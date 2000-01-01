náhledy
Britka Nicola Dickinsonová roky poslouchala manželovy vtipy o tom, že v soutěžích nikdy nic nevyhraje. Její muž Martyn ji prosil, ať už konečně přestane utrácet za losy. Nicola ho neposlechla – a dnes jsou z nich multimilionáři.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
„Říkal mi to pořád dokola: Nekupuj to, nemáš šanci vyhrát ani za milion let,“ vzpomíná Nicola na slova svého manžela Martyna.
Svůj šťastný los si koupila v soutěži Omaze za 25 liber (cca 697 korun). Omaze je britská (původně americká) platforma, která kombinuje online loterii s charitativním dárcovstvím. Dárce si s příspěvkem na charitu koupí los a je zařazený do slosování.
Šok přišel v momentě, kdy se Nicola dozvěděla, že vyhrála dům v hodnotě 4,5 milionu liber (cca 125 milionů korun) v národním parku Lake District. Jezerní oblast (Lake District je na seznamu světového dědictví UNESCO. Je to region v severozápadní Anglii a zároveň největší národní park Anglie. Nachází se v hrabství Cumbria.
„Právě proto nikdy neposlouchám svého manžela,“ přiznala Nicola. Svou výhrou mu doslova vytřela zrak. Designová kuchyň zahrnuje na míru vyrobenou linku, zakázkový snídaňový kout, spíž a veškeré spotřebiče.
Když jí zástupci soutěže poprvé volali, zrovna hlídala vnučku. „Myslela jsem si, že to není skutečné a telefon jsem položila,“ vypráví.
Při druhém telefonátu jí oznámili, že vyhrála hlavní cenu. „Doufala jsem maximálně v tisíc liber, ale toto mi vyrazilo dech.“ Výhodou je, že se ve Velké Británii z výher v loterii neplatí daň z příjmu.
Moderní sídlo má otevřený hlavní obytný prostor, který je plný přirozeného světla a nabízí okna od podlahy ke stropu.
Bonusem je vlastní soukromé jezero s dřevěným molem a wellness zónou u jezera, která zahrnuje saunu, vířivku a venkovní sprchu.
Dům má celkem pět prostorných ložnic. „V květnu mi bude šedesát a konečně můžeme v životě zpomalit,“ raduje se vítězka, která má tři dospělé děti a tři vnoučata.
Součástí luxusního vybavení je také soukromá sauna a venkovní vířivka s výhledem na okolní krajinu.
Interiéru dominuje prostor, světlo a designový nábytek (v hodnotě 150 tisíc liber), který byl součástí výhry. Francouzské dveře se otevírají na krytou terasu.
Kromě domu získala Nicola také 250 tisíc liber (7 milionů korun) v hotovosti na provozní náklady a případnou oslavu.
Součástí domu je také posilovna, technická místnost a úložný prostor pro zavazadla, nabíječka pro elektromobily, solární panely a garáže. Výhra pomohla i druhým. Touto kampaní se vybralo 3,5 milionu liber pro charitu RSPCA, která pomáhá týraným a zanedbaným zvířatům.
