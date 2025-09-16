Penthouse za 105 milionů v Praze. Luxusní bydlení, které bere dech

Lenka Weberová
V Praze se prodává luxusní byt za 105 milionů korun. Je to penthouse velký 271 metrů čtverečních a stojí v Holešovicích. V nabídce realitních kanceláří jsou však i další kvalitní nemovitosti, které nabízejí to nejlepší na pražském trhu.
Část 1/5

1. V Přístavu, Praha 7 - Holešovice

V Přístavu, Praha 7 - Holešovice
V Přístavu, Praha 7 - Holešovice
V Přístavu, Praha 7 - Holešovice
V Přístavu, Praha 7 - Holešovice
V Přístavu, Praha 7 - Holešovice
35 fotografií

Byt s dispozicí 4+kk a rozlohou 271 metrů čtverečních je na prodej za 105 milionů korun. Kompletně vybavený a nově dokončený penthouse nabízí jedinečné panoramatické výhledy z nejvyššího podlaží budovy Prague Marina Nova.

K bytu náleží terasa 74 m², dva balkony, dva sklepy, dvě samostatné garáže a dvě garážová stání. Byt je klimatizovaný, vybavený podlahovým topením, rekuperací a představuje špičku v rámci aktuální české bytové výstavby.

Obývací pokoj (99 m²) s východně orientovanou terasou s vířivkou představuje hlavní obytnou zónu bytu, na kterou navazují další dvě oddělené sekce ložnic. Master bedroom s balkonem a vlastní koupelnou s parní saunou je na sever, zatímco zbylé dvě ložnice (rovněž s vlastními koupelnami) jsou pak orientované na jih. V rámci zázemí bytu je k dispozici také prádelna nebo vlastní schodiště. Přístup je pak řešen výtahem přes čip.

Součástí nabídky je také kompletní vybavení včetně veškerých truhlářských prvků, nadstandard bytu byl řešen v nákladu desítek milionů. Dřevěné podlahy jsou vytápěné, teplotní komfort řeší klimatizace a rekuperace a zajímavým prvkem je také 17 metrů dlouhé okno na terasu, které se otevírá vlastním motorem.

V Přístavu, Praha 7 - Holešovice
V Přístavu, Praha 7 - Holešovice
V Přístavu, Praha 7 - Holešovice
V Přístavu, Praha 7 - Holešovice
35 fotografií


Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Z lásky ke koním. Rodina si postavila vysněný dům v krásných Modrých Horách

Petr a Petra nestavěli poprvé, měli už nejen zkušenost, ale i pěkný rodinný dům. Dojíždění za koníčkem jediné dcery Aničky – westernové disciplíny na koních – však pro ně představovalo výrazné...

Život s 200 spolubydlícími. Žena našla geniální způsob, jak ušetřit za nájem

Aurora Bianco vyměnila svůj malý pokoj ve východním Londýně za byt s 200 spolubydlícími a tvrdí, že jde o skvělý způsob, jak ušetřit.

Česká bída ve Zderazi. Šokující skalní bydlení pro tři generace mělo 15 m2

Není to jen ilustrace bídy a chudoby, ale též připomínka venkovské vynalézavosti. Obydlí vytesaná ve skále totiž garantovala pevnou střechu nad hlavou, suchý a relativně teplý prostor k obývání. Pro...

Žena proměnila byt v potápějící se Titanic i s ledovcem. Šílené, nebo geniální?

Sarah Bollová proměnila svůj byt v New Yorku v kompletní repliku ikonického amerického velkofilmu Titanic. Nezapomněla na velké schodiště, ani na smrtící ledovec. Pak pozvala svého partnera Hingea na...

Vila z doby Rakousko-Uherska se až zázračně vrátila ke svému půvabu

Reprezentační vila z dob Rakousko-uherské monarchie je součástí rozlehlé farmy. Po nesmyslných úpravách a navíc několikaletém chátrání, kdy byla opuštěná, ji noví majitelé vrátili původní lesk a...

