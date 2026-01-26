|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Nekupuj ty nesmysly, huboval ji manžel. Teď žena vyhrála sídlo za 125 milionů
Z tragického podkroví v Dejvicích je skvělé bydlení pro velkou rodinu
Podkroví plné limitů, komplikovaná ocelová konstrukce z předchozí rekonstrukce, složitý povolovací proces… To však architekty Markétu Zdebskou a Marka Žáčka ze studia BY architects neodradilo....
Známý tanečník ze StarDance ukázal svůj byt snů. Půl roku hledání se vyplatilo
Profesionální tanečník Marek Dědík si s manželkou Terezou vytvořil domov, který odráží jejich vášeň pro pohyb, krásu a pohodlí. Byt s neobvyklým uspořádáním nabízí dostatek prostoru pro tanec, měkké...
Spí v obýváku, ale neměnila by. Jak se bydlí v Polsku u českých hranic
Monika se synem bydlí v bytě 2+kk v Polsku poblíž českých hranic. Přestože je byt malý a Monika musí spát v obývacím pokoji, neměnila by. Bydlení si vyladila do posledního detailu a pochvaluje si...
Na dům v Brně finančně nedosáhl, tak si svépomocí postavil dřevostavbu
Veverská Bítýška je malebná obec s výborným spojením do Brna, co by kamenem dohodil od brněnské přehrady. Na návštěvu můžete přijet i parníkem. Právě v této obci si mladý pár postavil...
Z bývalé masny je úžasný pánský minimalistický byt. Má i vložené patro
Byla to postupně masna, mandl, fotografický ateliér, cestovní kancelář. A dnes je to útulný minimalistický byt. Osud jedné prodejny v přízemí historického činžovního domu v Praze se díky architektům...
Nekupuj ty nesmysly, huboval ji manžel. Teď žena vyhrála sídlo za 125 milionů
Britka Nicola Dickinsonová roky poslouchala manželovy vtipy o tom, že v soutěžích nikdy nic nevyhraje. Její muž Martyn ji prosil, ať už konečně přestane utrácet za losy. Nicola ho neposlechla – a...
Milovník kávy a sportu si v Praze pořídil luxusní byt i s ložnicemi pro hosty
Zahraniční klient a majitel bytu s plochou 170 m2 v novostavbě v Praze požadoval vytvoření komfortního zázemí. Očekával dodání interiéru na klíč. Vášnivý barista a sportovec vložil svou důvěru v...
Bydlet i chodit je zde těžké. Netradiční dům se geniálně vznesl nad pozemek
Okolí brazilského městečka Nova Lima je hornaté, s vrcholky ztrácejícími se v mlžném oparu deštných lesů. V tak členitém terénu je nesnadné se jen běžně pohybovat, natož bydlet. Ovšem ve studiu Tetro...
Na dům v Brně finančně nedosáhl, tak si svépomocí postavil dřevostavbu
Veverská Bítýška je malebná obec s výborným spojením do Brna, co by kamenem dohodil od brněnské přehrady. Na návštěvu můžete přijet i parníkem. Právě v této obci si mladý pár postavil...
Vychytralý soused netopí a my máme z bytu lednici. Hrozí mu nějaký postih?
Bydlím v paneláku a mám problém se sousedem pod námi. V zimě vůbec netopí – prý kvůli úsporám. Jenže jeho byt je jako lednička a chlad se šíří i k nám. V obýváku máme zimu, i když topíme naplno,...
Soukromé wellness mají větší než jiní rodinný dům. Nechybí ani obří bazén
Prostorná zahrada s jezírkem umožnila sportovně založené rodině s dvěma chlapci vytvořit soukromé relaxační zázemí o výměře 138 m2 s přilehlým bazénem 56 m2. Zároveň se tak opticky uzavřel prostor...
To všechno jsme si zbořili aneb Praha, která zmizela. Naší vinou
Mohlo by se zdát, že doba, kdy mizely cenné architektonické stavby, patří minulosti, někam do časů komunistického režimu. Bohužel ale taková stavba občas zmizí i dnes.
Spí v obýváku, ale neměnila by. Jak se bydlí v Polsku u českých hranic
Monika se synem bydlí v bytě 2+kk v Polsku poblíž českých hranic. Přestože je byt malý a Monika musí spát v obývacím pokoji, neměnila by. Bydlení si vyladila do posledního detailu a pochvaluje si...
Byt v Římě po proměně nemá žádné klasické dveře, zato zavěšenou postel
V srdci čtvrti Monti, jedné z nejbohatších historických a kulturně vrstevnatých částí Říma, se zcela proměnil podkrovní byt o rozloze přibližně 100 m². Interiér teď funguje jak pro běžné...
Jak na stárnoucí střechu? Celková rekonstrukce nemusí znamenat kompletní výměnu
Správné načasování a oko odborníka. To jsou záležitosti, které mohou hrát značnou roli v celkovém rozpočtu rekonstrukce střechy nad hlavou. Ač tento krok zní až dramaticky, nemusí se ve výsledku...
Prodej bytu 3+kk, 39,7 m2 s privátním wellness, projekt Byty Přerov
Husova, Přerov - Přerov I-Město
2 875 000 Kč
Známý tanečník ze StarDance ukázal svůj byt snů. Půl roku hledání se vyplatilo
Profesionální tanečník Marek Dědík si s manželkou Terezou vytvořil domov, který odráží jejich vášeň pro pohyb, krásu a pohodlí. Byt s neobvyklým uspořádáním nabízí dostatek prostoru pro tanec, měkké...
Bydlení v bývalém kurníku na ploše 23 metrů. Místo slepic tu spí hosté
Drobná stavba kurníku v italském Brixenu sice na první pohled neoslní, ale zdání klame. Před demolicí ji zachránil citlivý zásah ateliéru bergmeisterwolf a vytvořil z ní pohodlné místo k bydlení.