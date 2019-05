Ze skromného řadového domu se vylouplo perfektně promyšlené bydlení

Joe a Lizzie Fraherovi již celou dekádu proměňují a přestavují londýnské domky, vily i byty, ale podíleli se například i na loňské unikátní přestavbě starých loděnic Coal Drops Yard na moderní tržnici s restauracemi a obchody.

Pevně se drží hesla „Don’t move, improve“, tedy „nestěhuj se, vylepšuj“. Rozšíření, přestavby a adaptace stávajících domů a bytů vidí raději, než aby již jednou zbudované nemovitosti chátraly a nové generace pokračovaly v nekonečném budování nových čtvrtí za hranicemi měst.

Proměna skromného londýnského řadového domku pro ně nebyla novinkou, na kontě mají mnoho podobných úspěšných realizací. Staleté byty jsou na hony vzdálené modernímu pojetí komfortního bydlení. Chybí světlo, prostor pro rodinu, propojení exteriéru s interiérem.

Fraherovi ovšem mají talent všechny současné požadavky umístit do kulis starých domů tak, jak by to čekal málokdo. Projekt rekonstrukce řadovky pro mladého podnikatele a výtvarníka je zároveň pro studio významným milníkem. Jde o první spolupráci s nově založenou vlastní stavební firmou Findlay.

S myšlenkou kompletní realizace na klíč, tedy od nápadu, přes rekonstrukci a úklid až k finálnímu předání majitelům přišla finanční ředitelka společnosti Deborah Findlayová.

Propojení dává podle slov architektů jejich projektům další jistotu, že budou schopni dodržet slíbené lhůty dodání, práce budou v ověřené kvalitě a klienti si ušetří nervy při hledání a následné koordinaci řemeslníků.

Vysněná ranní káva na dvorku viktoriánského domku v centru Londýna, servírovaná za zvuku umělého vodopádu se tak stala loni v létě realitou.

Obytná patra se dramaticky proměnila díky přesunutí schodiště do středu domu, přístavbě prosklené části vstupující do jednoduché zahrady, se kterou se majitel domu nemusí trápit i minimalistickému designu s industriálním nádechem blízkého slavného nádraží.

Největší změnu přineslo kromě přístavby přesunutí schodiště do středu domu.

Dvojice návrhářů také zrušila původní sklepy na ukládání uhlí a další technické místnosti, které již nejsou třeba. Díky tomu získal dům další užitnou plochu.

Interiéru, který zatím obývá sám mladý muž, dominuje černě lakovaná ocel, sklo, strohé tvary, přírodní dřevo a pár doplňků v základních barvách: zelené, modré, žluté či červené. Industriál vládne přístavbě se střešními okny, schodištnímu zábradlí i vybavení koupelny.

Dům díky bohatému prosklení a moderní přístavbě získal svěží výraz, kterému sekunduje na míru vyrobený nadčasový nábytek, doplněný o jednotlivé solitéry v retro stylu.

Kompletně hotové a dokončené je zatím jen hlavní obytné patro. S rozvržením dalších pokojů a ložnic počítá majitel až během příštích let, v návaznosti na založení vlastní rodiny.