Dům pro štíhlé milionáře. Cena za dva metry šířky v Londýně vám vyrazí dech

Klára Lyons
Na londýnském realitním trhu se objevil dokonalý paradox. Druhý nejužší dům ve městě míří na trh za nemalou částku 1,2 milionu liber (v přepočtu zhruba 34 milionů korun), přestože má šířku pouhé dva metry. Nachází se na Peel Street v honosné čtvrti Kensington, kde si za luxusní adresu připlatíte.
Na londýnském realitním trhu se objevil dokonalý paradox. Druhý nejužší dům ve... Dům ukrývá dvě ložnice, dvě koupelny, kuchyň s jídelnou, obývací pokoj a... V horním patře se rozkládá obývák s krbem, vešla se pohovka a křeslo, ale... U pohovky nechybí ani televize namontovaná chytře na stěně. Na první pohled byste možná neřekli, že jde o druhý nejužší dům v Londýně. V kuchyni si bez problémů uvaříte. Vchodové dveře se otevírají do poměrně prostorné kuchyně a jídelny. Z jídelny v přízemí se vstupuje do ložnice. Do přízemí se vešla i sprcha. Luxusní zařízení nečekejte, platí se především za polohu v jedné z... K domku náleží i maličká terasa, kde může sedět i několik lidí. Z obývacího pokoje je příjemný výhled na terasu. Současný majitel ladil dům tak, aby beze zbytku využil každý jeho centimetr.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (21 příspěvků)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.