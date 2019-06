Malý loft zaplnil industriální styl, který zjemnily prvky etna

Pavlína Lipková dřív bydlela ve starém kamenném domě na Vysočině, který si zařídila tak zajímavě, že u ní bylo na návštěvě hned několik časopisů o bydlení. Vrátila se bydlet do Brna vstříc další velké výzvě, zařídit si loftový byt. A jak už to s podobnými interiéry bývá, mají svůj genius loci, protože už něco zažily, a nabízejí zajímavé tovární nebo třeba skladovací prostory.

Tento byt je v dvoupodlažním domě z roku 1924, který původně sloužil jako vojenský sklad. Objekt prošel rekonstrukcí, během níž byl částečně přestavěn k bydlení s více jak desítkou bytů. Původní půdní prostor dostal ještě nadstavbu, takže tu mohly vzniknout další byty s galeriemi.

Pavlína Lipková tu svou využila tak, že si na ní zařídila ložnici s volně stojící vanou. Některé zdi v interiéru místy sladila s fasádou domu, která přiznává režné zdivo. Cihly bylo třeba jen očistit a ošetřit penetračním nátěrem proti prašnosti.

Mix stylů

Dispozice je řešená jako otevřený prostor s kuchyní, jídelním koutem a relaxační částí. Díky konstrukci z ocelových nosníků, která zvětšila užitnou plochu bytu o galerii, je celková podlahová plocha 58 m2. Nosníky jsou natřené černou barvou a prostor mezi nimi vyplňují OSB desky. Mimo otevřený prostor vznikla ve spodní části bytu ještě jedna místnost, která slouží jako pracovna.

„Právě proto, že jde o loft s galerií a ocelovými nosníky, nabízelo se v bytě použít industriální styl, ale měla jsem obavy, aby nepůsobil studeným dojmem,“ vysvětluje majitelka. „Proto jsem se rozhodla doplnit ho o prvky v etno stylu, oživit jej a proteplit vzory a barvami,“ dodává.



Nejen vana u postele

Co každou návštěvu určitě zaujme, je vana v ložnici na galerii. „Už dlouho jsem toužila mít vanu blízko postele, tak jsem si splnila svůj sen,“ komentuje výjimečné řešení Pavlína Lipková. „Umístila jsem ji pod střešní okno, kterým se dají za letních večerů pozorovat hvězdy.“

Chytře pojala úložné prostory. Na galerii nechala udělat šatní skříň s posuvnými dveřmi na míru. Ve vstupní části bytu bylo třeba vymyslet ukládání kabátů, bot a čepic. „Výběr předsíňových stěn mi nezapadal do industriálního stylu s prvky etno, proto jsem si navrhla jednoduché řešení úložného prostoru. Použila jsem roxorové tyče ve zdi, které se využívají do různých typů konstrukcí jako betonářská výztuž,“ ukazuje hned za hlavními vchodovými dveřmi.

Na podlahu v celém bytě zvolila vinyl v dekoru betonu, který je cenově dostupný a nenáročný na údržbu.

Poklady z půdy

Malý loft kombinuje industriální styl s prvky etna. Galerii odděluje od spodní části bytu bezpečnostní sklo.

Byt zařídila hezkým nábytkem v retro stylu pořízeným v bazarech, třeba jídelní stůl sehnala přes internet za 500 korun. Nová je snad jen pohovka. Z venkovského domu si přenesla některé kusy poškozeného starožitného nábytku, které měla na půdě. „Opravila jsem si jej a sjednotila lazurovým nátěrem v odstínu dubu. Některé kousky jsem taky zdědila po babičce, ale většinou je bylo třeba opravit a dát jim hezký nátěr,“ popisuje.

A něco si nechala vyrobit na míru podle svého návrhu. Kuchyňská sestava třeba vznikala tak, že korpus koupila v běžném obchodě s nábytkem a dvířka a zadní část si nechala vyrobit ve stolařské dílně.

„Dřez jsem zvolila z černého granitu, který se hodí do loftového bytu v industriálním stylu a současně se dobře udržuje,“ ukazuje. „A za kuchyňskou linku jsem vyrobila mozaiku ze zbylých kachlí. Chtěla jsem, aby byl interiér něčím originální a neobyčejný.“

Ráda také vytváří menší kusy nábytku. Nechá třeba vyrobit a natřít police a pak je doplní šroubovacími starožitnými nohami. A co by to bylo za výtvarnici, kdyby neměla doma trochu umění. Torza postav v životní velikosti různě pomalovala u udělala si z nich zajímavou dekoraci do interiéru. Obrazy v bytě jsou originály od jejího kamaráda.

V ložnici je solitérní vana z laminátu s nohami z leštěné oceli. Postel s vysokým čelem doplňují noční stolky po babičce.

„Mým oblíbeným tématem a inspirací pro návrhy interiérů je toskánský a francouzský venkov, anglický country styl, vintage a etno. Za důležité považuji zohlednit tradici a původní styl objektu, ať už je na venkově nebo ve městě, protože ten by se měl do nově navrhovaných interiérových proměn alespoň částečně promítnout. Stejně jsem postupovala i při zařizování mého brněnského bytu,“ popisuje Pavlína Lipková, výtvarnice a interiérová designérka.

A dodává: „Jsem narozená ve znamení Vodnáře, a i když chci něco udělat stejně, výsledek je pokaždé originál. U návrhů interiérového designu mně tato vrozená vlastnost pomáhá. Těší mě, že je u nás čím dál tím víc lidí, kteří upřednostňují hezké a stylově čisté prostředí, ve kterém chtějí žít, pracovat a odpočívat, a já při tom můžu být.“