Co je podle vás největší mýtus o luxusním interiéru? Musí být nutně drahý, nebo je to spíš o pocitu?
Pro dosažení luxusního dojmu není nutné sahat po nejdražších kusech nábytku. Největším mýtem je představa, že čím vyšší cenovka, tím větší luxus. Ale pozor, luxus a kýč mají mezi sebou velmi tenkou hranici.
Luxus dnes nespočívá v okázalosti ani v hodnotě vybavení. Vnímám ho především v jiných kvalitách. Skutečně luxusní jsou podle mě interiéry, které mají duši a život. Prostředí, kde už na první pohled i pocit poznáte, že se v něm dobře bydlí. Prostor, který dýchá, není přeplácaný, propojuje praktičnost s estetikou a stojí na kvalitních materiálech.
Mnoho lidí se stále při zařizování domnívá, že luxus znamená především drahý nábytek. Dnes jsou však za luxus považované zcela jiné kvality jako dostatek světla, promyšlená a funkční dispozice, vzdušnost prostoru či výhled. Právě tyto vlastnosti dávají interiéru skutečnou hodnotu.
Když vejdete do místnosti, co vám jako první prozradí, že majitel při zařizování šetřil na nesprávných místech?
Já se držím rady: nešetřete tam, co jen tak nevyměníte. A je na ní hodně pravdy. Podlahy, stěny, okna, dveře nebo větší kusy nábytku, jako je pohovka či jídelní stůl, tvoří základ interiéru. Právě do těchto prvků se vyplatí investovat, protože určují charakter prostoru. Naopak u menších doplňků jako polštářů, váz, odkládacích stolků nebo polic si můžete dovolit větší hravost i úsporu. Ty lze snadno a v čase obměnit a dodat tak interiéru nový výraz bez velkých nákladů.
Existuje nějaká „univerzální barva luxusu“, která dokáže okamžitě pozvednout dojem z levného nábytku?
Ve skutečnosti nejde ani tak o konkrétní kus nábytku, jako spíš o způsob, jak ho nastylujete. Vaše osobní cítění, cit pro detail a schopnost kombinovat jsou tou skutečnou „barvou luxusu“. Pokud zvolíte harmonickou souhru tvarů, velikostí, barev a materiálů, můžete i zdánlivě obyčejný nábytek posunout na úplně jinou úroveň. Luxus totiž nevzniká cenovkou, ale promyšleným celkem.
Designéři často mluví o pravidlu 70/20/10 (70 % rozpočtu: základní nadčasový nábytek, 20 %: světla a textilie a 10 %: dekorace). Do jakého jednoho kusu nábytku se vyplatí investovat i při nízkém rozpočtu, protože vykouzlí ten patřičný dojem pro celou místnost?
Charakter místnosti určují především velké kusy nábytku – pohovka, jídelní stůl, židle nebo postel. Právě ty dávají prostoru výraz a nastavují jeho styl. Od nich se pak můžete odrazit a u menších doplňků pracovat s úspornějším rozpočtem.
Na co se často zapomíná, jsou věci, které nejsou na první pohled vidět – například matrace. Přitom na nich trávíme zhruba třetinu života. A právě kvalitní spánek je možná ten největší luxus ze všech. Pocit, kdy se ráno probudíte odpočatí po noci strávené na dobré matraci, je skutečně nenahraditelný.
Jakou roli hrají v luxusním vzhledu textilie? Jsou závěsy a polštáře jen doplňkem, nebo strategickým nástrojem?
Vždycky tvrdím, že právě textilie dodávají domovu skutečnou útulnost. A útulnost je svým způsobem jeden z aspektů luxusu. Bez závěsů, polštářů či koberců působí mnoho interiérů zbytečně chladně a neosobně. Přitom často stačí jen pár dobře zvolených prvků a atmosféra prostoru se úplně promění.
Pokud to rozpočet dovolí, vyplatí se investovat do kvalitnějších materiálů – například do lněných či bavlněných závěsů nebo vlněných koberců a dekoračních polštářů. Přírodní textilie mají nejen krásnou strukturu a vzhled, ale také přirozeně stárnou a dlouho vydrží. A pokud máme možnost volby, je vždy příjemné obklopovat se materiály, které jsou autentické a dávají přednost přírodě před umělostí.
Říká se, že ďábel je v detailu. Jak moc dokáže změnit dojem z obyčejné komody výměna úchytek nebo nožiček?
Velmi! Už jen tím podpoříte hravost a jedinečnost – a právě to je dnes často ten skutečný, nenápadný luxus.
Stejnou komodu může mít doma spousta lidí. Ale komodu s originálními úchytkami, které jste si sami zvolili? Ta už vypráví jiný příběh. Stačí drobný zásah a z běžného kusu nábytku se stane osobitý prvek, který jen tak někdo nemá.
Opakuji, že luxus nespočívá pouze ve vysoké cenovce. Mnohem víc je o originalitě, detailu a odvaze vtisknout prostoru vlastní rukopis.
Mnoho lidí dělá chybu v proporcích. Proč malý nábytek ve velkém prostoru často působí lacině a jak se tomu vyhnout?
Tady se skrývá ten největší paradox. Chyba často nastává pro některé už na úplném začátku, kdy stojí před prázdným prostorem. Prázdný interiér totiž paradoxně působí menší, než když je prostor zaplněný. V této fázi proto lidé často sahají po menších kusech nábytku z obavy, aby prostor „nezahltili“. A já tomu rozumím. Pravda je ale přesně opačná: čím větší a výraznější kousky zvolíte, tím vzdušnější a prostornější bude prostor působit.
Představte si například malý obrázek formátu A4 nad jídelním stolem. Pocitově jste v malé chaloupce. Teď si představte stejné místo s plátnem na stěně o velikosti metr na metr – a najednou máte pocit, že jste v prostorné galerii.
Stejný princip platí nejen u obrazů, ale také u koberců v obýváku či ložnici, závěsných svítidel nad jídelním stolem nebo barem a dalších doplňků.
Jednoduše řečeno: vyhněte se drobným doplňkům a dejte přednost větším, výraznějším kouskům. Začněte třeba výraznou vázou na konferenčním stolku – drobný detail, který má obrovský efekt.
Osvětlení je v Česku často podceňované. Jak pracovat se světlem, aby i skromně zařízený byt vypadal jako z obálky časopisu?
Jedna věc je samotný design svítidla, druhá kvalita a typ světelného zdroje a třetí – neméně důležitá – celkové rozvržení světel v prostoru. Pokud máte možnost zasáhnout už v rané fázi příprav bydlení, rozhodně doporučuji řešit osvětlení s architektem a elektrikářem. Pomohou vám navrhnout promyšlený koncept, který bude nejen estetický, ale i funkční.
Chytrá domácnost, nebo chcete-li luxusní domácnost, si zaslouží i chytré osvětlení. Právě světla jsou totiž jedním z prvků, které se později mění velmi obtížně. A navíc žijeme v zemi, kde je skoro půl roku tma už od pozdního odpoledne – o to větší roli hraje kvalitní světelný plán.
Mnoho lidí doma používá jedno centrální, příliš ostré světlo. Přitom mnohem příjemnější atmosféru vytvoří kombinace více ambientních, měkkých zdrojů světla v různých úrovních – stojací lampy, nástěnná svítidla, stolní lampy či nepřímé, dekorativní osvětlení. Světlo by mělo prostor modelovat, ne ho plošně „přesvítit“.
A pokud chcete, aby byt působil jako z obálky časopisu, hlídejte si proporce. Dejte přednost většímu svítidlu před příliš drobným a nevýrazným. Obecně platí, že čím výraznější a větší zvolené svítidlo v prostoru je, tím velkoryseji a sebevědoměji celý interiér působí – a často ho i paradoxně pocitově zvětší.
Jaké trendy roku 2026 hrají do karet lidem s nižším rozpočtem? Je to návrat k minimalismu, nebo spíš k texturám a organickým tvarům?
Je to především návrat k sobě samým a odvaha vytvořit si domov podle vlastních představ. Žijeme v době, kdy je možné téměř všechno – a vysněné bydlení už dávno nemusí znamenat vyprázdněnou peněženku ani slepé následování trendů.
Nejde ani tak o minimalismus jako spíš o schopnost zorientovat se na přesyceném trhu a vybrat si kvalitní kus za rozumné peníze. Dát přednost několika poctivým a nadčasovým prvkům před množstvím levných a zbytečných věcí. Protože dnes už to skutečně není o kvantitě, ale o kvalitě.
Dá se luxusní dojem spojit s udržitelností? Jak na najít kousky, které vypadají skvěle a zároveň vydrží déle než jednu sezónu?
Myslím, že dnes spolu luxus a udržitelnost jdou ruku v ruce. Skutečný luxus nespočívá v tom, mít desítky různých talířů a dekorací, ale v kvalitním, promyšleném výběru. Jde o to, nezahltit prostor zbytečnostmi a místo kvantity dát přednost pečlivě vybraným, kvalitním kusům.
Pravý luxus si můžeme dopřát tím, že se soustředíme na jeden výjimečný kousek – třeba kvalitní jídelní servis nebo originální vázu – a uděláme z něj dominantu celého prostoru. V jednoduchosti a střídmosti je totiž skutečná krása.
Pokud hledáte kvalitu, která vydrží déle než jednu sezónu, zaměřte se na osvědčené značky – často ze severských zemí – jako Ferm Living, Bloomingville, Hay, nebo u nás třeba Ton. Tyto kousky se vyplatí investicí i dlouhou životností.
