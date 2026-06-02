Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Byt v bývalé továrně v Praze skrývá unikát. Majitelka v něm spí nad kuchyní

Alena Řezníčková
Loft 2+kk v bývalé továrně v Praze, to zní docela skvěle, ne? Jenže jeho úprava pro konkrétní majitelku nebyla vůbec jednoduchá. V bytě se totiž mělo nejen bydlet, ale investorka zde měla mít i možnost natáčet svá videa, protože je profesionální kuchařka a své nápady prezentuje na sociálních sítích.
Ložnice je situována nad kuchyní.

Ložnice je situována nad kuchyní. | foto: Zuzana Veselá

Ostrůvek s jemně zaoblenou hranou vyvažuje pravoúhlost loftového rámce a určuje...
Police s kořením jsou pro kuchařku nezbytné.
Výrazná výška loftu umožnila vložení ložnice nad kuchyni.
Detail kuchyně
14 fotografií

„Netradiční využití prostoru proto muselo při řešení dispozice vyvažovat každodenní bydlení s prací před kamerou,“ vysvětluje architektka Tereza Horáčková ze studia TEĎ ateliér.

Bydlení ve dvou úrovních

„Výrazná výška loftu umožnila vložení dvou obytných úrovní. Ložnice je situována nad kuchyní, druhou samostatnou místností je dětský pokoj s pracovním koutem. Vložená patra byla součástí původního řešení, jejich výraz však působil opticky těžce. Bílý nátěr jejich působení odlehčuje a transparentní ocelová síť zachovává otevřenost a propojení úrovní,“ vysvětluje Tereza Horáčková.

Logickým centrem bytu se stala kuchyň jako hlavní obytný i pracovní prostor. Nepřehlédnutelné jsou vysoké prosklené vitríny s jemně zvlněným sklem a přiznané posuvné žebříky, které zdůrazňují vertikalitu prostoru, ale zároveň i dávají výšce loftu funkční význam.

Autorky návrhu pamatovaly i na to, aby otevřené police nad pracovní plochou umožnily variabilní uspořádání nádobí a pomohly měnit prostor při natáčení.

Ostrůvek s jemně zaoblenou hranou vyvažuje pravoúhlost loftového rámce a určuje kompozici interiéru.
Ložnice je situována nad kuchyní.
Police s kořením jsou pro kuchařku nezbytné.
Výrazná výška loftu umožnila vložení ložnice nad kuchyni.
Detail kuchyně
14 fotografií

„Měkké linie se objevují u jídelního stolu, lavice, zrcadel, postele i drobných nábytkových prvků. Spolu s jemně řešenými detaily úchytek kultivují původní industriální výraz prostoru,“ popisuje druhá u autorek, architektka Daniela Brožová.

Použité materiály představují kontrast mezi industriálním rámcem a obytnou vrstvou. Dubovou podlahu doplňují světle terakotové plochy a akcenty světle modré. Tlumená barevnost podporuje klid celého interiéru.

Problém s úložnými prostory

Členitá dispozice neposkytovala souvislou stěnu pro klasickou šatní skříň. Úložné prostory proto využívají každou dostupnou niku a výšku prostoru. Skříň u vstupu pracuje s plnou výškou loftu a je přístupná pomocí posuvného žebříku.

„U ložnice vznikla kompaktní šatna vedená pod průvlakem, pod schodištěm je spíž skrytá za nenápadnými dveřmi, jejichž vnitřní strana slouží k ukládání kořenek,“ objasňuje architektka Tereza Horáčková.

Návrh přihlásilo studio do soutěže Interiér roku 2025 v kategorii Soukromý interiér – novostavba. Do již jedenáctého ročníku této soutěže se mohli hlásit architekti a interiéroví designéři z České i Slovenské republiky do 28. února 2026. Vítězové byly vyhlášeni 19. května v pražském Centru současného umění DOX.

18. května 2026
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Šokující proměna: Designér předělal rodičům panelákový byt za 1,3 milionu

Zrekonstruovat byt pro vlastní rodiče? To vyžaduje odvahu a velkou dávku...

Zrekonstruovat byt pro vlastní rodiče? To vyžaduje odvahu a velkou dávku talentu. Mladý designér Dominik Kvapil se do kompletní proměny panelákového bytu 3+1 ve Varnsdorfu pustil s obrovskou vervou....

Chtěl mít vnoučata nablízku, tak pro své dospělé děti postavil pohádkovou roubenku

Láska majitele domu k přírodním materiálům, speciálně dřevu a kameni, je na...

Majitel této roubenky, říkejme mu třeba Martin, měl jasný cíl: postavit svým dospělým dětem dům, kam by mohly o víkendech jezdit a být mu tak i s vnoučaty nablízku. Když se naskytl vhodný pozemek v...

Nejkrásnější interiér roku: podívejte se na fantastický mezonet na Břevnově

Dvouramenné schodiště nahradili architekti celokovovým vřetenem, který nechává...

Absolutním vítězem 11. ročníku ocenění Interiér roku 2025 se stala výjimečná rekonstrukce Mezonet na „šestce“ architektů Michal Škrny, Terezy Tejkalové a Tomáše Pavlakoviče ze studia Esté architekti....

Sami a za málo. Mladá rodina ukázala, jak má vypadat dokonalá chata na léto

Jmenuje se La Petite Maison a názvem nepřehání. Je to opravdu Malý dům,...

Jmenuje se La Petite Maison a názvem nepřehání. Je to opravdu Malý dům, nenáročná stavba ze dřeva. Ovšem k letním pobytům mladé rodiny slouží skvěle. V malebném říčním údolí u francouzské vesničky...

