední část skříně na chodbě, ale také s chytrou elektroinstalací, která v tomto vyšším standardu bytu byla už v základu.
„Její rozšíření a adaptace na nový interiér byly nákladnou a v několika ohledech i limitující částí přestavby. Limit v obývací části tvoří jádro, které prochází prostorem vedle kuchyňského ostrova a do jisté míry definuje možnosti uspořádání prostoru. To jsme obložili dýhovanými deskami a doplnili je na stranách o decentní knihovny tak, aby měl tento prvek v interiéru i své praktické využití,“ vysvětluje Matěj Mlch.
Skvělými vychytávkami je kvalitní a atraktivní interiér obdařen hojně. Skrývá například dveře do hlavní ložnice, která sousedí s obývacím pokojem. Typové dveře byly nahrazeny dveřmi zakomponovanými v předsazeném dýhovaném obkladu, jenž po obvodu osvětluje keramiku. Prvek je přínosný pro větší soukromí ložnice, ale i pro obývací část, kterou stěna definuje.
Praktické řešení nabídlo i nahrazení standardních dveří vedoucích z chodby do obývacího prostoru za atypické skleněné dveře, které umožňují otevírání oběma směry, propouštějí do hluboké chodby světlo a zároveň svým designem celek nijak nenarušují.
Výsledný interiér zaznamenal úspěch. Majitel ocenil zejména komplexnost služby ateliéru de.fakto a zaštítění celého realizačního procesu až do nejmenších detailů. Velmi se radoval z uzavíratelného prostoru kuchyně určeného pro přípravu kávy.
„V návrhu jsme intenzivně pracovali i s celkovým nasvícením interiéru a vzhledem k možnostem využití ´inteligence´ v bytě i s různými světelnými scénami. Důležitá tedy byla realizace sádrokartonových podhledů nejen pro vedení elektroinstalací, ale zejména pro modelaci kapes v podhledu pro ambientní osvětlení obývacího prostoru a ložnice,“ doplňuje na závěr architekt Matěj Mlch.
O studiu
Ateliér de.fakto se zabývá všemi typy zadání, u nichž jsou od počátku kladeny vysoké nároky na architektonickou formu díla a individuální přístup. Cílem a závazkem je absorbování veškerých aspektů záměru investora a návrh takového řešení, které je bez výjimky splní a svou formou s důrazem na detail bude jeho očekávání i překonávat.
