„Netradiční využití prostoru proto muselo při řešení dispozice vyvažovat každodenní bydlení s prací před kamerou,“ vysvětluje architektka Tereza Horáčková ze studia TEĎ ateliér.
Bydlení ve dvou úrovních
„Výrazná výška loftu umožnila vložení dvou obytných úrovní. Ložnice je situována nad kuchyní, druhou samostatnou místností je dětský pokoj s pracovním koutem. Vložená patra byla součástí původního řešení, jejich výraz však působil opticky těžce. Bílý nátěr jejich působení odlehčuje a transparentní ocelová síť zachovává otevřenost a propojení úrovní,“ vysvětluje Tereza Horáčková.
Logickým centrem bytu se stala kuchyň jako hlavní obytný i pracovní prostor. Nepřehlédnutelné jsou vysoké prosklené vitríny s jemně zvlněným sklem a přiznané posuvné žebříky, které zdůrazňují vertikalitu prostoru, ale zároveň i dávají výšce loftu funkční význam.
Autorky návrhu pamatovaly i na to, aby otevřené police nad pracovní plochou umožnily variabilní uspořádání nádobí a pomohly měnit prostor při natáčení.
„Měkké linie se objevují u jídelního stolu, lavice, zrcadel, postele i drobných nábytkových prvků. Spolu s jemně řešenými detaily úchytek kultivují původní industriální výraz prostoru,“ popisuje druhá u autorek, architektka Daniela Brožová.
Použité materiály představují kontrast mezi industriálním rámcem a obytnou vrstvou. Dubovou podlahu doplňují světle terakotové plochy a akcenty světle modré. Tlumená barevnost podporuje klid celého interiéru.
Problém s úložnými prostory
Členitá dispozice neposkytovala souvislou stěnu pro klasickou šatní skříň. Úložné prostory proto využívají každou dostupnou niku a výšku prostoru. Skříň u vstupu pracuje s plnou výškou loftu a je přístupná pomocí posuvného žebříku.
„U ložnice vznikla kompaktní šatna vedená pod průvlakem, pod schodištěm je spíž skrytá za nenápadnými dveřmi, jejichž vnitřní strana slouží k ukládání kořenek,“ objasňuje architektka Tereza Horáčková.
Návrh přihlásilo studio do soutěže Interiér roku 2025 v kategorii Soukromý interiér – novostavba. Do již jedenáctého ročníku této soutěže se mohli hlásit architekti a interiéroví designéři z České i Slovenské republiky do 28. února 2026. Vítězové byly vyhlášeni 19. května v pražském Centru současného umění DOX.
18. května 2026