Penthouse za 105 milionů v Praze. Luxusní bydlení, které bere dech

1. V Přístavu, Praha 7 - Holešovice
Byt s dispozicí 4+kk a rozlohou 271 metrů čtverečních je na prodej za 105 milionů korun. Kompletně vybavený a nově dokončený penthouse nabízí jedinečné panoramatické výhledy z nejvyššího podlaží budovy Prague Marina Nova.
K bytu náleží terasa 74 m², dva balkony, dva sklepy, dvě samostatné garáže a dvě garážová stání. Byt je klimatizovaný, vybavený podlahovým topením, rekuperací a představuje špičku v rámci aktuální české bytové výstavby.
Obývací pokoj (99 m²) s východně orientovanou terasou s vířivkou představuje hlavní obytnou zónu bytu, na kterou navazují další dvě oddělené sekce ložnic. Master bedroom s balkonem a vlastní koupelnou s parní saunou je na sever, zatímco zbylé dvě ložnice (rovněž s vlastními koupelnami) jsou pak orientované na jih. V rámci zázemí bytu je k dispozici také prádelna nebo vlastní schodiště. Přístup je pak řešen výtahem přes čip.
Součástí nabídky je také kompletní vybavení včetně veškerých truhlářských prvků, nadstandard bytu byl řešen v nákladu desítek milionů. Dřevěné podlahy jsou vytápěné, teplotní komfort řeší klimatizace a rekuperace a zajímavým prvkem je také 17 metrů dlouhé okno na terasu, které se otevírá vlastním motorem.