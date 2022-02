Herec Luděk Sobota bydlí v krásné vile na Smíchově s parádním výhledem

Herec pochází ze Žižkova, kde prožil dětství a mládí a spřátelil se i s Jiřím Krampolem, který bydlel o ulici vedle. Nejdelší část svého života ovšem prožil na smíchovské Santošce, kde koupil krásnou vilu. Bydlel v ní nejprve s rodiči, později už se svou rodinou.

„Letopočty si moc nepamatuji, ale už tu bydlím tak dlouho, že si neumím představit žít někde jinde. Nejvíc mi vyhovuje zahrada a bazén, na cestování moc nejsem, jsem rád, že tu mám klid a soukromí,“ svěřil se populární herec a bavič. „A celkově si už dost špatně pamatuji, nejlíp ví všechno moje žena Adina, to je moje mluvčí,“ směje se Sobota.

Když se Adina před jedenačtyřiceti lety do domu přistěhovala, byl ještě rozdělen na více prostor, v podkroví bydleli Luďkovi rodiče a schodiště bylo zazděné. „Po jejich smrti jsme dům zrekonstruovali, vlastně jsme ho uvedli do původního stavu, jak kdysi byl, prostě krásná prostorná vila,“ vysvětluje manželka Adina.

„S Luďkem jsme si všechno pořizovali spolu, naštěstí máme stejný vkus, hodně věcí jsem sehnala já a on mi je jako správný muž odsouhlasil,“ směje se. Manželé preferují spíše starožitný typ nábytku, dřevo a přírodní materiály, moderna se sklem a betonem u nich moc neboduje.

Hlavním centrem domu je velký pokoj v prvním patře s jídelním stolem, u nějž se schází celá rodina včetně syna Ládi, který si postavil dům hned vedle. Obývací pokoj zdobí spousta obrazů a každý z nich má osobní podtext. Luďkův oblíbený je ten od výtvarnice Čermákové, matky herce Hynka Čermáka. „Jsem na něm já jako takový veselý brach, co má rád ženy a alkohol, asi mě tak tehdy viděla,“ směje se Luděk.

Novinkou v pokoji je krásná lampa, kterou Adina dostala od syna k nedávným šedesátým narozeninám, vzpomínkou na oslavy jsou i záplavy květin v celém domě. Další obrazy a fotografie visí na stěnách schodiště. Dominuje zde obraz Ivana Mládka nazvaný Sovětská toaletářka, který Luděk dostal od autora.

Dům plný fotografií

Mezi obrazy najdeme i mnoho rodinných fotografií. „Fotku, kde je Luděk s rodiči, jsem našla teprve před dvěma lety a nechala ji zapaspartovat a zasklít, a fotku dědečka, kterého velice miloval, jsem mu dala k narozeninám,“ vzpomíná Adina. „Všechny obrazy a fotky jsou naše a osobní, ke všem máme vztah, nechceme sem něco z obchoďáku, co nemá duši,“ shodují se manželé.

Na obývací pokoj navazuje pracovna, kde se u počítače střídají Luděk i Adina. Kuchyň je umístěna samostatně, s obývákem je propojena jen servírovacím okénkem. Dispozice domu jsou takové, že ač si paní domu přála propojit ji s pokojem, kvůli vedení odpadu to nebylo možné.

Po schodech se dostaneme do stejně prostorného patra, kde zaujme krásná, velká koupelna. Na výběr je zde vana i sprchový kout a jako bonus posezení v proutěném křesle. „Byly doby, kdy Luděk ležel ve vaně a já se sklenkou vína sedávala u něj, ale dnes se mu tam už špatně leze, takže preferuje sprchový kout,“ směje se Adina.

Co se týká velkého zrcadla nad vanou, postěžovala si paní domu, že si na sebe upletla v tomto směru bič. Zrcadlo sice prostor koupelny opticky zvětší, ale udržovat je čisté je téměř nadlidský výkon.

Z koupelny vedou dvoje dveře, jedny do chodby, druhé do ložnice, kde zaujme už málokdy vídaný kousek nábytku, tzv. němý sluha. A také terasa s nádherným výhledem, kde manželé s oblibou sedávají, když ještě není počasí vhodné k posezení na zahradě. Terasa je na jih, takže je po celý rok krásně vyhřívaná sluníčkem.

Zahrada jako z pohádky

V horním poschodí je také pracovna obou manželů, více ji ale využívá Adina, která tu má korálkovou dílnu. „Bižuterie a výtvarno obecně mě vždycky bavily, a tak už pár let vyrábím náramky, náušnice a náhrdelníky pro své kamarádky a známé. Žádný prodejní e-shop nemám, jednou za čas uděláme takový babinec, sejdeme se a dámy si vyberou, co se jim líbí. Hlavně mě to baví, člověk má co dělat, nezleniví, a když byl covid a nemohli jsme hrát, alespoň jsem se nenudila,“ vypráví Adina.

Největší předností domu je ale rozsáhlá zahrada, z níž rodina využívá zhruba jen třetinu - na zbylém, hodně svažitém pozemku rostou vysoké stromy, což ale Sobotovým poskytuje potřebné soukromí.

Oblíbeným místem všech je velký bazén, z kterého je krásný výhled na město. Vykopat ho ve svahu byl ovšem oříšek, vše se muselo dělat ručně, navíc v době stavby před třiatřiceti lety byla nabídka bazénů omezená, rodina ho tehdy koupila od známého hokejisty. Je vyhřívaný, dal by se tedy využívat celoročně, ale oba manželé přiznávají, že koupání v chladném počasí je nebaví, na podzim proto bazén vyčistí a zakryjí. Nejvíc v něm prý vždycky dováděl dnes už dospělý syn Láďa a Luděk doufá, že v něm brzo uvidí i nějaká vnoučata.

Rodina drží spolu

Sobotovi mají výhodu, že bydlí téměř pohromadě, a přitom má každý své soukromí. Na pozemku domu, kde stávala dvougaráž a ateliér, si syn postavil moderní prosklený dům, a všichni se tak mohou dle libosti navštěvovat.

Nic nebrání ani společnému podnikání. Adina se synem si vzali na starost klub s velkým tenisovým hřištěm, který se nachází pár metrů od domu, a rodina v něm momentálně tráví veškerý volný čas. Vybudovali tu krásný bar a fitness centrum.

„Teď se to tři měsíce rekonstruovalo a teprve měsíc fungujeme, tak uvidíme, jaké případné mouchy budeme ještě muset vychytat. Láďa tady pracuje jako trenér a já mu pomáhám za barem, bývám tady vždycky navečer, když skončíme v divadle. Největší akcí tady zatím byla oslava těch mých kulatin, proto jsou tady všude ještě ty kytice,“ vysvětluje pobaveně Adina. Se zařízením interiéru pomáhala rodině designérka z televize Prima, ale spoustu věcí včetně nábytku vybírala a sháněla právě Adina.

7. března 2020