V létě se obývací pokoj dlouho obejde bez rozsvíceného lustru. V říjnu už umělé osvětlení provází větší část odpoledne a večera. Právě tehdy si člověk snáz všimne tmavého kouta u sedačky, odlesků na televizní obrazovce nebo ostrého světla, pod kterým se špatně odpočívá.
Než pořídíte nový lustr do obýváku, posaďte se na své obvyklé místo, otevřete knihu a zapněte televizi. Každá z těchto činností potřebuje trochu jiné světlo.
Proč jeden lustr uprostřed pokoje nestačí
Co sledovat při výběru světla?
Centrální lustr poskytuje hlavní světlo, ale nemusí dostatečně osvětlit všechny části místnosti. Záleží na jeho konstrukci, směru svícení, velikosti pokoje i rozmístění nábytku. Pod neprůsvitným stínidlem může být jasno nad konferenčním stolkem, zatímco knihovna a křeslo zůstanou ve stínu.
Silnější žárovka problém nemusí vyřešit. Přidá světlo tam, kam už svítidlo dosáhne, ale zároveň může zvýšit oslnění. Pro čtení na sedačce bývá praktičtější samostatná lampa než rozsvícení celého pokoje naplno.
Tři vrstvy světla: hlavní, pracovní a nálada
Osvětlení obývacího pokoje se vyplatí rozdělit podle toho, co v něm děláte. Základ tvoří celkové osvětlení, které doplní světlo pro konkrétní činnost a jemnější osvětlení pro večerní atmosféru. Takové vrstvení umožňuje používat jednotlivé zdroje podle potřeby.
|Vrstva osvětlení
|K čemu slouží
|Co ji může zajistit
|Hlavní
|Běžný pohyb po místnosti, úklid nebo návštěva
|Lustr, stropní svítidlo či více světelných bodů
|Pracovní
|Čtení, ruční práce nebo práce u stolu
|Směrovatelná stojací či stolní lampa
|Náladová
|Klidnější večerní prostředí, zvýraznění části interiéru
|Menší lampy, osvětlení polic nebo nepřímé osvětlení
Nepřímé osvětlení směřuje světlo například na stěnu či strop, odkud se odráží do prostoru. Může tak vytvořit měkčí světelný dojem než odkrytá žárovka přímo v zorném poli. Důležité je, aby samotný zdroj zůstal při běžném sezení skrytý.
U televize zkontrolujte především odlesky. Lampa naproti obrazovce se v ní může zrcadlit, zatímco vhodně umístěné tlumené světlo vedle ní nebo za ní bývá praktičtější. Při rozmísťování svítidel proto posuzujte místnost ze sedačky, nejen ode dveří.
Výška zavěšení nad stolem a nad sedačkou: dva různé případy
Nad jídelním stolem může závěsné svítidlo viset níže, protože pod ním běžně neprocházíte. Jako orientační výchozí rozmezí lze použít přibližně 60 až 90 centimetrů mezi deskou stolu a spodní hranou svítidla. Konkrétní výška však závisí na velikosti a tvaru stínidla i na směru světla. Svítidlo nesmí oslňovat sedící ani zakrývat výhled na člověka naproti.
Nad sedačkou stejné pravidlo neplatí. Je potřeba počítat se vstáváním, předkláněním i průchodem kolem nábytku. Nízký lustr může překážet, přestože při sezení působí efektně.
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Proč je osvětlení nejdůležitější prvek interiéru? Ovlivní náladu i zdraví
V místě, kudy lidé chodí, se jako praktické vodítko používá spodní hrana svítidla přibližně 210 centimetrů nad podlahou. Nejde však o univerzální výšku pro každou domácnost. Rozhoduje také výška jejích obyvatel a uspořádání prostoru. U nízkého stropu bývá vhodnější přisazené stropní svítidlo nebo krátký závěs.
Pozor také na konferenční stolek. Je nižší než jídelní stůl a lidé se kolem něj pohybují jinak. Výšku lustru nad ním proto nelze jednoduše převzít z jídelního koutu.
Teplá, nebo studená: kelviny v obýváku a proč se v ložnici volí jinak
Barvu bílého světla popisuje teplota chromatičnosti, jejíž jednotkou je kelvin, značený K. Nižší hodnota znamená teplejší, nažloutlý odstín. S vyšší hodnotou působí světlo běleji, až chladněji. Nejde o údaj o jasu: dvě žárovky mohou mít stejný počet kelvinů, ale rozdílný světelný tok.
Pro večerní osvětlení obýváku bývá vhodným výchozím bodem teplá bílá kolem 2 700 až 3 000 K. Kdo v místnosti také pracuje, může u samostatné pracovní lampy upřednostnit neutrálnější světlo kolem 4 000 K. Výběr záleží i na osobních preferencích.
|Teplota chromatičnosti
|Vzhled světla
|Možné využití
|Přibližně 2 200 K
|Výrazně teplé, nažloutlé
|Tlumené dekorativní osvětlení
|2 700–3 000 K
|Teplá bílá
|Večerní osvětlení obýváku a ložnice
|Kolem 4 000 K
|Neutrálnější bílá
|Pracovní kout podle preference
V ložnici není nutné volit jiné kelviny než v obývacím pokoji. Teplé bílé světlo v rozmezí 2 700 až 3 000 K se používá i tam. Rozdíl spočívá především v režimu: před spaním se hodí slabší osvětlení, zatímco při oblékání nebo hledání věcí ve skříni potřebujete vidět lépe. Samotná barva světla proto nenahradí vhodnou intenzitu a umístění lamp.
Stmívání a proč u LED nefunguje se starým stmívačem
Co ověřit před nákupem
Stmívání umožňuje stejné světlo zesílit při úklidu a ztlumit pro klidný večer. Ne každá LED žárovka je však stmívatelná a ne každý stmívač si s ní poradí.
Starší stmívače pro klasické žárovky mohou potřebovat vyšší příkon, než mají úsporné LED. Světlo pak může blikat, bzučet nebo při ztlumení zhasínat. Ani označení „pro LED“ nezaručuje, že stmívač bude fungovat s každou žárovkou. Ověřte proto vhodnou kombinaci podle údajů výrobce.
Chytré žárovky lze často stmívat aplikací nebo bezdrátovým ovladačem. S běžným nástěnným stmívačem je však používejte jen tehdy, pokud to výrobce výslovně umožňuje.
Co se dá změnit bez elektrikáře, a co ne
Než pořídíte nový lustr do obýváku, zkuste přesunout lampu nebo vyměnit žárovku. Při jejím výběru dodržte typ patice, maximální povolený příkon i pokyny výrobce. Zkontrolujte také rozměry a vhodnost pro uzavřené stínidlo.
Připojení lustru k pevným rozvodům, výměnu nástěnného stmívače a úpravy kabeláže svěřte elektrikáři. Totéž platí pro zkrácení závěsu, pokud vyžaduje rozpojení vodičů.
Co zvládnete bez zásahu do rozvodů?
Změny vyzkoušejte večer při čtení i sledování televize. Tmavý kout může vyřešit samostatná lampa, oslňování vhodnější stínidlo nebo ztlumení světla.