Odmítli schody i kompromisy v kvalitě. Tak vypadá recept na pohodlné bydlení

Umístění domu na parcele je zvoleno pečlivě s cílem plně využít všechny...

Jiří a Hanka si přáli jednopodlažní dům ve tvaru L, ale na parcele pro něj nebylo dost místa. Nechtěli mít ani jeden schod, ovšem pozemek byl svažitý. Měli našponovaný rozpočet, ale nechtěli se vzdát...

Byt v bývalé továrně v Praze skrývá unikát. Majitelka v něm spí nad kuchyní

Ložnice je situována nad kuchyní.

Loft 2+kk v bývalé továrně v Praze, to zní docela skvěle, ne? Jenže jeho úprava pro konkrétní majitelku nebyla vůbec jednoduchá. V bytě se totiž mělo nejen bydlet, ale investorka zde měla mít i...

2. června 2026

V tomhle vážně někdo bydlí? Betonové bizáry a stavby, které neznají zábrany

Je tu 648 bytů pro přibližně 2 500 obyvatel, a panoramatické výhledy na mořský...

Říkat jim můžete třeba divnodomy, křivostavby anebo ukázky bizarní architektury. Fascinují i děsí. Podívejte se na nevšední díla z masivního betonu, jejichž tvůrci se nebáli vystoupit z řady. Některé...

2. června 2026

Děsivé překvapení. Demolici museli okamžitě zastavit, dnes jsou za domov vděční

Majitelé si dům vymysleli i nakreslili.

Anna od mládí milovala americké filmy. Při pohledu na světlé barvy, velké lampy, nadýchané polštáře a okna s mřížkami věděla, že jednou chce v podobném domě žít. Po strastiplné demolici a stavbě...

1. června 2026

Šokující proměna: Designér předělal rodičům panelákový byt za 1,3 milionu

Zrekonstruovat byt pro vlastní rodiče? To vyžaduje odvahu a velkou dávku...

Zrekonstruovat byt pro vlastní rodiče? To vyžaduje odvahu a velkou dávku talentu. Mladý designér Dominik Kvapil se do kompletní proměny panelákového bytu 3+1 ve Varnsdorfu pustil s obrovskou vervou....

1. června 2026

Sami a za málo. Mladá rodina ukázala, jak má vypadat dokonalá chata na léto

Jmenuje se La Petite Maison a názvem nepřehání. Je to opravdu Malý dům,...

Jmenuje se La Petite Maison a názvem nepřehání. Je to opravdu Malý dům, nenáročná stavba ze dřeva. Ovšem k letním pobytům mladé rodiny slouží skvěle. V malebném říčním údolí u francouzské vesničky...

31. května 2026

Praktický nábytek do malého bytu: Tipy, jak vytěžit z prostoru maximum?

Ve spolupráci
Hodně nábytku najdete na FAVI

Zařídit malý byt tak, aby působil vzdušně, prakticky a zároveň stylově, bývá pořádný oříšek. S rostoucími cenami nemovitostí a boomem městského bydlení se však z garsonek, bytů o dispozici 1+kk či...

30. května 2026

Úchvatný dům láká na luxus a historii, skrývá však mrazivé tajemství

Zvenčí lákavě historicky vypadající stavba v kameni, zevnitř příjemně upravené...

Zvenčí lákavě historicky vypadající stavba v kameni, zevnitř příjemně upravené moderní bydlení. S ložnicí, kuchyní, prostorným obývákem. A s nádhernými výhledy na staré město a přístav z balkonu. Co...

30. května 2026

Tesařský zázrak přežil staletí. Majitelé podstávkových domů zvou na návštěvu

Jedním z otevřených domů bude i historická stavba v Prysku, jejíž nejstarší...

Podstávkové domy nejsou jen historické stavby. Jsou to živé domovy, místa s příběhy a unikátní ukázka řemesla, které přežilo staletí. A den otevřených dveří, který proběhne v sobotu 30. 5. 2026, je...

29. května 2026

Zelené peklo. Sousedův břečťan se vymkl kontrole a útočí na můj byt i zdraví

Premium
Každý, kdo bydlí v bytovém domě by měl myslet na to, zda neobtěžuje své okolí,...

Soused z vedlejšího bytu si po celé délce lodžie, která sousedí s mojí, vysadil břečťan. Ten se postupně rozrostl tak, že jeho šlahouny přesahují na moji stranu a stíní mi téměř celou lodžii....

29. května 2026

Inspirace pro Prahu? Filharmonii v Hamburku nechtěli a stála jedenáctkrát víc, dnes ji lidé milují

Elbphilharmonie je nejvyšší budovou v Hamburku.

Chcete si ve městě vybudovat koncertní sál, který „není potřeba“? Nevadí vám, že bude stát jedenáctkrát více, než bylo naplánováno, a výstavba se protáhne ze zamýšlených tří let nakonec na deset?...

28. května 2026  10:32

Chtěl mít vnoučata nablízku, tak pro své dospělé děti postavil pohádkovou roubenku

Láska majitele domu k přírodním materiálům, speciálně dřevu a kameni, je na...

Majitel této roubenky, říkejme mu třeba Martin, měl jasný cíl: postavit svým dospělým dětem dům, kam by mohly o víkendech jezdit a být mu tak i s vnoučaty nablízku. Když se naskytl vhodný pozemek v...

28. května 2026

Razantní proměna v paneláku. Architekti vsadili na obnažený beton a uspěli

Jako akcent podporující surovost betonových konstrukcí vystupují nábytkové...

Panelák. Někdy nenáviděný, ale přesto často skvělé bydlení. Tedy po rekonstrukci. V případě tohoto bratislavského bytu se architekti rozhodli zcela obnažit nosný systém a díky změně dispozice a...

27. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.