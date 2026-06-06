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To není film, ale realita. Uvnitř domu ve stylu Bonda se skrývá nevídaný luxus

Klára Lyons
Zapomeňte na obyčejné vily. V britském hrabství Derbyshire je na prodej futuristické sídlo za 6 milionů liber, v přepočtu za 168 milionů korun, které jako by vypadlo z bondovek. Kromě luxusního wellness s hypoxickou komorou vyráží dech hlavně podzemní garáž s hydraulickým výtahem pro auta.
V britském hrabství Derbyshire se nachází dům jako vystřižený z filmů Jamese... Jedním z nejvýraznějších rysů exteriéru jsou velkoformátová okna a prosklené... Sídlo se zhruba 1 115 metrů čtverečních obytné plochy se nabízí za 6 milionů... Nemovitost je vybavena inteligentním řízením, automatickými žaluziemi,... Vnější podoba Goodacres je přesně ten typ architektury, který si člověk všimne... Architektura domu Goodacres je zajímavá tím, že nejde jen o luxusní vilu, ale o... Nemovitost stojí u přehrady Carsington Water v Peak District a nejbližší soused... Vybavení z běžných řetězců tu rozhodně nenajdete. Současný majitel investoval... Dům byl navržen tak, aby respektoval svažitý terén a otevíral se směrem k vodní... Moderní sídlo nabízí úžasné výhledy do okolní krajiny. Přestože jde o mimořádně rozlehlou nemovitost, při návrhu se myslelo i na... Interiéry jsou minimalistické s jednoduchým, ale velice luxusním vybavením.

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