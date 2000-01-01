náhledy
V Londýně je k pronájmu garsonka za 2 295 liber, v přepočtu 65 tisíc korun. A to bez poplatků. Byt však má menší problém. Postel je totiž ukrytá ve skříňce nad jídelním stolem a televizí.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Byt v eduardovské (období od 1901 až 1910) budově má kuchyň s mrazákem, pračkou i mikrovlnkou, nechybí koupelna s velkou vanou ani střešní terasa s výhledem na město.
Problém nastává u spaní, protože postel není klasicky v místnosti, ale ukrytá ve vestavěném patře nad jídelním stolem a televizí, kam se leze po strmých schůdkách.
Uzoučká vestavba je zakrytá posuvnými okenicemi, takže spíš připomíná závěsnou skříň.
Byt má vysoké stropy, dvojitá okna a klasický krb.
Elegantně zařízená koupelna nabízí vanu a okno.
Obývací prostor se dělí na tři části: obývák, jídelní kout a ložnici. Současně je zde také úložné místo pod schůdky.
Největším lákadlem je terasa s posezením a krásným výhledem na Londýn.
Útulný byt je vhodný pro dvojici nájemníků.
V zařízené garsonce na Bernard Street v Bloomsbury v centru Londýna není k dispozici parkování a domácí mazlíčci jsou v ní zakázáni.
Nájemníci v něm budou muset bydlet minimálně šest měsíců a zaplatit předem kauci ve výši 2 485 liber, v přepočtu 70 tisíc korun.
Nemovitost pronajímá společnost OpenRent (openrent.co.uk), jak informoval server Luxury Property News. Dle inzerátu nabízí interiér vzácnou kombinaci dobového kouzla a moderního komfortu.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz