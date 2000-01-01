Na londýnském realitním trhu se objevil dokonalý paradox. Druhý nejužší dům ve městě míří na trh za nemalou částku 1,2 milionu liber (v přepočtu zhruba 34 milionů korun), přestože má šířku pouhé dva metry. Nachází se na Peel Street v honosné čtvrti Kensington, kde si za luxusní adresu připlatíte.
Dům ukrývá dvě ložnice, dvě koupelny, kuchyň s jídelnou, obývací pokoj a dokonce i soukromou terasu.
V horním patře se rozkládá obývák s krbem, vešla se pohovka a křeslo, ale prostor na taneční parket tu opravdu nenajdete.
U pohovky nechybí ani televize namontovaná chytře na stěně.
Na první pohled byste možná neřekli, že jde o druhý nejužší dům v Londýně.
Vchodové dveře se otevírají do poměrně prostorné kuchyně a jídelny.
Z jídelny v přízemí se vstupuje do ložnice. Do přízemí se vešla i sprcha.
Luxusní zařízení nečekejte, platí se především za polohu v jedné z nejluxusnějších londýnských čtvrtí.
K domku náleží i maličká terasa, kde může sedět i několik lidí.
Z obývacího pokoje je příjemný výhled na terasu.
Současný majitel ladil dům tak, aby beze zbytku využil každý jeho centimetr.
Dům vznikl ve 30. letech minulého století a v 50. letech prošel rekonstrukcí.
Zvenčí dům působí jako nudle, která se marně snaží vyprostit ze sevření svých větších bratrů.
Vše působí útulně a teoreticky je tu místo i pro návštěvu, tedy pokud hostům nevadí, že se budou pod stolem dotýkat koleny.
Dům je opravdu uzoučký. Takhle vypadá vstup z terasy do obývacího pokoje.
Dům za 1,2 milionu liber dokazuje, že i s malým domem se dá na realitním trhu zahrát velké divadlo.
