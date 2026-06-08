„Pro návrh interiéru tohoto loftového bytu v rezidenci SO-HO nám klient nechal volnou ruku. V minulosti jsem pro něho už jeden loft vytvořila, a protože jsme se za ty roky stali přáteli, svěřil mi i tento úkol,“ říká na úvod architektka Hana Davidová ze studia Flat White.
V interiéru najdete zejména nábytek na míru od výrobce Lugi, který je známý svou precizností, takže se na něho obracejí architekti, jimž záleží na dokonalém výsledku a spokojenosti klienta.
Dominance černé
Architektka Davidová zde trochu netradičně navrhla oddělenou ložnici, což není zrovna pro menší loftové byty typické, ale pro majitele bylo toto řešení důležité.
„Barevnost vychází z povahy majitele a jeho oblibě v černé barvě. I když od něho na začátku nebyl přesný požadavek na černý interiér. Jenže tím, že se známe, jsem věděla, že tato barva bude interiéru dominovat,“ vysvětluje autorka.
Přesto v bytě nemáte pocit tmavého prostoru, Hana Davidová totiž použila černou barvu především v hlubších částech dispozice, tedy ve vstupní chodbě, koupelně, kuchyni a navazující části proti oknům. Díky vysokým oknům se však do interiéru dostává dostatek denního světla.
Místo pro ukládání
Architektka výborně vyřešila i úložné prostory, kterých není nikdy dost. Podařilo se jí většinu z nich nenápadně zabudovat, takže se jich vlastně ani nevšimnete. Pod schody je například ukryté vše potřebné pro kočičí mazlíčky, další velký úložný prostor představuje vestavná stěna v ložnici navržená až ke stropu.
V loftovém bytě to samozřejmě znamená pořádnou výšku, do vyšších částí skříní se však dostanete bez problémů díky posuvnému žebříku. Navíc má majitel k dispozici ještě šatnu v patře, kde se našlo místo i pro menší pracovní kout a druhou ložnici.
O studiu Flat White
Ing. arch. Hana Davidová je zakladatelkou studia Flat White, které pracuje v Česku i v zahraničí. Při práci ráda využívá vyzkoušené prvky a materiály, nebojí se však ani experimentů, které podle ní posouvají studio dál.
„Jsme architekti zaměření na interiéry. Děláme je důkladně, s láskou, od celkové dispozice po háček na ručník.
To znamená, že vám navrhneme celkový interiér vašeho domu nebo bytu, ne jen jeho část. Pouze tak jsme schopni docílit perfektního interiéru, pro který jste si k nám přišli.“