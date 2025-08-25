Garsonka za 65 tisíc měsíčně. Ložnice? Hledejte ji ve skříni nad televizí

Lenka Weberová
V Londýně je k pronájmu garsonka za 2 295 liber, v přepočtu 65 tisíc korun. A to bez poplatků. Byt však má menší problém. Postel je totiž ukrytá ve skříňce nad jídelním stolem a televizí.
V Londýně je k pronájmu garsonka za 2 295 liber, v přepočtu 65 tisíc korun. A... Byt v eduardovské (období od 1901 až 1910) budově má kuchyň s mrazákem, pračkou... Problém nastává u spaní, protože postel není klasicky v místnosti, ale ukrytá... Uzoučká vestavba je zakrytá posuvnými okenicemi, takže spíš připomíná závěsnou... Byt má vysoké stropy, dvojitá okna a klasický krb. Kuchyň je plně vybavená. Elegantně zařízená koupelna nabízí vanu a okno. Obývací prostor se dělí na tři části: obývák, jídelní kout a ložnici. Současně... Největším lákadlem je terasa s posezením a krásným výhledem na Londýn. Útulný byt je vhodný pro dvojici nájemníků. V zařízené garsonce na Bernard Street v Bloomsbury v centru Londýna není k... Nájemníci v něm budou muset bydlet minimálně šest měsíců a zaplatit předem...

