V britském hrabství Derbyshire se nachází dům jako vystřižený z filmů Jamese Bonda. Futuristické sídlo Goodacres se kromě luxusního vybavení pyšní i obřím wellness centrem s hypoxickou komorou, skrytou vířivkou a podzemní garáží s hydraulickým výtahem pro auta.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Jedním z nejvýraznějších rysů exteriéru jsou velkoformátová okna a prosklené stěny.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Sídlo se zhruba 1 115 metrů čtverečních obytné plochy se nabízí za 6 milionů liber, v přepočtu asi 168 milionů korun.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Nemovitost je vybavena inteligentním řízením, automatickými žaluziemi, integrovaným ozvučením, podlahovým vytápěním, sofistikovaným chlazením nebo rozsáhlou automatizací. Nic z toho není na první pohled vidět.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Vnější podoba Goodacres je přesně ten typ architektury, který si člověk všimne na první pohled – působí spíš jako moderní galerie nebo futuristická vila zasazená do krajiny než klasický venkovský dům.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Architektura domu Goodacres je zajímavá tím, že nejde jen o luxusní vilu, ale o promyšlený moderní dům, jehož návrh staví na třech hlavních principech: světlo, prostor a pohyb. Autoři projektu chtěli vytvořit stavbu, kde se jednoduché minimalistické formy propojí s nejmodernějšími technologiemi a s okolní krajinou Derbyshiru.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Nemovitost stojí u přehrady Carsington Water v Peak District a nejbližší soused je víc než míli daleko.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Vybavení z běžných řetězců tu rozhodně nenajdete. Současný majitel investoval do luxusního vybavení, které podtrhuje velkorysý prostor.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Dům byl navržen tak, aby respektoval svažitý terén a otevíral se směrem k vodní ploše a kopcům.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Moderní sídlo nabízí úžasné výhledy do okolní krajiny.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Přestože jde o mimořádně rozlehlou nemovitost, při návrhu se myslelo i na energetickou efektivitu. Dům využívá solární panely, moderní systémy vytápění a chlazení a další technologie snižující provozní náklady.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Interiéry jsou minimalistické s jednoduchým, ale velice luxusním vybavením.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Kuchyň není oddělená místnost, ale součást velkého otevřeného obytného prostoru, který plynule přechází do jídelny a obývací části. Vše je orientováno tak, aby se z prostoru otevíraly výhledy na krajinu kolem přehrady Carsington Water.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Ložnice nejsou navržené jako „obyčejné pokoje“, ale spíš jako privátní apartmá, každé s vlastním důrazem na komfort, světlo a výhledy do krajiny Peak Districtu.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Sídlo se pyšní pěti ložnicemi a dokonce sedmi koupelnami.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Architektonicky jsou koupelny sladěny s celým interiérem domu. Využívají čisté linie, skryté LED osvětlení, velkoformátové povrchy a otevřené dispozice.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Při koupání se můžete kochat zelenou krajinou na okraji národního parku Peak District ve střední Anglii.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Součástí domu je skrytý hydraulický výtah, který spouští auto do rozsáhlé podzemní garáže, kde současný majitel uchovával sbírku vozů Porsche a starších Golfů.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Hlavní garáž se nachází hluboko pod domem a je navržená jako obrovský otevřený prostor.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Garáže v Goodacres patří k absolutně nejvýraznějším částem celé nemovitosti – nejsou to klasické garáže, ale spíš podzemní automobilová galerie, která připomíná luxusní showroom nebo soukromé muzeum.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Majitel také nechal rozpůlit modrý Volkswagen a proměnil ho v originální vitrínu na trofeje.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Nemovitost zahrnuje velkou posilovnu, saunu, ledovou lázeň a speciální hypoxickou komoru simulující vysokohorské podmínky.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Goodacres představuje ukázku moderní minimalistické architektury, která staví na světle, otevřeném prostoru a propojení s okolní krajinou.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz