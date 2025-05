Benův nádherný byt byl navržený pro odpočinek i zábavu, kterou ocení i hosté: pokud je omrzí nejmodernější domácí kino, mohou si užívat na terase po obvodu celého bytu s 180stupňovým výhledem na město a nábřeží.

Ohromující hlavní ložnice byla navržena jako soukromé útočiště s velkou šatnou na míru a doslova opulentním botníkem. V bytě plném překvapení lze obdivovat velká okna, která nabízejí spoustu přirozeného světla a skutečně úžasné výhledy. Z různých místností je vidět panorama Manhattanu, newyorský přístav, Brooklynský most i Socha svobody.

Luxus podle profesionálů

Interiér je naplněný decentním luxusem, který zdůrazňují bílé stěny a světlé dřevěné podlahy. S interiéry navrženými slavnými interiérovými designéry Widell & Boschetti nabízí rezidence maximální moderní pohodlí, včetně podlahového vytápění, osvětlení na míru, elektrických žaluzií a záclon i nadrozměrné prádelny, to vše řízené domácím systémem Savant.

I budova Olympia Dumbo, kde byt najdete, nabízí fantastické vybavení včetně dvou bazénů, soukromého tenisového kurtu, herny s dvoudráhovým bowlingem, moderního fitness centra se spinningovým studiem, boxerské tělocvičny, páry a sauny, exkluzivního klubového salonku pro sofistikovanou zábavu, venkovní kuchyně, lobby lounge či parkování na místě.

Dumbo je zkratka pro Down Under the Manhattan Bridge Overpass (Podzemní most Manhattan). Je to centrum brooklynského technologického trojúhelníku, nejbohatší brooklynská čtvrť a jedna z nejbohatších komunit ve městě.

A proč Ben Simmons byt opouští? Nedávno totiž podepsal smlouvu s Los Angeles Clippers, a tak se stěhuje do Los Angeles.