Penthouse za 105 milionů v Praze. Luxusní bydlení, které bere dech

V Praze se prodává luxusní byt za 105 milionů korun. Je to penthouse velký 271 metrů čtverečních a stojí v Holešovicích. V nabídce realitních kanceláří jsou však i další kvalitní nemovitosti, které...

16. září 2025

Na chalupě v Jizerkách museli měnit krov i střechu, ale teď mají idylu

Když si Jiří Kunce v roce 2015 koupil starou chalupu v podhůří Jizerských hor, měl sen. Chtěl jí vrátit život a vytvořit místo, které bude nejen krásné, ale i funkční. O rok později se pustil do...

16. září 2025

Jak ochránit domov před nevítanou návštěvou? Základem jsou kvalitní dveře

Advertorial

Vykradený domov po návratu z dovolené? Téhle studené sprše se dá vyhnout kombinací různých opatření od spolupráce se sousedy až po moderní chytrá zařízení. Základem všeho však zůstávají pevné a...

15. září 2025

Do rodinného domu narvali parádní Boeing 727. Kokpit je kompletní, v trupu spí

Pro milovníky letectví máme skvělou zprávu. Na trhu se objevila neobvyklá nemovitost. K mání je dům s pozemkem o rozloze 32 hektarů a s vlastním letadlem Boeing 727, který je vložený do domu. Obydlí,...

15. září 2025

Vila z doby Rakousko-Uherska se až zázračně vrátila ke svému půvabu

Reprezentační vila z dob Rakousko-uherské monarchie je součástí rozlehlé farmy. Po nesmyslných úpravách a navíc několikaletém chátrání, kdy byla opuštěná, ji noví majitelé vrátili původní lesk a...

15. září 2025

Česká bída ve Zderazi. Šokující skalní bydlení pro tři generace mělo 15 m2

Není to jen ilustrace bídy a chudoby, ale též připomínka venkovské vynalézavosti. Obydlí vytesaná ve skále totiž garantovala pevnou střechu nad hlavou, suchý a relativně teplý prostor k obývání. Pro...

14. září 2025

Recept na šťastné manželství: navrhl dva sousedící domy, každý měl svůj

Architekt Robert Thorguson předběhl svou dobu: navrhl dva domy, které tvoří jeden komplex. První pro manželku, druhý pro sebe. Domy postavené v letech 1953 až 1957, známé jako Les a Šperkovnice,...

13. září 2025

Stavby v Praze i na Novém Zélandu. Loosův žák Kulka projektoval po celém světě

Minule jsme se při návštěvě rodiště Adolfa Loose zmínili, že se dnes budeme věnovat jednomu z jeho věrných žáků a spolupracovníků. Seznamme se proto s Heinrichem Kulkou.

12. září 2025  13:32,  aktualizováno  13:32

Z vily z 30. let je opět architektonický skvost, má i garáž pro šest aut

Historie některých domů by vydala na román. To platí i o vile v severních Čechách, která se z luxusního rodinného sídla proměnila na policejní stanici, pak školku a nakonec ji „naporcovali“ na...

12. září 2025

Žena proměnila byt v potápějící se Titanic i s ledovcem. Šílené, nebo geniální?

Sarah Bollová proměnila svůj byt v New Yorku v kompletní repliku ikonického amerického velkofilmu Titanic. Nezapomněla na velké schodiště, ani na smrtící ledovec. Pak pozvala svého partnera Hingea na...

12. září 2025

Z lásky ke koním. Rodina si postavila vysněný dům v krásných Modrých Horách

Petr a Petra nestavěli poprvé, měli už nejen zkušenost, ale i pěkný rodinný dům. Dojíždění za koníčkem jediné dcery Aničky – westernové disciplíny na koních – však pro ně představovalo výrazné...

11. září 2025

Jak si Ital představuje splněný sen: dům s bazénem u Lago di Garda

Mít dům nebo alespoň strávit dovolenou u Lago di Garda je sen mnoha lidí, nejen Italů. Nedávno byl v Gargnanu dokončený nový luxusní komplex pěti vil Sky Pool Villas, pod kterým je podepsané...

11. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.